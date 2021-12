Støre: Lover milliardpakke til strøm-tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre lover å komme med en ordning som skal kompensere folks høye strømregninger, og er villig til å bruke et milliardbeløp på dette.

Det sa statsministeren da han var i Stortingets spørretime onsdag morgen.

Høyre-nestleder Tina Bru spurte da om det var rettferdig at det bare brukes noen få hundre millioner på tiltak, når staten tjener milliarder på at folks strømregninger har skutt i været.

– Nei, det er ikke rettferdig. Nå er det en ekstraordinær situasjon, som vi ikke har hatt på 25 år. Derfor vil det være en kraftfull satsting som vil handle om flere milliarder kroner. Vi er nesten i mål på det det handler om å legge inn en kompensasjon når man har høye strømutgifter. Det er et tiltak som skal gå direkte på folks strømregning, sier Støre.

– Disse pengene bør kunne være ute rett over nyttår, vi er i sluttfasen med å utarbeide denne ordningen, sier Støre.

– En bred løsning er ikke i det blå, den kommer om ikke kort tid. Vi skal ha en bred løsning. I løpet av timer eller en dag eller to, så er den ordningen på plass, sier Støre.

– Vil treffe

– Vi har jobbet med å finne gode løsninger som virkelig kan treffe. Vi har derfor i dag lagt frem to løsninger som vi kan gi raskt. Det er å øke bostøtten og en lån- og stipendordning til studenter, sier han.

Regjeringen varslet onsdag morgen at man vil øke bostøtten og gi tilskudd til sosialhjelpsmottakere. I tillegg vil studenter kunne få ekstra lån på inntil 3000 kroner dersom de kan dokumentere økte strømutgifter.

Det er ikke SV-leder Audun Lysbakken fornøyd med.

– SV vil ha en bedre løsning på strømkrisen for folk enn dette. Vi er bekymret for de mange som har en liten inntekt like over bostøttenivå, de får ingen hjelp med regjeringens forslag. Vi må også undersøke grundig om summen som nå foreslås for folk med bostøtte og studenter er tilstrekkelig. SV er klar til samtaler med regjeringspartiene om strømforslagene, og beredt til å danne raskt flertall for å få hver eneste krone ut til folk, sa Lysbakken.

– SV vil ha en bedre løsning på strømkrisen for folk enn dette, forteller Lysbakken under Stortingets spørretime onsdag.

Forsvarer utenlandskabler

Frp-leder Sylvi Listhaug mener regjeringen har kommet med altfor få tiltak, og utfordret Støre på krafteksporten fra Norge til Europa, som går gjennom de omstridte undersjøiske kablene - og som kobler oss direkte til det europeiske strømmarkedet med høye priser.

Men Støre forsvarer utenlandskablene.

– Norges energiutveksling har tjent oss vel. Den har gitt oss sikkerhet, når vi har hatt lite vann i magasinene, har vi kunnet importere. Nå har vi en ekstraordinær situasjon der vi ikke mangler strøm, men hvor vi har en prissituasjon som har rammet hele Europa som er knyttet til energiskiftet som skjer der. Det bør ikke Norge hoppe av. Men når vi har en ekstraordinær situasjon, så kommer vi med tiltak som avhjelper folk med strømprisene, sier Støre.

Listhaug spurte videre om Støre ville si unnskyld til alle dem som nå sliter med strømregningen.

– Det jeg vil si til dem er at situasjonen gjør dypt inntrykk på meg og regjeringen. Den opptar oss og vi jobber for å finne løsninger. Derfor gjentar jeg at det kommer en ordning som vil hjelpe strømkundene. Det vil ikke løse situasjonen en gang for alle, men den vil gi et vesentlig håndslag, sier Støre.