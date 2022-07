TUSENFRYD: Julie Libæk (8) og Sofie Libæk (9) blir kjølt ned av attraksjonen SuperSplash.

Nå har restene av Europa-varmen kommet til Norge

Onsdag får Norge en smak på hetebølgen som har satt varmerekord flere steder i Europa.

Restene av den ekstreme varmen i Europa har nå kommet til Norge, og i 15-tiden i vil det trolig bli veldig varmt mange steder i landet. Varmest vil det nok bli i gamle Østfold. Spesielt varmt vil det bli i Halden, ifølge Pernille Borander, statsmeteorolog ved Meterologisk Institutt.

– Absolutt varmest vil prognosene ha det sånn i indre strøkene av gamle Østfold, sånn inn mot svenskegrensa der. Der kan det kanskje bli 33 til 34 varmegrader, sier hun.

Det kan også bli opp til 33 grader i Nesbyen, Halden, Evje og Kongsberg. Det vil generelt bli rundt 30 grader på Sørlandet, Østlandet og i Rogaland.

Folk koser seg i solen under en nydelig sommervær på Operastranda i Oslo.

I Tromsø kan man vente seg rundt 20 grader. I Nordland vil det være en del skyer og vind. I byer i Møre og Romsdal vil det kunne regne en del i dag. I byer i Trøndelag kan man også forvente noe regn, ifølge YR.no.

Hvis du skal på fjellet i Geilo-området bør du være på vakt for lyn og torden. Det samme gjelder Vestlandet.

– Det har vært noen tordenbyger som går litt steder som prognosene ikke har sagt at de skal gå. Man skal jo ikke være på høye topper når det tordner. Hvis man planlegger fjellturer i dag, så må man sjekke værvarselet, for det kan bli en skummel situasjon, sier Borander.

ULVØYA: Knut Kirkenær (86) hadde ikke enda bada i år da VG snakka med ham 22 juni, men bruker gjerne et par timer til å sole seg.

Varmen kommer fra Afrika

Den ekstreme varmen har fått tragiske konsekvenser flere steder i Europa.

Det har aldri vært så varmt i Storbritannia som det var denne uken. Tirsdag ble det målt temperaturer helt opp til 40,2 grader.

I Portugal har over 1000 personer mistet livet som følge av den pågående hetebølgen. I tillegg har varmen ført til flere store skogbranner i det sørlige Europa.

Nå har restene av denne varmen kommet til Norge. Men denne varmen vil trolig være kortvarig. Fra og med torsdag vil temperaturene synke.

– Nå har vi litt av den sørlige strømmen som nådde Storbritannia i går. Det er den varmen som fortsetter videre nordover. I dag er det ganske mange steder som ligger an til å få over 30 grader, sier statsmeteorologen.

Ingen hetebølge i Norge

I Norge kaller man ikke varmen som treffer landet onsdag for en hetebølge. Grunnen er at det må vare i fem dager før det kan defineres som det.

– Vi har fått en ny definisjon på en norsk hetebølge. Det er da at vi har en grense på laveste og høyeste temperatur over fem dager på rad. Da skal ikke temperaturen være under 16 grader i gjennomsnitt som laveste temperatur, og den skal være over 28 grader i maks temperatur, sier statsmeteorologen.

Varmen som har truffet Europa og som nå kommer til Norge er ikke helt normal.

HETEBØLGE I ENGLAND: Gradestokken viser 40 grader for uvante engelskmenn. Jamie, Alicja, Ewa og Violetta er på tur til London fra Nottingham.

– Det er absolutt en ganske spesiell værsituasjon og at det har holdt på såpass lenge. Det har vært som en varmepumpe som har sendt varmt luft fra Nord-Afrika og nordover i Europa i lang land tid. Så absolutt ikke hverdagskost det her, sier Borander.

I tillegg til varmt vær er det også meldt om skogbrannfare flere steder i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjort en vurdering og setter ekstra beredskap denne uken, skriver de på Twitter.

