VENTELISTE: Det er helt fullt hos Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus. Frivilligkoordinator Inger Kviseth (28) leker med Alvin (2,5), mens han venter på adopsjon.

Sprengt kapasitet hos Dyrebeskyttelsen: − Bruk og kast mentalitet

Sommeren er høysesong for dumping av kjæledyr. Nå må flere avdelinger hos Dyrebeskyttelsen Norge si nei til hjemløse dyr.

– Vi tror det blir et rekordår for dumping av kjæledyr og melding av hjemløse dyr for oss, sier Inger Kviseth (28), frivilligkoordinator i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA).

Hun forteller at sommeren alltid er høysesong for dumping av kjæledyr, men at sommeren i år likevel skiller seg ut.

– Vi ser at veldig mange av kattene er i alderen at de var kattunger under pandemien. Vi er derfor ganske sikre på at økningen skyldes coronakjæledyrene, forteller hun.

CORONAKJÆLEDYR: Kviseth estimerer at Alvin ble født i starten av 2020, og kom inn hos DOOA i starten av mai i år.

– Håpet er at dyret ikke må avlives

– Vi tar egentlig inn alt som trenger oss, men vi får inn mest katter. Det er en bruk og kast mentalitet på katt.

I fjor sommer fikk DOOA inn fem til seks henvendelser dagen til sammen. I sommer får de inn fem til seks henvendelser daglig per dyreart. Dette er særlig snakk om katter, kaniner, smådyr som rotter og hamstere, samt tropiske fugler.

Kviseth forteller at de akkurat nå har en venteliste på katt og andre smådyr. Om sommeren er kapasiteten trang fordi mange av fosterfamiliene er på ferie, samtidig som det er høysesong for dumping av kjæledyr.

– Hva skjer med dyrene som ikke får plass hos dere?

– Håpet er at dyret ikke må avlives. Vi prøver alltid først å henvise til andre dyrevernsorganisasjoner. Problemet er at det jo også er sprengt andre steder også. I verste fall må hjemløse dyr gå ute, uten at vi kan tilby dem hjelp, sier hun.

Kviseth har flere råd til de som opplever at de ikke lenger kan ta vare på kjæledyret sitt.

– Prøv å omplassere dyret selv. Legg ut på sosiale medier og Finn.no at dyret trenger et nytt hjem. Det er viktig å skrive om personligheten til dyret og ha gode bilder, sier hun.

MAT: Frivillig Anette Andersen (39) forbereder kattenes måltid inne på kjøkkenet hos Dyrebeskyttelsens hus på Nordstrand.

Fullt i hele landet

– Veldig mange av våre lokalavdelinger melder om sprengt kapasitet. Mange har inntakstopp for dyr, sier kommunikasjonsrådgiver hos Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide.

Dyrebeskyttelsen Norge har 26 avdelinger rundt i landet, som hjelper og omplasserer dyr.

– Vi har merket ekstra pågang med mennesker som kontakter oss fordi de ikke kan ta vare på dyret sitt. Det er naturlig å tro at det er blitt flere nå som mange er tilbake i normal arbeidssituasjon eller finner ut at det å ha dyr ikke er forenelig med deres livsstil.

Hun sier at lokalavdelingene er på utkikk etter flere fosterfamilier, slik at de kan hjelpe flere dyr.

– I verste fall får vi ikke hjulpet dyr som trenger det. Tallene for sommeren 2022 er ennå ikke klare, men vi har fått veldig mange henvendelser i sommer.