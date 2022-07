Full forvirring om SAS-enighet: − Meklingen fortsetter

STOCKHOLM/OSLO (VG) Etter flere dager med forhandlinger ble det meldt at partene i SAS-konflikten var enige. Men i en børsmelding mandag kveld skriver SAS at en avtale ikke er signert.

Etter femten streikedager og seks intense forhandlingsdager ble det meldt at pilotstreiken i SAS var avsluttet.

Flere danske medier meldte at SAS-ledelsen og SAS-pilotene var blitt enige om en avtale.

Også leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, bekreftet overfor Dagbladet Børsen at de var kommet frem til en løsning i konflikten.

– Dette er en tragedie for pilotene, rent avtalemessig. Men det er godt at vi er ferdige og at vi får flyene opp i luften igjen, sa Skogvang.

I tillegg bekreftet styreleder i SAS, Carsten Dilling, nyheten overfor Dagens Industri.

Mandag kveld er det likevel full forvirring. I en børsmelding klokken 21.29 skriver SAS at en avtale ikke er signert.

– Selv om meklingen har gått i riktig retning, er det fremdeles ikke landet en avtale mellom partene. Meklingsprosessen fortsetter, skriver SAS i meldingen.

Aleksander Wasland, leder i Norsk Flygerforbund, sa til NRK at 450 piloter fikk tilbake jobben, men rundt 35 minutter senere skriver rikskanalen i en e-post til VG at Wasland har trukket denne opplysningen.

Ved veis ende

På vei inn til dagens meglingsmøte sa forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs at det var «make it or break it».

– Vi er snart ved veis ende. Det ser ut som vi er ferdige med meklingen om det ikke blir en enighet i dag, sa hun rundt klokken 10.

Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs.

Tusenvis av reisende som skal på ferie i utlandet eller i Norge, kan nå juble.

Men selv om streiken er avsluttet, vil det ta litt tid før alle SAS-ruter går som normalt. SAS har selv sagt de vil trenge en til to dager på få alle fly tilbake i luften, fra det øyeblikket at streiken erklæres avsluttet.

Flyene står nå stort sett parkert på sine respektive baser i Skandinavia.

Håpet på løsning

Den norske riksmegleren, Mats Ruland, sa ved inngangen til dagens forhandlingsmøte at han håpet på en løsning:

– Det har alltid vært min målsetting og jeg har ikke gitt opp ennå, sa han.

Også pilotlederne ga uttrykk for at de ikke hadde gitt opp:

– Det kan bli en avtale i dag. Det behøver ikke å bli det men vi håper jo på det, sa Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, rundt klokken 9.