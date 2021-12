CLAS OHLSON: Både brevpapiret og konvolutten som lå igjen på åstedet i Sloraveien, er kjøpt på Clas Ohlson. Her er et bilde fra kjedens papir-avdeling på Triaden i Lørenskog.

Sterk teori i Lørenskog-saken: Konvolutten kjøpt fysisk i Norge

Trusselbrev-konvolutten er mest sannsynlig kjøpt fysisk i Norge. Det misbrukte passet tilhører en nordmann. Flere og flere spor peker mot norske gjerningspersoner.

Publisert: Nå nettopp

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018. Gåten står fortsatt uløst.

Er personene som står bak forsvinningen norske?

Ifølge VGs opplysninger har denne teorien blitt styrket gjennom den over tre år lange etterforskningen av saken.

Teorien støttes av særlig disse fire sporene, som politiet har etterforsket nøye:

PASS-SPORET: Mandag gikk politiet ut med en etterlysning. De ønsker å komme i kontakt med alle som har kunnskap om Ole Henrik Golfs pass. 32-åringens identitet og en kopi av passet hans har blitt misbrukt av de som står bak forsvinningen til å opprette kontoer i kryptoverdenen.

Det faktum at en norsk identitet er misbrukt, kan i seg selv tale for at gjerningspersonene også selv er norske, mener politiet.

ÅSTEDET I NORGE: Åstedet for Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, Sloraveien 4. At åstedet ligger i Norge, og i et beskjedent nabolag i Lørenskog, mener politiet i seg selv styrker en teori om norske gjerningspersoner.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, men han nekter enhver befatning med hennes forsvinning. En mann i 30-årene er også siktet for å ha en rolle i saken, men VGs opplysninger tyder på at han vil bli sjekket ut av saken.

LES VGs SPESIAL: Det stjålne passet

SLORAVEIEN: Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra Sloraveien 4 i Lørenskog kommune.

KONVOLUTTEN: Et kjent spor i saken er trusselbrevet som lå igjen i Sloraveien. I brevet fremsettes et krav om at Tom Hagen skal betale en løsepengesum på rundt 90 millioner kroner i kryptovaluta.

Politiets etterforskning har videre vist at brev-konvolutten, som lå igjen på åstedet, tilhørte et parti konvolutter som ble solgt på Clas Ohlson. Den aller største andelen av dette partiet ble solgt i Norge – og politiet har en sterk teori om at konvolutten som lå på åstedet er kjøpt fysisk i en butikk her til lands.

Ifølge VGs opplysninger skal konvolutten ha blitt produsert tidlig høst 2017, og vært ute i butikk kort tid etter samme år. Dette partiet konvolutter deler også et eget serienummer, som står på innsiden av konvoluttene. Politiets etterforskning har vist at det er registrert 45 000 kjøp av slike konvolutter, får VG opplyst. Her er det også en del kontantkjøp.

Både konvolutten, brevpapiret, Sprox-skoene i størrelse 45 som ble brukt av en gjerningsperson og stripsen som lå igjen på åstedet, kan kjøpes innenfor bare et par kilometer radius av åstedet, på Clas Ohlson, Spar Kjøp og Biltema.

SPROX: Kjeden Spar Kjøp solgte Sprox-skoene.

Ifølge VGs opplysninger har etterforskningen av Sprox-sporet vist at det er solgt 459 sko i størrelse 45 i årene fra 2016 til og med 2018, fra Spar Kjøp. 79 av disse er betalt kontant – og er dermed vanskeligere å spore. 343 kjøpere er identifisert med betalingskort. 12 av skoene er kjøpt fra Spar Kjøps nettbutikk.

SPRÅKET I BREVET: Språkeksperter har videre konkludert med at den eller de som har skrevet trusselbrevet har norsk som morsmål. Eksperter har uttalt til VG at den eller de som har skrevet trusselbrevet, har skrevet «feil norsk med vilje». Den første språkrapporten politiet innhentet konkluderte imidlertid med at brevets forfatter var utenlandsk. Denne ble møtt med stor skepsis internt i politiet, og ble senere imøtegått av andre språkeksperter.

I jakten på svar har politiet nå valgt å kraftsamle etterforskningen i kryptosporet.

Målet er deriblant å finne ut av hvem som var i andre enden av Tom Hagens monero-transaksjon på over 13 millioner kroner til den såkalte motparten, og hvem som misbrukte passet til Ole Henrik Golf til å opprette ulike kontoer brukt i planleggingsfasen av forsvinningen.

Politiet øyner håp om at etterforskningen av id-misbruket kan gi viktige svar.

– Vi håper det kan være her det er lettest å bryte gjennom i kryptoetterforskningen – nettopp fordi det er her det er en overgang til den virkelige verden, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til VG.

– Er det i dette sporet løsningen ligger?

– Vi håper det, og potensielt kan det være det. Vi mener at ut fra det vi vet nå så er det riktig å bruke en del ressurser på å ettergå dette fullt ut.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere denne saken.