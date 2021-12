FRUSTRERT: Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde.

Kommuneopprør mot regjeringen

Kommuneoverlegen i Molde mener regjeringen fremstiller det som at kommunene ikke gjør alt de kan for å få vaksinert folk.

– Jeg synes det har vært et skifte i tonen, i måten vi samarbeider på. Den opplevde støtten fra departementet og helseminister føles forvitret. Tonen som var frem til høsten, var at kommunene står i det og de kjenner lokale forhold best og løser det best, sier kommunelege Cato Innerdal i Molde til VG.

Sammen med kommunelege Bjarte Sørensen i Hjelmeland har han skrevet en kronikk hos NRK som er signert av 70 kommuneleger, assisterende kommuneoverleger, smittevernleger og andre samfunnsmedisinere. I kronikken beskriver de at de mener de blir stemplet som «svarteper» i vaksineringen, fordi de ikke setter tredjedosene raskt nok.

Det mener Innerdal er feil. Han mener problemet heller er at de ikke har nok personer å vaksinere med de reglene regjeringen selv har satt.

– Opplever å bli fremstilt som bakpå

Regelen er at det skal gå fem måneder fra forrige stikk for de over 65, og seks måneder for de under, før det settes booster. I utgangspunktet har kommunene en bestillingsfrist på 14 dager når de skal oppgi hvor mange doser de trenger.

– Mange kommuner får nå tvangssendt vaksiner vi ikke har armer å sette i. Da må vi i tillegg bruke tid på å avbestille dem, sier han, og viser til at FHI forrige uke sa de skulle slutte å vente på bestilling fra kommunene, og sende ut oppfriskningsdoser.

I Molde sier Innerdal at det har gått fem måneder siden siste stikk for de fleste over 65 – men at det også er mange fra 45–65 som nå tar kontakt der det ikke har gått seks måneder. Da må kommunen si nei. I tillegg må kommunene vaksinere helsepersonell under 65. Noen av dem fikk vaksine i juli/august.

I kronikken beskriver kommunelegene at de mener den politiske ledelsens «selvopplevde handlingskraft livnæres av dårlig skjulte spark mot kommunene».

Innerdal mener det oppleves som belastende for kommunene, når sentrale myndigheter sier at kommunene skal og har plikt, og at det skaper en forventning blant folk.

– Vi blir kontaktet av både innbyggere som lurer på hvorfor vi somler, og vi opplever å bli fremstilt som bakpå at vi ikke gjør jobben vår, sier han.

– Skal gjøre ting som er umulig

Innerdal peker i tillegg på at skjevfordelingen av vaksiner som ble gjort i våres, fører til at kommuner som fikk dosene forsinket til i sommer henger etter, nettopp fordi færre har nådd det intervallet (tiden mellom dosene) som kreves.

– Å pålegge drop-in-sentre i alle kommuner er et godt eksempel på den manglende tilliten de har. Det vil gjøre at svinnet på vaksiner vil bli større og personellbruken vil bli større. Og i en del kommuner, særlig de mindre, vil det være kjempevanskelig, sier Innerdal.

Regjeringen har nylig vedtatt at kommunene må ha et vaksinasjonstilbud som ikke krever at man må bestille time.

Det er FHI som gir råd om intervall mellom vaksinedoser, mens regjeringen kan fatte beslutninger.

– Hvis de reduserer intervallet, ville dere klart å vaksinere flere?

– Kommunene hadde gjort sitt ytterste for å få vaksinert flest mulig som vi gjorde i sommer midt i ferien. Men sånn som det er nå får vi beskjed om at vi skal gjøre ting som er umulig å oppfylle. Vi får beskjed om å vaksinere personer vi ikke har lov til å vaksinere.

Om regjeringen og FHI korter ned intervallet om noen uker, frykter han kommunene vil fremstå som svarteper og firkantede.

– Både FHI, Helsedirektoratet, kommunene og befolkningen har stått i dette over tid. Alle er slitne og lei og når omikron kommer på toppen av det, tenker man bare, «nå kommer en ny runde». Når man da opplever at vi skal piskes til å gjøre samme jobben, oppleves det som en merbelastning.

Helseministeren: – Vi jobber sammen

– Vi spiller ikke mot hverandre, vi jobber sammen for å håndtere en pandemi. Kommunene og vi i helsemyndighetene befinner oss på samme banehalvdel og skyter mot det samme målet, men vi har ulike oppgaver, svarer helseminister Ingvild Kjerkol i en e-post til VG.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol.

Hun skriver at regjeringen skal bidra slik at kommunene har det de trenger for å gjøre den viktige jobben, som nok vaksiner og at de får dekket utgifter de har til pandemihåndtering.

– Mange kommuner har etterlyst en tydeligere strategi for håndteringen av pandemien. Det har vi gitt dem, og i denne strategien har vi sagt at det viktigste er å få gitt befolkningen over 65 år en tredje dose før jul.

Kjerkol skriver at hun er opptatt av å ha tett dialog med kommunene, og derfor har hatt mange møter med dem.

– Jeg vet at veldig mange kommuner nå står i en krevende situasjon, og har oppfordret dem til å prioritere den tredje dosen til de eldste aller først. Jeg har oppfattet at dette er en klargjøring mange kommuner er enig i og syntes det var fint å få.