Onsdag vedtok bystyret i Bergen at bybanen skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum. Dermed endte det sittende byrådet opp med å gå av. Her fra Bergen lufthavn Flesland i 2017.

Rødt vil ikke endre standpunkt i bybanesaken – fastlåst situasjon i Bergen

Torsdag foregår det intens møtevirksomhet mellom de 11 partiene i Bergen etter at byrådet gikk av onsdag. Rødt vil ikke endre standpunkt og redde det rødgrønne byrådet.

Rødts standpunkt står fast, opplyser de i en pressemelding.

– Vi har hatt en lang og grundig prosess og to ekstraordinære årsmøter om saken det siste året. Målet med det ekstraordinære årsmøtet 19. november var å lande på et standpunkt, og medlemmene valgte tunnelløsningen med de konsekvensene dette innebar, heter det i pressemeldingen fra bystyregruppen til Rødt.

Onsdag fikk en bybanetrasé i Bergen gjennom tunnel flertall i bystyret mot byrådets vilje. Det førte til at byrådet ledet av Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål og valgte å gå av. Valhammer ville at bybanetraseen skulle gå via Bryggen i Bergen.

Forrige uke gikk Rødt inn for bybane i tunnel gjennom sentrum. Vedtaket på årsmøtet gikk gjennom med knappest mulig margin med 47 stemmer mot 46. Dermed gikk Rødt mot det sittende byrådet og stemte sammen med Høyre, Frp, FNB og flere uavhengige representanter i bystyrebehandlingen onsdag.

Ordfører Rune Bakervik (Ap) har fått oppgaven med å lede møtene hvor mulighetene for et nytt byråd blir diskutert.

Møtene med de 11 partiene i bystyret er ventet å ta hele dagen. Først etter at møtene er ferdig senere torsdag, vil Ap gå ut med informasjon om hva som har kommet fram i møtene.

Høyre har sagt at de er villige til å ta over makten i Bergen, men har blitt møtt med en kald skulder fra Venstre og KrF som har stemt med Ap og SV i bybanesaken.

Ap-byrådet fortsetter som forretningsministerium fram til et nytt byråd tar over.

Rødt har ingen forpliktelse eller prestisje i å holde dette byrådet ved makten, opplyser de i pressemeldingen.

– Vi mener det ikke er noe grunn til panikk med dagens situasjon. Et forretningsministerium kan drive Bergen i en lengre periode uten problemer og bystyret kan vedta budsjett for neste år.

Bergen har brukt ti år på å bli enige om trasévalg for utvidelse av bybanen til Åsane, som er en av de største bydelene i Bergen. Byggingen av bybanen ble vedtatt for 21 år siden.