Verste registrerte smitteuke i Norge - igjen

Aldri gjennom pandemien har det blitt registrert så mange smittetilfeller som det ble i forrige uke, uke 48.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Men så er det også den fjerde uken på rad med en slik rekord.

Her kan du selv se hvordan smittetallene har skutt i været i høst:

Antall nye innlagte på sykehus gikk også opp i forrige uke, etter at det så ut til å ha flatet ut for noen uker siden:

-- Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, fører den store smittespredningen i samfunnet til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller, påpeker FHI i en fersk ukesrapport.

Fullvaksinerte og uvaksinerte: Av de nye innlagte pasientene i forrige uke, var 52 prosent fullvaksinert og 44 prosent uvaksinert. De siste fire ukene har median-alderen på de fullvaksinerte som er blitt innlagt 74 år, mens median-alderen for de uvaksinerte innlagte har vært 53 år. 31 prosent av de uvaksinerte innlagte tilhørte en risikogruppe, mot 75 prosent av de fullvaksinerte.

– Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte, påpeker FHI.

Hvis de ser på dem som er over 65 år – og setter dem med to doser og tre doser opp mot hverandre – ser FHI i tillegg det er færre innlagte per 100 000 blant de som har fått tre doser.

– Det var en nedgang i

insidensen for fullvaksinerte over 65 år sist uke, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, skriver FHI.

Det betyr altså at de mener oppfriskningsdosene beskytter flere mot alvorlig sykdomsforløp.