FERIE I FARE: Hans Christian Pettersen (54), Elise Jean Pettersen (15) og Marissa Aguilar David (49) skjønner ikke hvordan en så stor aktør kan hevde at SAS er konkurs.

Reisebyrå avlyste flytur – hevdet at SAS har gått konkurs

Hans Christian Pettersen og familien skal reise om få dager. Reiseselskapet Travellink har avlyst deler av flyturen og nektet å refundere billetten, og begrunnet det med at SAS har gått konkurs.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er ganske utrolig, og det har ikke vært en artig tid, sier familiefar Hans Pettersen.

Sammen med konen og datteren skal han etter planen fly 1. august fra Gardermoen til Manila, Filippinene.

De har bestilt reisen gjennom bookingportalen Travellink.

I juni får han mail om at flyet deres hjem er kansellert, og at Travellink jobber med å finne en løsning.

– Etter eposten blir det stille. Jeg gjør så alt jeg kan for å finne Travellinks kontaktinformasjon, men finner ingenting. Det er veldig vanskelig å få tak i dem, sier han.

Etter å ha snakket med et norsk Travellinknummer, får han beskjed om at de ikke har noe med selve bookingen å gjøre. De gir han et nytt telefonnummer som han blir bedt om ta kontakt med.

– Da kom jeg til et callsenter i India, som sa de skulle kontakte meg innen 24-timer med en løsning, sier han.

Pettersen sier at det fortsatt ikke skjedde noen ting.

Reisen til familien går via SAS Star Alliance og Singapore Airways. Det er returen fra Singapore til København den 21. August som Travellink mener er kansellert.

Forbrukerrådet sier de ser en økning i antall nordmenn som ikke får tilbake penger fra reisebyråer etter kansellerte flyreiser.

Wera og mannen Rodi Hübenthal ventet i nesten to år før de til slutt fikk hjelp.

CANCEL DUE TO BANKRUPTCY: Pettersen og familien fikk mail fra Travellink at de ikke vil motta refusjon for at reisen deres er kansellert fordi SAS angivelig er «konkurs».

Kontaktet Forbrukerrådet, SAS og Travellink

Han fikk til slutt beskjed fra Travellink om at problemet drøyer fordi de «ikke får løst problemet med SAS».

Familien forsøker så å kontakte SAS, men selv etter to dager i telefonkø fikk de ikke svar.

Til slutt fikk han mandag denne uken epost fra Travellink som sier de ønsker å informere han om at flyselskapet er konkurs, og at de derfor ikke kan tilby familien en refusjon.

Sjokkert

– Jeg fikk helt sjokk når jeg fikk denne beskjeden skriftlig fra en så stor aktør. Akkurat nå føler jeg at Travellink oppfører seg som en skurk, sier Pettersen.

Til slutt gikk Pettersen og familien lei av å vente, og han bestemte seg for å sende en epost til SAS’ ledelse for å informere om at reisen gjennom Travellink med SAS er kansellert, fordi de hevdet at flyselskapet var konkurs.

– Etter at mailen ble sendt gikk det fem minutter før jeg ble ringt opp av en i SAS-ledelsen som selvfølgelig beklager og sier han skal ta saken videre med Travellink.

Info Hvilke rettigheter har du når flyet blir kansellert? * Selv om du bestiller gjennom et reiseselskap har du i utgangspunktet samme rettigheter som når du har bestilt flybillettene dine direkte fra flyselskapet, sier Nora Wenneberg Gløersen i Forbrukerrådet. * Ifølge europeisk lovverk er det reiseselskapet man bestiller gjennom som er pliktet til å refundere flybillettene ved en kansellering. * Når et fly blir kansellert har du to valg, enten kan du velge å få tilbakebetalt flybillettene eller så kan du ombooke til en ny reise. Vis mer

Et isolert tilfelle

Kommunikasjonssjefen i Travellink bekrefter til VG at en kundebehandler i Travellink har sendt ut denne beskjeden, og sier at det er svært beklagelig.

De opplyser at en av deres kundebehandlere har utgitt unøyaktig informasjon om SAS’ økonomiske situasjon og at dette har dreid seg om menneskelig svikt.

De mener også at denne hendelsen er et isolert tilfelle og skyldes en misforståelse.

Familien sier SAS nå hjelper de med å ombooke reisen. Tonje Sund, pressesjef i SAS sier de gjør det de kan for å finne en løsning for familien.

– Vi registrerer at det dessverre har gått ut feilaktig informasjon om SAS fra Travellink, og det er beklagelig.

På spørsmål om hvorfor familien først får mail fra Travellink om at flyet er kansellert, når det fremdeles er mulig å booke samme flyging, svarer Sund at flyet først ble kansellert, men at flygingen så ble gjeninnsatt.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Nora Wenneberg Gløersen, opplyser til VG at de har mottatt nesten hundre henvendelser om Travellink så langt i år.