FHI med risikovurdering: Mulig at omikron har kommet til Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere utviklingen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag formiddag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en risikovurdering av omikronvarianten.

Dette er de viktigste punktene fra rapporten:

Det er sannsynlig at omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge.

Det er så langt lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom.

– Omikron-varianten av coronaviruset er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist. Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, men det er så langt lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, heter det i rapporten.

FHI skriver i rapporten at det er uklart hvor omikronvarianten oppsto.

– Det er fortsatt veldig begrenset kunnskap om denne nye varianten. Det er derfor stor usikkerhet om variantens egenskaper og den videre utviklingen. Kunnskapen vil øke dag for dag framover, sier Camilla Stoltenberg.

Iverksatt flere tiltak

Regjeringen har innført ti dagers hotellkarantene og testing for åtte afrikanske land: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi. Kravet gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene. Det er innført flyforbud mot direkteflyginger fra landene.

FHI har iverksatt flere tiltak for å håndtere utviklingen: