SAS og pilotene enige: Streiken avsluttes

STOCKHOLM/OSLO(VG) Etter flere dager med forhandlinger har partene i SAS-konflikten blitt enige. Dermed avsluttes pilotstreiken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Femten streikedager og seks intense forhandlingsdager senere er det endelig klart at pilotstreiken i SAS avsluttes.

Flere danske medier melder mandag kveld at SAS-ledelsen og SAS-pilotene har blitt enige om en avtale. Det melder både danske TV 2 og DR. Også NRK melder at en avtale er i landet, med en varighet på fem år.

Leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, bekrefter overfor Dagbladet Børsen at de har kommet frem til en løsning i konflikten.

– Dette er en tragedie for pilotene, rent avtalemessig. Men det er godt at vi er ferdige og at vi får flyene opp i luften igjen, sier Skogvang.

450 permitterte får tilbake jobben i SAS, bekrefter Norsk Flygerforbund til NRK.

Onsdag møttes partene til forhandlinger i Næringslivets hus i Stockholm. Siden da har det vært lange forhandlingsdager.

Ved veis ende

På vei inn til dagens meglingsmøte sa forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs at det var «make it or break it».

– Vi er snart ved veis ende. Det ser ut som vi er ferdige med meklingen om det ikke blir en enighet i dag, sa hun rundt klokken 10.

Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs.

Tusenvis av reisende som skal på ferie i utlandet eller i Norge, kan nå juble.

Men selv om streiken er avsluttet, vil det ta litt tid før alle SAS-ruter går som normalt. SAS har selv sagt de vil trenge en til to dager på få alle fly tilbake i luften, fra det øyeblikket at streiken erklæres avsluttet.

Flyene står nå stort sett parkert på sine respektive baser i Skandinavia.

Håpet på løsning

Den norske riksmegleren, Mats Ruland, sa ved inngangen til dagens forhandlingsmøte at han håpet på en løsning:

– Det har alltid vært min målsetting og jeg har ikke gitt opp ennå, sa han.

Også pilotlederne ga uttrykk for at de ikke hadde gitt opp:

– Det kan bli en avtale i dag. Det behøver ikke å bli det men vi håper jo på det, sa Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, rundt klokken 9.