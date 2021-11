VURDERER TILTAK FORTLØPENDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det fortløpende vurderes å sette inn nye tiltak mot omikronvarianten.

Kjerkol: Vil fortløpende vurdere nye tiltak for å bremse omikron

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen vil vurdere nye pandemitiltak fortløpende. Målet er å bremse den nye virusvarianten i Norge.

Folkehelseinstituttet opplyste søndag at det er ønskelig å stoppe lokale utbrudd av omikronvarianten de kommende ukene. Det er for å bremse varianten i å spre seg i Norge før vi har mer informasjon om den.

– Vi har tett og løpende dialog med FHI om utviklingen. Omikronvarianten er ennå ikke påvist i Norge, men det er en mulighet for at den er kommet hit uten at den er påvist. Vi iverksatte flere tiltak på fredag og vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, skriver Kjerkol til NTB.

Tiltakene som ble innført før helga er innreisetiltak. Alle reisende fra åtte land sør i Afrika må i karantene ved ankomst til Norge.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene. Det er innført flyforbud mot direkteflyginger fra landene.

– Føre-var-tiltak som dette tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap og vaksinerer flere, sier Kjerkol.

Søndag formiddag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en risikovurdering av omikronvarianten.

Dette er de viktigste punktene fra rapporten:

Det er sannsynlig at omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge.

Det er så langt lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom.

– Omikron-varianten av coronaviruset er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist. Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, men det er så langt lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, står det i rapporten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag til NTB at de har lagt fram flere konkrete tiltak til regjeringen, men at det er opp til regjeringen å innføre disse.

– Vi vet at FHI følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge, legger hun til.