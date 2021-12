GÅR SAMMEN: En utradisjonell politisk allianse med Høyre, Rødt, MDG, Venstre og SV går sammen om å fremme et nytt forslag til rusreform. Fra venstre: Sandra Bruflot (H), Seher Aydar (Rødt), Kristoffer Robin Haug (MDG), Guri Melby (V), Marian Abdi Hussein (SV) og Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk.

Ny allianse på Stortinget varsler omkamp om rusreformen

Høyre, Venstre, Rødt, MDG og SV går sammen om å fremme forslag til rusreform i Stortinget på nytt. Men de er avhengige av at Ap, Sp eller Frp snur for å få flertall.

Etter en opphetet debatt, avviste et flertall på Stortinget i juni den borgerlige regjeringens forslag til rusreform. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stanset da forslaget som ville ha avkriminalisert bruk og besittelse av mindre brukerdoser med narkotika.

Nå går en utradisjonell politisk allianse med Rødt, SV, Høyre, Venstre og Miljøpartiet de Grønne sammen om å fremme det samme forslaget på nytt.

– Det er historisk på mange måter. Det er første gang disse partiene har samlet seg om et forslag på Stortinget, sier Venstre-leder Guri Melby som står i spissen for alliansen.

Hun sier de fem partiene har brukt tiden etter stortingsvalget på å snakke seg sammen.

– Håpet er at det kan gi et nytt momentum til debatten når vi klarer å samle oss så bredt på tvers av partigrensene – og at partier som har hatt en annet syn på rusreform vil gi det en ny sjanse, sier Melby.

– Vi ønsker å ta på alvor at folk flest ønsker rusreformen, og prøve å pushe dagens regjering til å snu, supplerer Rødts helsepolitiske talsperson Seher Aydar.

OMKAMP: Den nye rusreform-alliansen møtte VG i kjelleren til kafeen =Oslo for å fortelle om slagplanen for å sikre flertall for avkriminalisering i Stortinget.

Har flertallet mot seg

Den utradisjonelle alliansen til tross: Rusreform-tilhengerne på Stortinget er fortsatt i mindretall. SV, Rødt, MDG, Høyre og Venstre klarer bare å mønstre 68 stortingsrepresentanter – 17 unna den magiske grensen på 85 for å få flertall i Stortinget.

– Blir det ikke bare politisk teater når dere er så langt unna flertall?

– Nei, det vil jeg ikke si, sier Høyres helsepolitiker Sandra Bruflot.

– Det er ikke så langt unna, for det er bare ett parti som må snu, skyter Melby inn.

Dersom Frp, Ap eller Sp snur, vil det sikre flertall for rusreformen i Stortinget.

– Så vi er ikke så langt unna. Målet må være at rusreformen blir vedtatt så fort som mulig. Jeg tror ikke at vi kommer dit ved å sitte og vente i fire år. Vi må holde trykket oppe og dytte kunnskapsgrunnlaget frem hele tiden. Bare det å ha denne debatten, endrer opinionen, sier Bruflot.

– Politisk arbeidsuhell

– Har dere fått noen nye argumenter siden forslaget ble nedstemt i juni?

– Man kan se på det som skjedde i juni som et politisk arbeidsuhell. Tiden er overmoden for en rusreform. Kunnskapsgrunnlaget er på plass og befolkningen er klar. Så det eneste som står igjen er at politikerne faktisk handler. Jeg tror alle vet hvilken retning det går i. Det er et spørsmål om hvor raskt vi skal komme dit, svarer MDGs helsepolitiske talsperson Kristoffer Robin Haug.

I SAMME BÅS: Høyres helsepolitiker Sandra Bruflot og Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk

– Foregår en holdningsendring

De fem partiene hevder at debatten om ruspolitikk i Norge har ført til en større holdningsendring som taler til deres fordel.

Etter at rusreformen ble stemt ned i juni, har det kommer saker om påstått samrøre mellom Politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, Politiets påståtte ulovlige ransaking av personer som blir tatt med mindre mengder narkotika – og saker om flere skoler som i årevis ulovlig har urintestet elevene sine.

– Holdningene er som en snøball som har begynt å trille og bare blitt større og større. Derfor er det så treffende at dette kommer nå, sier Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Det er vakkert

Knutsen, som har kjempet for en rusreform i årevis, kaller den utradisjonelle politiske alliansen «den beste førjulsgaven han kunne ha fått».

– Det her er så vakkert. Det illustrerer den bredden som egentlig står bak rusreformen og hvor viktig det er at vi får den så raskt som mulig, sier han.

Det felles forslaget til ny rusreform vil fremmes i Stortinget tirsdag – og vil ifølge forslagsstillerne antageligvis behandles i løpet av våren.

VAKKERT: Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, mener det er vakkert å se den nye rusreform-alliansen på Stortinget.

Ap og Sp er avventende

Mens de fem partiene ønsker å gå fra straff til hjelp for alle brukere, har Ap og Sp slått fast i regjeringsplattformen at de utrede et lovforslag hvor man går fra straff til hjelp, men kun for «rusavhengige».

I tillegg har regjeringen lovet å gjennomføre en «forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern».

Aps helsepolitiske talsperson Cecilie Myrseth sier følgende om det nye forslaget til rusreform som kommer fra opposisjonen:

– Det er tydelig nedfelt i regjeringserklæringen at Ap og Sp vil gjennomføre en rusreform med fokus på forebygging og ettervern. Utover det må vi selvsagt se forslaget før vi kan uttale oss ytterligere, skriver Myrseth i en SMS.

Også Sps helsepolitiker Hans Inge Myrvold viser til regjeringserklæringen på spørsmål om hva han tenker om opposisjonens forslag.

– Regjeringen har lovet en opptrappingsplan innen rus og psykisk helse. På nåværende tidspunkt avventer vi at regjeringen kommer til Stortinget med den planen. Jeg kjenner ikke til forslaget, så jeg kan ikke si noe om det konkret, sier Myrvold.

