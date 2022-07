SAS-streiken: Dette er dine rettigheter

Nå renner det inn med kanselleringer på SAS-fly til og fra Norge. Selskapet tror streiken vil påvirke 30.000 passasjerer hver dag.

Forbrukerrådet sier det er viktig å følge med på informasjonen fra flyselskapet, og ikke avbestille reisen din selv.

– Hvis du avbestiller selv mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet, skriver Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Her kan du se hvor mange SAS-fly som er innstilt per nå:

Sjekk din flyging: Akkurat hvilke fly som er kansellert oppdateres live i Akkurat hvilke fly som er kansellert oppdateres live i VGs flyoversikt , mens nye kanselleringer kommer inn. SAS har sagt de skal sende sms til kunder som er berørt.

De neste dagene: SAS har i tillegg merket hvilke fly som kan bli kansellert de neste dagene på SAS har i tillegg merket hvilke fly som kan bli kansellert de neste dagene på sine nettsider . Her kan du se hvilket underselskap som har din flyging. Det er Sas Scandinavias piloter som går ut i streik. Fly som kjøres av SAS Link, SAS Connect og SAS sine eksterne partnere er ikke berørt av streiken.

Tre valgmuligheter hvis du er rammet

Dersom flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer som følge av streiken, har du ifølge Forbrukerrådet tre valg:

Ombooking snarets mulig Ombooking til et senere tidspunkt Pengene tilbake for reisen

– Mange vil nok ønske ombooking i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt. Men husk at når det er streik, vil de reelle ombookingsmulighetene være små siden det ofte ikke er ledige seter å oppdrive, sier forbrukerjuristen, påpeker Iversen i Forbrukerrådet.

Den samme beskjeden kommer fra SAS:

– På grunn av høysesong kommer muligheten til å booke om berørte kunder til likeverdige flyginger være veldig begrenset, advarer SAS i en pressemelding.

– Kunder med innstilte flyginger, som vi ikke kan finne likeverdige alternativ til, tilbys enten å godta refusjon, eller booke om billetten til et senere tidspunkt eller selv å ordne alternative reisemåter og søke om kompensasjon fra SAS, skriver selskapet i pressemeldingen.

Kan booke ny flyging selv

Men du kan altså velge å booke en ny flyging selv. Forbrukerrådet påpeker at du må være bevisst på at du tar en økonomisk risiko, fordi du må legge ut for de nye billettene selv.

– Dersom SAS ikke får til å booke deg om, eller ikke klarer å få deg av gårde snarest mulig, har du rett til å booke en ny flyging selv og kreve utgiftene for denne refundert, skriver Forbrukerrådet.

– I utgangspunktet bør du forsøke å booke deg inn på en ny flyging i samme billettklasse, i noen tilfeller kan også andre transportmidler være aktuelt, skriver de videre.

Forbrukerrådet har laget en kalkulator så du selv kan fylle ut og sjekke dine rettigheter:

Hvis du blir strandet

Forbrukerrådet påpeker at du også har rettigheter hvis du blir strandet og ikke kommer deg hjem. Da skal flyselskapet sørge for mat og drikke, også hotell dersom det blir nødvendig.

– Flyselskapene organiserer vanligvis overnatting. Om dette ikke tilbys, er det viktig å kontakte flyselskapet og kreve overnatting. Du kan booke deg inn på et hotell selv og kreve utgiftene for dette refundert dersom SAS ikke ordner med hotellrom til deg, skriver Forbrukerrådet.

– I tillegg til overnatting har du rett på dekning av nøkterne utgifter til mat og drikke mens du venter på at flyet hjem skal komme på vingene, skriver Forbrukerrådet.

Krav på erstatning

Forbrukerrådet påpeker at passasjerer som får flyturen innstilt eller mer enn tre timer forsinket, vil ha krav på en standardisert økonomisk erstatning.

– Hvor mye du har krav på varierer avhengig av hvor langt du skal reise og hva problemet er, påpeker Forbrukerrådet, som har laget en kalkulator hvor du kan regne ut summen selv.

