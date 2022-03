UKRAINA-NYHETER: Ved Jonas sitt kjøkkenbord, sitter Jonas og den ukrainske flyktningen Julia med hver sin PC. På en TV-skjerm i bakgrunnen vises nyheter fra Ukraina. Julia sier det er vondt å se bildene av befolkningen som lider i hjemlandet.

Jonas (30) huser ukrainske Julia (21): − Han reddet meg

I ren desperasjon søkte ukrainske Julia Zhytnik (21) hjelp til å flykte på Tinder. Nå bor hun på gjesterommet til Jonas Holthe (30) i Oslo.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Da krigen brøt ut i Ukraina, søkte Julia Zhytnik hjelp på sosiale medier til å flykte fra hjemlandet. En fremmed nordmann skulle bli hennes redning.

Siden fredag har ukraineren bodd hjemme hos Jonas Holthe i leiligheten hans på Frogner i Oslo. Sammen prøver de å finne informasjon om veien videre inn i mottakssystemet.

– Vi kom i kontakt gjennom Tinder, hvor hun skrev at hun samlet penger for å komme seg ut av Ukraina. Først sendte jeg henne 50 euro, siden jeg var redd for å bli lurt, beskriver Jonas, som jobber som kokk ved restauranten Sawan.

Bestilte reisebilletter

Etter å ha blitt trygg på at pengene han sendte kom frem til Julia, bestilte han reisebilletter for henne.

Dermed kunne Julia ankomme Norge forrige fredag, etter å ha vært på flukt fra den ukrainske byen Odessa siden onsdag.

REISEDOKUMENTER: Julia viser frem reisedokumentene hun har brukt for å komme seg til Norge fra Ukraina, via Polen.

Julia forteller at hun har vært rammet av konflikter i Ukraina to ganger – først flyktet hun fra Donetsk til Odessa i 2014, hvor det pågikk kamper mellom Ukrainas hær og Russland-støttede separatister, og nå fra Odessa til Norge.

– Det er veldig vanskelig. Jeg har levd et liv hvor jeg hele tiden har følt at noe kan skje, og at alt kan forandres. Vi forlot hjemmet vårt i 2014, og nå må jeg begynne på nytt igjen.

Det har ankommet flere ukrainske flyktninger, både i norske flyktningmottak og private hjem. Det er for myndighetene usikkert hvor stor tilstrømningen til Norge vil bli.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordret tirsdag folk med plass og anledning til å ta imot flyktninger privat, for eksempel ved å ta kontakt med kommunene, som har kontakt med UDI.

PÅ FLUKT: Julia forteller at hun har flyktet fra ukrainske kamper to ganger: i 2014, og nå de siste ukene.

– Må ha vært nervøs for å bo hos fremmed mann

Da Julia ankom Norge hadde hun med seg varme klær, hygieneartikler, noe mat og medisiner.

– Hun må ha vært nervøs for å flykte og bo hos en fremmed mann i et annet land. Hun er veldig modig, sier Jonas.

Julia selv sier hun var mer redd for å være igjen i Odessa i krig enn å reise bort for å bo hos en fremmed mann.

– Jonas er min engel – han reddet meg. Han er et veldig godt menneske som har blitt som en storebror for meg, forteller hun.

Familie i hjemlandet

Siden stefaren ikke får forlate Ukraina, har Julias mor blitt igjen med ham, forteller Julia. Hun sier de oppholder seg i en by like utenfor Odessa, hos familie i et hjem med kjeller og matreserver. Hennes brødre og far er også i hjemlandet.

– Jeg er så bekymret, og vil at de skal forlate landet. Mamma er nervøs hele tiden. Hver dag ringer jeg og hører hvordan det går, og hvordan jeg kan hjelpe, sier Julia.

MIDLERTIDIG HJEM: Julia har fått midlertidig boplass i stuen til Jonas, innlosjert på hans sovesofa.

Jonas har sagt at Julia kan få bli hos ham til hun finner et annet sted å bo. Han er glad for å kunne hjelpe.

– Julia trenger pengene mine mer enn jeg gjør. Jeg synes så utrolig synd på henne. Hun sa ganske tidlig at jeg har reddet hennes liv. Jeg føler plikt til å hjelpe henne.

Han synes det har vært vanskelig å finne informasjon om hvordan han skal gå frem, i et regelverk han beskriver at virker uklart mellom alle ledd.

Jonas er usikker på hvor og hvordan han skal hjelpe Julia med å registrere seg. Han beskriver at uten norsk ID-nummer kan hun ikke få tjenester som norsk SIM-kort og bankkort.

– UDI sa de ikke kunne hjelpe oss, og henviste oss til politiet. Så leste jeg at kommunene hadde overtatt. Jeg forsøkte å ringe Oslo kommune flere ganger, men linjen har blitt brutt. Politiets utlendingsenhet viste meg til nasjonalt ankomstsenter i Råde, men der var det fullt, forteller han.

