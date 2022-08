VOLDSHENDELSE: Politiet rykket ut med flere patruljer til en voldshendelse på Grønland onsdag ettermiddag.

Mann siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Oslo

En mann er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Grønland i Oslo onsdag.

Politiet pågrep torsdag ettermiddag en mann i 20-årene etter en alvorlig voldshendelse på Grønland i Oslo onsdag.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk, melder Aftenposten.







– Han skal etter planen avhøres i dag, sier politiadvokat Philip Mathew Green i drapsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen vil ifølge Green trolig fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

Politiet leter samtidig etter to andre mistenkte som fremdeles er på frifot. Politiadvokaten opplyser at de har rettet fokuset mot konkrete personer.

En mann ble alvorlig skadet i voldshendelsen, som skjedde onsdag. Han er fremdeles på sykehus, men er utenfor livsfare, skriver NTB.

– Per nå er det for tidlig å si noe om motivet for handlingen, sier Green.