Lørenskog Lensmannskontor.

Ny etterforskningsledelse i Lørenskog-saken

Kari Karlsen Aas ta over som påtalefaglig etterforskningsleder i saken etter Gjermund Hanssen i Lørenskog-saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag kunne VG fortelle at alle de tre etterforskningslederne slutter å jobbe med Lørenskog-saken – og at årsaken er en konflikt med ledelsen i Øst politidistrikt om veien videre.

Kort fortalt har striden handlet om ressurser, hvilken prioritet saken skal ha internt og den videre organiseringen av etterforskningen av mysteriet, som fortsatt står uløst.

Nå blir en ny etterforskningsledelse i Lørenskog-saken kunngjort.

– Saken har fortsatt høy prioritet i vårt distrikt. Dette er en krevende og kompleks sak og det har derfor vært viktig for oss å få på plass et faglig sterkt team med solid erfaring fra alvorlige straffesaker, sier leder for Felles enhet for påtale, Vibeke Schøyen, i en pressmelding.

Like før sommeren ble det kjent at påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, har sagt opp sin stilling som politiadvokat.

Leder for Felles enhet for påtale, Vibeke Schøyen.

Kari Karlsen Aas, som tar over som påtalefaglig etterforskningsleder, har vært ansatt som politiadvokat i Øst politidistrikt siden 2015.

Politiadvokat Marie Falchenberg og Guro Holm Hansen vil også bistå i saken. Kristian Krohn og Trond Andre Solvang tar over som politifaglig etterforskningsledere i saken.

Det er snart fire år siden milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant sporløst fra hjemmet sitt i Sloraveien 31. oktober i 2018.