OVERSETTER: Jonas skriver en beskjed til Julia via Google translate, som de bruker for å kommunisere siden hun ikke snakker så godt engelsk.

Vil komme endringer om registrering

Politiets utlendingsenhet, som er registreringsansvarlig, sier til VG at de har vært i kontakt med ledelsen ved nasjonalt ankomstsenter i Råde, og ikke kjenner til bortvisning.

De opplyser at flyktninger kan registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret, inntil det kommer en ordning på plass i distriktene.

På et pressemøte mandag oppfordret direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang alle uregistrerte ukrainere som oppholder seg i private hjem til å bli der de er, og avvente informasjon om registrering.

I en pressemelding lørdag skriver Justisdepartementet at regjeringen vil desentralisere asylregistreringen i forbindelse med Ukraina-krigen, og at nye endringer vil gjelde fra onsdag 16. mars.

– Vi rigger Norge klart for en flyktningkrise som kan bli svært stor og krevende. Derfor sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge, sier justisminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Info Endringene som vil gjelde for registrering av Ukrainske flyktninger Politiets utlendingsenhet (PU) styrkes med om lag 100 stillinger som vil styrke politiets kapasitet på Råde ytterligere.

PU har utvidet kapasiteten til å ivareta asylsøkere før registrering på Scandic Helsfyr hotell.

Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter: Agder, sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

De resterende distriktene, Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet, vil tilby samme tjeneste gjennom ankomstsenteret på Råde. Vis mer

Utreiseplikten for ukrainske borgere er inntil videre suspendert, slik at ukrainske flyktninger kan oppholde seg i Norge inntil ny informasjon foreligger.

PRIVATE HJEM: Justisminister Emilie Enger Mehl sier til VG at regjeringen åpner for å bruke private hjem som en del av beredskapen, med muligheter for noe ytelser til livsopphold der. Her er Mehl avbildet med FHI-direktør Frode Forfang.

Norges regjering åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse av ukrainske flyktninger, som gjør prosessen enklere for utlendingsmyndigheten. I første omgang vil oppholdstillatelse gis i inntil et år av gangen, og kan forlenges i inntil tre år.

Det vil gi ukrainske flyktninger samme rettigheter som personer med vanlig asylvedtak – til å jobbe, gå på skole og motta helsehjelp.

Flyktninger som bor på asylmottak har rett til økonomisk støtte, mens de som bor privat har ikke rett til disse ytelsene, ifølge regelverket til UDI. UDI viser til at endringer må komme fra Justisdepartementet, siden det er et politisk spørsmål.

På spørsmål om når en slik støtte kan komme på plass, og hvordan Justisdepartementet stiller seg til at flyktninger som oppholder seg privat blir oppfordret til å bli der de er inntil videre – samtidig som de ikke mottar økonomisk støtte, svarer Justisdepartementet i en e-post:

– Regjeringen åpner for en innretning med private hjem, men må komme tilbake med detaljene i en slik ordning.

SPØRSMÅL: Jonas synes det er vanskelig å navigere seg om Julias situasjon, og hvordan han skal gå frem for å hjelpe henne.

– Bør komme løsninger

Jonas Holthe har opprettet en spleis hvor andre kan bidra til å gi Julia og hennes familie et bedre liv. Han prøver å legge til rette for henne og hjelpe henne med å navigere seg i et nytt samfunn.

– Hun har mange spørsmål. Hun ønsker å jobbe og lurer på hvilke muligheter hun har, sier Jonas.

Også han har flere ubesvarte spørsmål omkring situasjonen.

– Hun bør få støtte slik at hun kan begynne å etablere et liv i Norge, og kanskje flytte sammen med andre ukrainere som har kommet hit. Jeg lurer på om hun vil kunne få støtte mens hun bor hos meg. Det bør komme på plass løsninger for ukrainere som bor i private hjem.

MIDLERTIDIG INTEGRERINGSLOV: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier at regjeringens første prioritet er at alle ukrainske flyktninger får oppholdstillatelse i Norge og integreres så fort som mulig.

– Ønsker å forsørge med selv

Arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tatt til orde for at ukrainske flyktninger som får innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, skal få opplæring i norsk og det norske samfunn så fort som mulig – også før de er bosatt i en kommune.

Ifølge arbeidsministeren jobber de nå med et forslag til en midlertidig lov som skal skape fortgang i integreringen av ukrainske flyktninger.

LÆRER ENGELSK: Fra Jonas sitt spisebord bruker Julia ventetiden til å lære seg engelsk på egen via sin laptop.

Julia selv drømmer om et liv i Norge. I Ukraina jobbet hun med organisering og service i transportbransjen. Da krigen brøt ut måtte hun avbryte universitetsstudier.

– Jeg ønsker å kunne forsørge meg selv. Ønsket er å studere og jobbe som webdesigner eller programmerer. Men først må jeg lære meg engelsk, forteller hun.