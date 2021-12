Regjeringen innfører flere økonomiske kompensasjonstiltak

Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og forlenger støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.

Av Eirik Husøy

– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk- for bedriftene og de ansatte som rammes. Med forslagene vi legger frem i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet, og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Den aller viktigste oppgaven er å holde folk i arbeid, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Flere kompensasjonsordninger

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer.

Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører. Men kravet til omsetningsfall vil bli noe mildere, siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Dette forutsetter nødvendig godkjenning av ESA.

Kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars, og regjeringen vil foreslå å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

Kommunesektoren vil også få kompensert netto merutgifter og mindreinntekter til kollektivtransporten ut mars dersom de blir høyere enn det som allerede er foreslått bevilget.

Kommunene vil også få kompensert andre merutgifter og mindreinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Dobler dager med omsorgspenger

Regjeringen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet testing, smitteverntiltak og vikarer for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne. Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens utgifter, vil bli forlenget ut første halvår 2022.

Regjeringen vil også foreslå å doble antall dager med omsorgspenger i 2022.

For å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og i helsesektoren vil det i 2022 gis unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i disse sektoren.

Regjeringen vil også foreslå tiltak som gjør det mer attraktivt for pensjonerte lærere å være vikarer i skole og barnehage.

NYE ØKONOMISKE TILTAK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under regjeringens pressekonferense om koronasituasjonen i Oslo i Marmorhallen.

Tidligere tiltak

Tiltakene kommer i tillegg til forslagene som ble varslet forrige uke: