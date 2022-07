JOINTENS MANN: Tidligere kulturminister Abid Raja sier at han røykte cannabis som ung.

Raja vil legalisere cannabis: − Jeg inhalerte

Abid Raja mener at det ikke er nok med rusreform. Han vil legalisere cannabis – og forteller at han har røykt en joint som ungdom.

– Jeg kan godt være åpen om at da jeg i min ungdom var på en basketballbane i utlandet og jointen gikk rundt, så tok jeg også noen drag, sier Abid Raja til Morgenbladet.

USAs tidligere president Bill Clinton har tidligere sagt at han røykte marihuana, men ikke inhalerte.

Raja sier at han absolutt ikke gjorde det samme:

– Jeg hadde den ikke bare i munnen, nei – jeg inhalerte. Det er jo det som er hele poenget, sier Abid Raja til avisen.

Den tidligere kulturministeren forteller i intervjuet at han mener Solberg-regjeringens rusreform ikke gikk langt nok:

Abid Raja sier at han vil legalisere cannabis.

– Jeg hadde tatt meg en joint hvis det var lovlig nå, sier han.

Går lenger enn Venstre

Solberg-regjeringens rusreform gikk inn for å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk.

Som kjent ble den aldri innført, fordi Arbeiderpartiet sa nei til rusreformen på sitt landsmøte i 2020.

Også Frp og Senterpartiet sa nei til rusreformen.

Raja vil også gå lenger enn Venstres stortingsprogram, som sier at fordelene ved en regulert omsetning «synes å oppveie ulempene».

– Jeg vil at man skal kunne kjøpe cannabis i trygge former, akkurat som i Nederland. Om det er en slags sigar-sjappe, eller whatever man kaller det. Eller kanskje et eget pol?, sier Raja til Morgenbladet.

Ønsker joint-debatt

Venstre-politikeren håper han kan sparke i gang en «sivilisert og saklig» debatt om ruspolitikk ved å være ærlig om joint-røykingen.

– Hvis alle som tester ikke tør i si det bidrar vi bare til ukultur, sier Raja til VG.

Han stiller følgende spørsmål til andre foreldre og politikere:

– Hvorfor vil vi utsette våre ungdommer for å bli kriminalisert, at de ikke vet kvaliteten på rusmiddelet de får tilgang på, og utsette dem for risiko ved kjøp?

Selv understreker han at han som politiker, jurist og far ikke ønsker dette.

– Jeg vil virkelig ikke ha et samfunn der ungdommer må begå kriminelle handlinger for å gjøre noe de uansett driver med.

Foreløpig sier han at responsen kun har vært positiv etter han fortalte om joint-røykingen.

– Vi trenger åpenhet rundt dette, og jeg tror ingen ser på meg som en utbredt rusbruker sier Raja.