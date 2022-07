GJENFORENT: Til tross for pilot-streik er det mange som endelig gjenforenes med slektninger etter pandemien. Til venstre Evgenia Myreng (42), Mihael (10) i midten og Yulia Shiri (39) til høyre.

Fra Båtsfjord til Gardermoen med bil: − Jeg er litt sliten, men sånn er det. Man bare gjør det.

Flystreik gjør at mange må finne alternative reiseløsninger. Da Evgenia Myreng fikk høre at flyet til søsteren var kansellert satte hun seg i bilen og kjørte 1830 kilometer ned til Gardermoen. – Det tok meg fem minutter før jeg bestemte meg for å gjøre det.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

START TIL SLUTT: På dashbordet til bilen er anslått reisetid 23 timer og 49 minutter.

Mange nordmenn er rammet av SAS’ pilotstreik.

Evgenia Myreng skulle ikke la et kansellert fly stoppe henne fra endelig å gjenforenes med søsteren – etter to år med pandemi.

– Jeg er litt sliten, men sånn er det. Man bare gjør det, sier Myreng.

Etter at arbeidsdagen var over mandag ettermiddag, satt hun seg i bilen og startet kjøreturen til Gardermoen. Turen tar i underkant av et døgn og krysser på veien landegrensene til både Sverige og Finland.

4100 kilometer lang reise

Søsteren Yuliya Shiri hadde sammen med sønnen flydd hele veien fra Israel. Det var kun den siste flyturen fra Gardermoen til Kirkenes som ble berørt av streiken.

– Det er kjedelig når man bor så langt nord, man vil treffe slektningene sine, sier Myreng.

Videre fra Kirkenes var planen å kjøre litt over tre timer til Båtsfjord.

Isteden ble familien altså tvunget til å kjøre hele veien fra Gardermoen øst i landet til Båtsfjord helt nord på Varangerhalvøya. Til sammen kjører Myvoll og datteren Kataryna Marchenk 4100 kilometer for å gjenforenes med slektningene sine.

FRA ISRAEL TIL NORGE: Avstandene er ikke like store i Israel som i Norge. Her er Mihael (10) ved et stoppested på veien fra Gardermoen og til Båtsfjord.

Yulia Shiri sier streiken satte dem i en vanskelig situasjon.

– Jeg så på det som en fin mulighet til å kjøre gjennom Skandinavia og se steder jeg ellers ikke ville ha sett, sier hun.

Myreng forteller at dette ikke er første gang hun har satt seg i bilen og kjørt på kryss og tvers av landegrenser.

Da krigen brøt ut i Ukraina i april kjørte hun og mannen sin fra Båtsfjord til Ukraina for å hente foreldrene sine.

Fra Nord-Norge til Ukraina

– Da var det fire dager med kjøring før vi var fremme hos dem. Vi plukket og opp en tilfeldig slektning på veien tilbake fra Ukraina, sier hun.

Saken ble først omtalt av iFinmark.

Tilbake fra Gardermoen begynte de å kjøre klokken halv seks onsdag morgen.

Etter planen skal de være tilbake i Båtsfjord klokken syv torsdag morgen.

– De har fått sett veldig mye av Norden, men jeg håper de får fly hjem, ler Myreng.

