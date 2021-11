PÅ TINGET: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG), med Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes ved sin side.

Etter pendlerbolig-svar: − Legger hele ansvaret på representantene

Rasmus Hansson mener stortingsdirektørens redegjørelse om pendlerboligsaker plasserer ansvaret hos de folkevalgte: – Dette er et forsvarsskrift, sier MDG-representanten.

Publisert: Nå nettopp

Stortingets direktør Marianne Andreassen besvarte onsdag 18 spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug, om hvordan administrasjonen har håndtert saker knyttet til stortingsrepresentantenes pendlerboliger.

– Brevet er en kraftig tilbakevisning av Listhaugs forsøk på å skyve ansvaret over på Stortingets administrasjon og flytter det tilbake det hører hjemme, nemlig hos representantene, sier Rasmus Hansson.

Representanten for Miljøpartiet De Grønne (MDG) var den første på Stortinget som ba stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) om å trekke seg. Det gjorde hun 18. november, etter at statsadvokatene beordret etterforskning.

MÅTTE GÅ: Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident, da statsadvokaten beordret etterforskning av pendlerboligsakene.

Oslo-politiet skal finne ut om «en eller flere folkevalgte har gitt feilaktige opplysninger om bosted og derigjennom mottatt en uberettiget fordel/vinning ved at de er tildelt pendlerleilighet i Oslo på uriktig grunnlag».

Statsadvokatene påpeker at det i mediene i høst er kommet frem at minst seks navngitte representanter kan ha praktisert pendlerregelverket feil.

– Grundig dokumentasjon

Andreassen fremholder at administrasjonen har vurdert regelverket for pendlerboliger å være tilstrekkelig tydelig og har ikke tidligere oppfattet at representantene har uttrykt tvil om hvordan reglene er å forstå.

– Brevet er en grundig dokumentasjon av at det helt siden 2006 har vært klokkeklart at forutsetningen for å bli tildelt pendlerbolig, er at representanten bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, sier Rasmus Hansson.

– Stortingsdirektøren vedgår likevel at regelverket kunne vært tydeligere formulert?

– Det er greit at direktøren forsøker å være imøtekommende overfor saker som ikke er avklart. Men jeg ser ingenting i hennes brev som underbygger hvordan dette veldig klare regelverket kunne misforstås.

SKREV BREV: Stortingets direktør Marianne Andreassen.

– Enda mer alvorlige

Hansson kaller Andreassens redegjørelse et forsvarsskrift og viser til at administrasjonen fra flere hold er blitt anklaget for å ha gitt uklar og motstridende informasjon til stortingsrepresentantene.

– Men stortingsdirektøren avviser kategorisk at det er grunnlag for å misforstå noe som helst. Det hun gjør, er å legge hele ansvaret for misforståelsen på representantene.

– Hva innebærer det?

– Det betyr at dersom hennes versjon blir stående, er de sakene hvor folk har fått pendlerbolig i strid med regelverket, enda mer alvorlige for de representantene som har fått det.

– Så brevet er til skade for representantene som kan ha praktisert reglene feil?

– Det vil jeg ikke mene noe om ennå. De har også rett til å legge frem sin versjon, som kan sette saken i et annet lys. Jeg vil ikke forhåndsdømme i saker der jeg ikke kjenner det konkrete innholdet, sier Rasmus Hansson.

FIKK SVAR: Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug (t.h.) i stortingssalen.

Listhaug: Opplysende svar

Frp-leder Sylvi Listhaug mener flere av svarene fra Stortingets direktør er gode og opplysende, men finner også kritiske punkter hun mener står ubesvart.

Det ene er hvorfor administrasjonen ikke har vet om utvidet mandat til å kontrollere disse sakene.

– Jeg er ganske sikker på at presidentskapet vil være villig til å gi mulighet til å følge opp saker mot personer som har brutt regelverket.

Den andre er ifølge Listhaug hvorfor «man avfeide at det var mistanke om straffbare forhold eller at man ikke har rettslig grunnlag for å be om tilbakebetaling».

– Det er underlig, når politiet skal etterforske saken, sier Frp-lederen og spør om det skjedde på bakgrunn av en juridisk vurdering eller om det var direktørens eget synspunkt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil overfor VG ikke kommentere saken.