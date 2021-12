KUNNE BLITT NUMMER TO: Nordkapp vurderte å ta coronapass i bruk etter Tromsø, men det ble ikke noe av – denne gangen.

Vurderte coronapass: − Gjorde at folk ønsket å vaksinere seg

NORDKAPP (VG) Coronapasset i Tromsø gikk i vasken. Det ble en skuffelse for de i finnmarkskommunen som ville følge eksempelet.

600 kilometer unna Tromsø, så langt nord du kan komme i landet, fulgte både utelivet og politisk ledelse i Nordkapp kommune den heftige debatten som gikk i Tromsø tett.

– Vi var i en situasjon som var veldig krevende, sier fungerende ordfører Tor Mikkola (Sp), og viser til situasjonen for to uker siden, da skolen stengte

– For å si det sånn: På det meste hadde vi 32 smittede på en dag. Hvis du skal sammenligne det med Oslo kan du jo gange det med 233. Så det er et ganske høyt tall. Og vi hadde 54 på det meste i isolasjon.

Han møter VG utenfor rådhuset i Honningsvåg, etter å ha tatt seg en pause fra et av de daglige krisemøtene med kommuneledelsen.

Finnmarks-kommunen, som knapt har hatt noe smitte under hele pandemien, fikk plutselig en stor oppblomstring fra slutten av oktober. Situasjonen ble så kritisk at de innførte en rekke lokale tiltak – blant annet begrensninger på utelivet, med meterkrav. Planen var å gjøre det enklere for næringslivet og følge Tromsøs coronapass-eksempel. Slik ble det ikke.

– Gjorde at folk ønsket å vaksinere seg

NORDKAPP-ORDFØRER: Tor Mikkola (Sp).

De to siste ukene har smittetallene gått ned i Nordkapp, og på grunn av personvernhensyn ble det uansett ikke mulig med coronapass. Kommunen har landet på at de ikke kan videreføre de lokale forskriftene de har hatt, og de er erstattet med anbefalinger.

Men dette er ting som kan endre seg fra dag til dag, sier Mikkola.

– Hvis det kommer nye smittebølger håper jeg forskriften faktisk er klar så vi kan ta den i bruk. Vi skal jo ikke gjøre inngrep i næringslivet hvis ikke det er medisinske grunner – da ville det bli en mellomting mellom å ha åpent og å ha en streng forskrift. Det var det som var min tanke da jeg forslo dette også.

Grunnen til at coronapasset i Tromsø gikk i vasken nå, var at den tekniske coronapass-løsningen som finnes i dag ikke ivaretar hensyn til personvernet.

Men det er fortsatt aktuelt med coronapass i Nordkapp, understreker ordføreren.

Når det gjelder vaksineringen, ligger kommunen midt på treet: 78,5 prosent av befolkningen har fått minst én dose, og 70,6 prosent har fått to.

– Det har vært noen nå som har tatt første dose. Og det med at coronapasset ble diskutert, det gjorde også at folk ønsket å vaksinere seg. De som ikke har så sterke meninger om det, men som bare ikke har gjort det.

Fordi det tar 3–4 dager å analysere PCR-testene som må sendes til Tromsø, har Nordkapp ikke alltid oppdaterte smittetall. De styrer i stedet etter antall personer i isolasjon etter positiv hurtigtest, som tirsdag var 25.

– Tallene viser fortsatt at vi har en del smitte, så vi er ikke helt over dumpa.

POSITIV: Odd Arne Nielsen skulle gjerne hatt coronapass som alternativ til meteren, som førte til at han stengte ned et av stedene han driver i kommunen.

Måtte holde puben stengt

Nede ved kaia i Honningsvåg, like ved der Hurtigruten legger til med turistene, holder en den største aktøren i utelivet i kommunen til. Odd Arne Nielsen er daglig leder i Uteliv i Nordkapp, og driver blant annet spisestedet Corner, og puben Nøden.

Med de strenge tiltakene som enn så lenge gjelder, har Nielsen valgt å holde Nøden stengt, fordi det ikke lønner seg å drive for halv maskin. Et tilfang av turister og arbeidsreisende har bidratt til å holde hjulene i gang på Corner, ved siden av de lokale som tar turen innom.

– Det er jo ganske merkelig. Vi har gått og ventet i to år, og samtidig fulgt alle regler, sier Nielsen til VG om smittebølgen som plutselig kom.

På restauranten har de merket annethvert bord med skilter om at man ikke kan sette seg ned. Nielsen ser frem til å kunne fjerne lappene, og åpne for at folk kan sitte hvor de vil fra fredag.

Selv har han har vært tydelig ute og flagget støtte til innføring av coronapass i kommunen. Han håper fortsatt at det kommer på plass som et alternativ hvis det skal innføres like strenge krav igjen, selv om det ikke blir aktuelt i denne runden.

KUNNE VIST PASS: Terje Nordheim og Mikael Poltermann hadde ikke hatt noe imot å vise coronapass.

– Må tenke praktisk

Innerst i lokalet har Terje Nordheim fra Bodø og Mikael Poltermann fra Tromsø satt seg ned ved et bord. De er ikke coronapass-motstandere.

– Konsekvensen blir jo at næringslivet på plasser som dette der folk kan møtes må stenge ned, sier Nordheim.

– Innføres det coronapass tror jeg folk vil vaksinere seg mer, de som er i tenkeboksen, leger Poltermann til.

Daglig leder Nielsen sier han ikke bekymret for de som protesterer mot coronapass. Han tror de kraftigste motstanderne synes bedre enn andre, fordi de roper høyt.

– Man må ta det beste av pest eller kolera, og heller tenke praktisk. Det beste hadde jo vært å slippe alt det her.

Han er uansett urolig for hvordan julebordssesongen vil bli: Hittil har de bare hatt én catering-levering av julemat, og det er mange som enten har avbestilt eller avventer julebord.

– Én ting er at vi kanskje slipper det enmeterskravet nå, men noe annet er hva folk tenker – de føler seg ikke trygge. Og jeg må jo fylle opp lokalet hvis det skal lønne seg, sier han.