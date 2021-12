STØRRE USIKKERHET: Avdelingsleder Line Vold i FHI sier det er større usikkerhet i innleggelses- fremskrivningene nå.

FHI usikre på krise-tallene

FHIs siste sykehus-fremskrivning viser at det kan være 40 nye innleggelser daglig rundt 15. desember. Men den tar hverken hensyn til omikron eller booster-vaksineringen fremover.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er jo en del usikkerhetsmomenter. Det er årsaken til at vi hele tiden presiserer det når vi bruker disse fremskrivningene, men nå er det større usikkerhet enn før, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

Tirsdag ligger det 320 coronasmittede på norske sykehus. Det er det høyeste tallet siden april 2020.

FHI mener antall innleggelser vil fortsette å øke. Men tre store faktorer gjør at de nå vet mindre enn før om hva som kan skje fremover:

Dette kan gjøre det bedre: Flere kan få boosterdose raskere fordi tiden det kan gå fra andre dose Flere kan få boosterdose raskere fordi tiden det kan gå fra andre dose akkurat ble kortet ned.

Dette kan gjøre det bedre : Det har allerede vært flere endringer i tiltak de siste ukene, og det kan gjøre at folk oppfører seg annerledes – og det er varslet nye tiltak.

Dette kan gjøre det verre: Omikron kan føre til at langt flere blir smittet, og at flere derfor blir innlagt. Men det er for tidlig å regne på effekten.

Skal ikke mye til før det øker

Sykehus-fremskrivningen FHI bruker i risikorapporten, ser på hvordan smitten har utviklet seg de siste tre ukene i ulike aldersgrupper og blant vaksinerte og ikke-vaksinerte. Så ser den på hvor mange av de som har blitt smittet som ble innlagt. Dette bruker FHI til å regne frem i tid på hvor mange som kan bli innlagt, basert på hvor mange de tror smittes de neste ukene.

Men omikron har ikke vært her lenge nok til at FHI har ordentlige tall som de kan bruke til å regne på smittespredning eller risikoen for innleggelse med omikron fremover. Den bruker delta-tall.

– Vi har kjørt noen raske analyser som viser at med betydelig høyere smittsomhet, skal det veldig store endringer til når det gjelder alvorlighetsgraden av sykdom om ikke innleggelsestallene skal øke, sier Vold.

Det er altså tegn til at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn delta-varianten. Men FHI tror vaksinene kan ha mindre effekt mot den, selv om de understreker at de antar at den beskytter mot alvorlig sykdom. Og det ser ut som smitten sprer seg langt raskere.

– Når så mange flere smittes, vil det uansett føre til at flere trenger helsehjelp og sykehusinnleggelser, selv om det skulle være sånn at færre blir innlagt per person som smittes, sier Vold.

– Når smitten går eksponentielt oppover skal det ikke så mye til før innleggelsestallene øker.

Ser tydelig booster-effekt

Ikke alle har kommet like langt i booster-vaksineringen nå, og FHI og regjeringen har bedt dem forte seg. Men en gruppe frustrerte kommuneleger har svart at de ikke hadde flere armer å sette dosene i, fordi de ikke kan sette booster-vaksiner til alle før det har gått seks måneder fra dose to. Nå har regjeringen altså kortet ned intervallet til fem måneder. Det kan gjøre at flere får booster fremover.

FHI håper dette påvirker innleggelses-kurven.

– Det kan det, og vi ønsker jo det. Det er årsaken til at vi nå har stort trykk på raskt å få satt oppfriskningsdoser, sier Vold.

De siste ukene har FHI sett at tallene har snudd ganske tydelig når det gjelder innleggelser i de øverste aldersgruppene, og i siste ukesrapport regnet de på at denne utviklingen kunne fortsette.

VIKTIG: FHI håper flere booster-vaksineres nå. Her vises booster-vaksiner som trekkes opp i Hammerfest.

Men det var altså før omikron. Og erfaringen fra tidligere nye varianter, er at de kan ta over ganske raskt. Det kan også påvirke kapasiteten i kommunene, som må sette booster-vaksinene.

– Det gjøres et intenst og godt arbeid av kommunene nå. Særlig for de som har omikronutbrudd er smittesporing og utbruddshåndtering veldig krevende nå når folk har så mange nærkontakter. For å bevare kontroll og oversikt mens vi får mer kunnskap om omikron og, mer tid til å få satt flere oppfriskningsdoser, mener vi det er nødvendig med tiltak nå, sier hun.

– Tror dere at vi hadde vært bedre stilt i møte med omikron hvis booster-vaksineringen hadde gått raskere til nå?

– Det vet vi ikke, men muligens. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvordan vi best bruker de vaksinedosene og den vaksinasjonskapasiteten vi har, og gir råd på bakgrunn av den kunnskapen vi har på tidspunktet vi gir rådene våre.

Mørketall

Noe annet modellene ikke kan ta hensyn til, er endringer i hvordan folk oppfører seg, som skjer i tillegg til at det blir innført tiltak. Det er usikkert hvordan det påvirker smittespredningen.

Tallene kan også påvirkes av hvor mange som tester seg, og hvordan:

Håkon Gjessing, som står bak sykehus-fremskrivningene i FHIs risikorapport, forklarer at mye hjemmetesting den siste tiden har gjort at flere milde tilfeller har blitt oppdaget.

– I slutten av november var det veldig uklart hva som skjedde, for da steg og steg smittetallene mens innleggelsestallene så ut til å flate av. Samtidig var det vanskelig å tenke seg at det skulle vedvare – det var mest sannsynlig på grunn av at det var en veldig økning i hjemmetesting, sier han.

For det kan samtidig være større mørketall når flere nå har testet seg hjemme, og flere delta-smittede som ikke har blitt fanget opp.

– Når smittetallene fortsetter å gå opp og opp, vil man på et tidspunkt se at det er en virkelig økning i smitte, og ikke bare at det er flere positive som blir oppdaget. En reell økning i smitte vil deretter lede til en økning i innleggelser. Alle disse tingene skaper definitivt usikkerhet