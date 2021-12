HASTER: Ordfører Tom Georg Indrevik sier at det haster med å få på plass regionale tiltak etter at omikron har blitt påvist i Øygården kommune.

Vil innføre regionale tiltak: − Haster utrolig mye nå

I lys av smitteutbruddet i Øygarden vil Statsforvalteren innføre en regional forskrift for å håndtere situasjonen.

Av Vilde Haugen

To voksne personer som kom fra Sør-Afrika med sine to barn forrige uke, har fått påvist omikronvarianten i Øygarden kommune. Torsdag morgen ble det holdt et nytt møte med de 18 kommunene i Helse Bergen, FHI, Helsedirektoratet og Statsforvalteren, vedrørende smitteutbruddet.

Målet på dette møtet var å enes om regionale tiltak, enten som en lokal forskrift eller en regional forskrift som iverksettes fra nasjonalt hold, opplyste ordfører Tom Georg Indrevik (H) til VG i forkant.

Vil innføre regional forskrift

Indrevik uttalte torsdag morgen at Øygarden kommunes innstilling ville være å be om en statlig forskrift. Ifølge Indrevik er det generell enighet på tvers av kommunene i regionen om at felles tiltak er nødvendig.

– Det haster utrolig mye nå. Vi har to nye smittetilfeller av Omikron-varianten, og det er stor belastning på helseapparatet akkurat nå. Det er generelt mye sykefravær på denne tiden av året på grunn av andre virus, men vi går i tillegg inn i en periode med høy coronasmitte, så det gjelder å se på helhetsbildet.

Statsforvalteren i Vestland opplyste etter møtet at de nå har satt i gang arbeid med forslag til en regional forskrift. Forslaget skal sendes til Helsedirektoratet med en anbefaling om å legge denne frem for regjeringen.

– Vi har en tett og god dialog med FHI og Helsedirektoratet om saken. En av vurderingspunktene er hvor mange kommuner forskriften skal omfatte, sier fungerende statsforvalter Gunnar O. Hæreid, i en pressemelding.

Det vil bli lagt opp til et møte fredag formiddag, hvor de aktuelle kommunene og helseforetakene kan komme med innspill. Statsforvalteren opplyser om at de vil jobbe for at saken skal bli behandlet av regjeringen så raskt som mulig.

– Vi vil lytte til innspill, men det handler om å finne ei forskrift som tjener det store fellesskapet, sier Hæreid.

Flere tiltak

Det ble også holdt et krisemøte onsdag om smitteutbruddet i Øygarden. Fra før er det allerede innført tiltak i Bergens-regionen med munnbindpåbud og gjesteregistrering. Det gjelder de syv kommunene Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Samnanger, Vaksdal og Øygarden.

– I tillegg har vi besluttet å tilpasse smittevernråd på skoler og barnehager med mye smitte. Per nå gjelder dette to barnehage og tre skoler, opplyste smittevernoverlege i Øygarden kommune, Bjørg Møllerløkken.

Hun uttalte også at det var nærliggende at det innføres ytterligere tiltak, noe Indrevik bekrefter.

– Det vi ser på nå er å få i land en forsterket TISK-strategi med karantene og testing. Utfordringen er å vite når en skal bruke en eventuell omikron-forskrift, og når en ikke skal det, sier ordføreren.