GREP INN: Sondre Salvesen og Aron (6) reddet liv.

Reddet fireåring fra å drukne: − Rask inngripen kan berge liv

Aron (6) oppdaget den lille jenta som fløt i bassenget – men stefaren Sondre Salvesen trodde først at hun dykket.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De beveget seg litt bort for å unngå å dulte borti henne. Da de snudde seg like etter, hadde jenta gått under og lå på bunnen.

– Hun var livløs da jeg fikk henne opp av vannet, sier Sondre Salvesen til VG.

26-åringen og stesønnen fra Ask ved Tyrifjorden besøkte tirsdag ettermiddag Ringeriksbadet på Helgelandsmoen sør for Hønefoss.

Salvesen anslår at det var et par barnefamilier og noen ungdommer til stede. Badet har idrettsbasseng, terapibasseng og barnebasseng, stupetårn og sklier.

– Jeg tenkte i ettertid om jeg burde reagert tidligere og tittet litt nærmere, første gang vi så jenta som lå med ansiktet ned i vannet, sier 26-åringen.

– Var litt usikker

Men han trodde hun dykket og ville ikke skremme ved å røre henne.

– Jeg var litt usikker. Vi gikk i en annen retning, før jeg snudde og tenkte at et lite barn ikke klarer å holde pusten så lenge. Da lå hun på bunnen.

BASSENG: Ulykken skjedde midt i terapibassenget.

Salvesen trakk henne umiddelbart opp av vannet. Den ene av to badevakter kom til samtidig og hoppet ut i bassenget.

– De startet hjerte- og lungeredning. Hun livnet til etter noen minutter.

– Hva tenker du om at dere berget liv?

– Jeg har egentlig ikke tenkt særlig på det. Det var okei og fint at hun kom tilbake. Følelsen ville nok vært en annen, om det ikke hadde gått bra.

– Utenfor livsfare

Ringerikes Blad omtalte hendelsen først og skriver at jenta er fire år gammel.

Politioverbetjent Silje Holmin ved Hønefoss politistasjon opplyser til lokalavisen at politiet har fått beskjed om at barnet skal være utenfor livsfare.

Daglig leder ved Ringeriksbadet Lars Gomnes bekrefter Salvesens fremstilling.

Ringeriksbadet ligger sør for Hønefoss.

– Svært dramatisk

– Det var absolutt nesten og svært dramatisk, sier lederen for Ringeriksbadet til VG.

Hendelsen er fanget på video. Gomnes så opptaket onsdag.

– Bildene viser ei jente som bruker veldig mye energi på å prøve å redde seg selv. Det kan se ut som lek. Hun er helt stille og publikum går rett forbi.

Gomnes sier at fireåringen skal ha vært i badet sammen med en gruppe familier. Han berømmer sine ansatte for å ha gjort en formidabel innsats.

Ulykken skjedde omtrent midtveis i terapibassenget, der dybden er fra 70 til 160 cm.

Fagsjef for drukningsforbygging i Redningsselskapet Tanja Krangnes sier at Sondre Salvesen handlet helt riktig i dette tilfellet.

– Skjer raskt og stille

31 personer omkom i drukningsulykker i første halvår i Norge, mens to norske statsborgere druknet utenlands. Det er seks færre enn samme periode i fjor.

– Men hvert år er det mange som blir reddet, fordi andre er årvåkne og følger med rundt seg. Rask inngripen kan berge liv, sier Krangnes.

Hun oppfordrer folk til heller å spørre en gang for mye om det går bra i vannet eller ta en ekstra sjekk, om de er i tvil.

– En drukning skjer raskt og stille. Hold armlengdes avstand, om du er i vannet med barn som ikke kan svømme. Noen sekunders uoppmerksomhet kan være fatalt.

Fagsjefen i Redningsselskapet opplyser at det sjelden skjer dødsulykker i basseng.