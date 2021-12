NÆRKONTAKT IKKE AVGJØRENDE: KrF-leder Olaug Bollestad mener at det ikke er avgjørende om du har hatt nærkontakt med en som er corona-smittet for at du skal få tilgang til gratis hurtigtest.

Bollestad vil ha gratis hurtigtester til alle: − Helt utrolig at vi ikke har det

– Ikke målrettet og vil gjøre at vi går tomme for tester i løpet av et par uker, svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KrF-leder Olaug Bollestad viser til at flere land nå tilbyr gratis tester til sine innbyggere.

– Det er helt utrolig at vi ikke har det samme tilbudet her i Norge. Nå haster det, og med nok tester burde ikke det være noe problem, sier hun til VG, og legger til at det ikke bør være avgjørende om du har hatt nærkontakt med en corona-smittet eller ikke.

– Det må komme et tilbud om gratis hurtigtester til alle, uansett.

Flere kommuner uttalte i VG i går at de merker den enorme pågangen på hurtigtester, og at lagrene tømmes fort.

– IKKE MÅLRETTET: Å dele ut tester til alle vil for eksempel kunne gå utover skoletilbudet til barn og unge, der testing brukes i områder med mye smitte, ier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)

I en post til VG skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at det ikke er mangel på tester i dag for å følge dagens TISK-strategi.

– Kommunene har om lag tre millioner selvtester på lager, og direktoratet sender ut mellom 1 og 1,5 millioner tester per uke. Men, med høye smittetall vil det kunne være ventetid på testing, skriver hun og legger til:

– Vi prioriterer selvtestene som sendes ut til kommunene ut fra kriteriene om å skjerme barn og unge og holde helse- og omsorgstjenestene i gang. Å dele ut tester til alle, er ikke målrettet og vil gjøre at vi går tomme for tester i løpet av et par uker. Det vil for eksempel kunne gå utover skoletilbudet til barn og unge, der testing brukes i områder med mye smitte.

les også Begrunner innstramming med test-mangel – derfor kjøpte ikke Norge flere

Med dagens smittetrykk mener imidlertid KrF-leder Bollestad at gratis hurtigtester, også vil være med på å redusere belastningen på helsevesenet.

– Ikke minst nå som julen står for døren og mange er mye sammen, er det svært viktig at man på forhånd kan sjekke om man er smittet eller ei, mener Bollestad.

Hun mener det er selvsagt at det er staten som skal ta regningen.

– Vi finansierer den ene krisepakken etter den andre over statsbudsjettet. Regjeringen har allerede sagt at dette er noe som skal bestilles, så det burde ikke være noe problem, men det haster. Tilgjengelighet er viktig for å begrense smitten, sier Bollestad, og nevner barnefamilier og minstepensjonister

– For en barnefamilie med snørrete barn som jo ikke er uvanlig på denne tiden, kan det ofte være behov for å teste seg to–tre ganger i uken. Med dagens priser på hurtigtestene, kan det fort bli 1200–1500 kroner for en familie i løpet av en måned. Med høye strømpriser, betyr det en ytterligere økonomisk belastning for den enkelte familie, sier Bollestad videre.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver også i e-posten til VG at Norge ikke er det eneste landet som ønsker å kjøpe tester.

– Behovet vårt for tester burde vært dekket gjennom kjøp i august og september. Da satt Bollestad selv i regjering. Det går ikke an å dele ut tester som ikke finnes, men regjeringen har sørget for at vi får levert om lag ti millioner tester før jul. Vi venter heller ikke på at budsjettet blir vedtatt for å bestille flere. Helsedirektoratet jobber knallhardt med å forkorte alle mulige frister for å sikre oss ytterligere leveranser så raskt regelverket tillater, skriver Kjerkol videre.