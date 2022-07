SAS-streiken avsluttes: Partene har signert avtalen

STOCKHOLM/OSLO (VG) Etter flere timer med full forvirring rundt SAS-avtalen bekrefter partene at de nå har signert. Dermed er pilotstreiken avsluttet.

Saken oppdateres!

Etter femten streikedager og seks intense forhandlingsdager er det natt til tirsdag blitt enighet mellom SAS-ledelsen og SAS-pilotene.

Mandag kveld var det uklart om partene hadde nådd en løsning i konflikten:

Flere medier meldte at SAS-ledelsen og SAS-pilotene var blitt enige om en avtale, mens SAS selv skrev i en børsmelding at avtalen ikke var signert.

Rundt klokken ti på halv fire natt til onsdag kom partene ut av forhandlingslokalene i Stockholm for å bringe nyheten til pressen, om at SAS og pilotene nå er enige om en avtale.

TOPPSJED: Anko van der Werff, sjef i SAS, på vei til SAS’ forhandlingsrom i Næringslivets hus.

Ved veis ende

På vei inn til dagens meglingsmøte sa forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs at det var «make it or break it».

– Vi er snart ved veis ende. Det ser ut som vi er ferdige med meglingen om det ikke blir en enighet i dag, sa hun rundt klokken 10.

Den norske riksmegleren, Mats Ruland, sa ved inngangen til dagens forhandlingsmøte at han håpet på en løsning:

– Det har alltid vært min målsetting og jeg har ikke gitt opp ennå, sa han.

«MADE IT»: Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs, klarte å dra i land en avtale med pilotene til slutt.

Kan juble

Tusenvis av reisende som skal på ferie i utlandet eller i Norge, kan nå feire.

Men selv om streiken er avsluttet, vil det ta litt tid før alle SAS-ruter går som normalt. SAS har selv sagt de vil trenge 1–2 dager på få alle fly tilbake i luften, fra det øyeblikket at streiken erklæres avsluttet.

Flyene står nå stort sett parkert på sine respektive baser i Skandinavia

Intense forhandlinger

Riksmegler Ruland har tidligere uttalt at han aldri har vært borti en megling som har tatt så lang tid som denne.

Også den svenske riksmegleren Claes Stråth har opplyst at han ikke har opplevd så lange forhandlinger tidligere.

SAS-pilotene og ledelsen i selskapet har sittet i megling i Næringslivets hus i Stockholm siden forrige onsdag.

Partene har tirsdag forhandlet hele natten. Det samme gjorde de gjennom helgen.

GA IKKE OPP: Den norske riksmekleren Mats Ruland har hele veien jobbet iherdig for å få til en løsning. Nå er den endelig et faktum.

29. mars brøt SAS-pilotene forhandlingene etter én dag. Partene møttes deretter til ny megling mandag 13. juni.

Mandag 4. juli ble det brudd i meglingen, og over 900 piloter brøt ut i streik. Siden da har over 2000 flyginger i Norge blitt kansellert, og tusenvis av passasjerer har blitt rammet.