REKONSTRUKSJON: Kort tid etter at Jan Helge Andersen ble pågrepet og siktet i Baneheia-saken i 2000, tilsto han. Her er Andersen tilbake i Baneheia noen uker etter pågripelsen, for blant annet å gå opp fluktruten sammen med politiet. Nå nekter han å gjøre det igjen, får VG opplyst.

Jan Helge Andersen i nye Baneheia-avhør: Nekter å bli med politiet til åstedet

I vinter stilte politiet spørsmål til Jan Helge Andersen om han ville bli med på en rekonstruksjon av ugjerningene i Baneheia – og vise dem fluktruten han gikk etterpå. Han takket nei.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem av et hittil ukjent politiavhør av Baneheia-dømte Jan Helge Andersen, som VG har fått innblikk i.

I det aktuelle avhøret, som ble gjennomført på politihuset i Oslo i begynnelsen av mars i år, ble Andersen forelagt kart over Baneheia. Deretter fikk han beskjed om å tegne inn fluktruten han gikk etter overgrepene og drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8), 19. mai 2000.

Andersen svarte at han var usikker, blant annet fordi det har gått så lang tid siden ugjerningene, får VG opplyst.

Politiet ba ham derfor om å forklare seg om ruten og vise dem på kartet. Andersen startet med å fortelle om demningen nedenfor åstedet, der han hevder at drapskniven ble vasket. Deretter pekte Andersen på stedet der han hevder at han og Viggo Kristiansen skilte lag, ifølge VGs opplysninger.

Viggo Kristiansen har i alle år nektet straffskyld for ugjerningene i Baneheia.

Han nekter også for å ha vært på åstedet og at han derfor ikke kan svare på spørsmål om hva som skjedde der eller hva som skjedde etterpå.

I avhørsrommet på politihuset i Oslo ble Andersen også presentert for et annet kart. Dette kartet viste ruten han hevdet at han gikk etter drapene i et avhør i 2000.

Politiet stilte derfor spørsmål til Andersen om at han nå oppga en annen rute, får VG opplyst.

Andersen svarte på nytt at det er mange år siden og at han har dårlig hukommelse. I tillegg mente han at ruten han tegnet i 2000 mest sannsynlig er den riktige ruten, siden det i tid var nærmere ugjerningene, ifølge VGs opplysninger.

Andersen avviste at det var andre årsaker til at han ikke har oppgitt samme rute.

I et senere avhør ble de ulike fluktrutene tema på nytt. Andersen var fortsatt usikker, men mente ruten han tegnet i 2000 sannsynligvis var den riktige, får VG opplyst. I tillegg forklarte at han var såpass usikker at det ikke var sikkert at noen av fluktrutene stemte.

AVHØRT PÅ NYTT: Her forlater Jan Helge Andersen politihuset i Oslo etter et avhør i den nye Baneheia-etterforskningen i fjor høst.

Vondt i magen

Om lag fem uker etter at Jan Helge Andersen ble pågrepet i Baneheia-saken om høsten 2000, deltok den da 19 år gamle mannen på en hemmelig rekonstruksjon i Baneheia. I løpet av rekonstruksjonen forklarte Andersen seg i detalj om sin versjon av hendelsesforløpet, sammenhengende og detaljert. Han ble kun avbrutt i korte perioder i forbindelse med fotografering av de ulike hendelsene.

Etterforskerne fikk også se hvilken fluktrute ut av Baneheia de to benyttet.

Tilbake i avhørsrommet på politihuset i Oslo ville politiet vite om han på nytt kunne bli med til Baneheia og vise dem fluktruten i terrenget. Andersen nektet. Og svarte at han aldri skal dit igjen, siden han får vondt i magen av det, får VG opplyst.

I tillegg hevdet Andersen at han ikke kjente terrenget i Baneheia lenger.

Politiet ville også vite om han kunne bidra i en rekonstruksjon av ugjerningene på åstedet, men svaret var det samme: Andersen nektet, får VG opplyst.

Hverken Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, eller Oslo statsadvokatembeter ønsker å kommentere saken.

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, ønsker heller ikke å kommentere saken.