Hvor går verden nå?

Drømmen

Helse

Drømmen er at omikron-mutasjonen ikke – i noen av aspektene – er verre enn delta-varianten. Svaret på om drømmen blir oppfylt, må vi vente på.

Men i god tid før jul vet vi trolig langt mer enn i dag.

– I løpet av et par uker vil vi nok se tydeligere hvordan omikron-varianten arter seg i praksis blant smittede personer, inkludert hvor syke de blir, og om det er forskjeller mellom vaksinerte og uvaksinerte personer, sier Nakstad.

Enkelte har spurt seg om det absolutt beste scenarioet kan være at flere blir smittet av omikron enn delta, for at den gir mindre alvorlig sykdom. Pluss at vaksinen fungerer like bra mot den nye mutasjonen, slik at heller ikke så mange i risikogruppene blir alvorlig syke. Da vil mange av oss bli smittet med en virusvariant som er mindre farlig enn den som har rådet til nå. Det å ha hatt corona gir jo beskyttelse i seg selv.

Nakstad mener bestefallscenarioet nettopp er et virus som hos de fleste gir kun mild sykdom, med langvarig immunitet i etterkant. Den drømmen tror han imidlertid ikke spesielt mye på. Han tror ikke omikron er en slik virusvariant.

– Men det er ikke sikkert at den treffer et verstefallsscenario heller. Kanskje vil det vise seg at du blir omtrent like syk med den nye varianten som deltavarianten.

Tiltak

Selv om omikron skulle vise seg å passe inn i vårt drømmescenario, er tiltak mot mutasjonen allerede satt i gang. Og kanskje kommer det flere tiltak før vi vet noe om hvor verden går videre.

Men går det slik alle håper på, er det nokså sikkert at tiltakene i Norge og andre land blant blir kortvarige.

Da kan vi starte på det både helsetopper og politikere har tatt til orde for som det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre at nye skremmende mutanter ikke dukker opp:

Å sørge for vaksiner til hele verden. Også til de fattige landene sør i Afrika.

Økonomi

Men her kommer den store overraskelsen fra Jan Ludvig Andreassen:

Han tror ikke på noe store forskjeller på økonomien – uansett om det er marerittscenarioet eller drømmescenarioet som slår til.

Allerede ser Andreassen at mange land reagerer med å være føre var. Store land som Kina og Japan har i praksis stengt grensene. Sjeføkonomen tror flere – inkludert Norge – havner der.

– Jeg tror det blir tiltak selv om det konkluderes med at omikron-varianten ikke er farligere. Det er bare å belage seg på nye restriksjoner, varsler Andreassen.

Han mener Norge bør stenge ned før vi vet hvor farlig omikron er. Særlig fordi vi med vårt enorme oljefond har råd til det.

– I Norge bør vi fokusere på å håndtere smitten på best mulig måte. Det spiller ingen rolle hva det koster. Staten har mer enn nok penger til å berge folks økonomi gjennom dette.

Igjen er det de fattigste landene i verden som blir den største taperen, mener Andreassen.

– Det er veldig trist, men man vil sky dem som pesten. Eller man vil sky dem fordi vi har en pest.