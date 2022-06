VIL HA SVAR: Pål Gerhard Olsen (62) mener drapet på søsteren kunne vært unngått med bedre sikkerhetstenkning i Nav.

Søsteren hans ble drept på jobb for Nav: «Marianne var fanget i en dødsfelle»

På sin første arbeidsdag etter ferien ble Marianne Amundsen (57) brutalt knivdrept på jobb. Hennes nærmeste pårørende mener drapet kunne vært unngått. Nå vurderer de å gå til søksmål mot Nav.

– Marianne var fanget i en dødsfelle. Hun hadde ingen muligheter til å komme ut. Ingen muligheter til å beskytte seg. Det er forferdelig å tenke på, sier Pål Gerhard Olsen (62), bror til Marianne Amundsen.

Olsen mener Nav ikke har tatt tilstrekkelig ansvar etter knivangrepet på Nav Årstad 20. september i fjor, som kostet søsteren hans livet. Amundsens kollega Ida Aulin (29) ble alvorlig skadet.

– Møterommet Marianne døde på, oppfylte ikke Navs minimumsstandard for krav til utforming og sikring av samtalerom. Vi har ligget lavt lenge, men nå vil vi ikke forholde oss tause lenger, sier Olsen i dette intervjuet med VG.

Amundsen og Aulin ble angrepet under et møte med en Nav-bruker. Olsen sier møtet aldri skulle vært holdt på det aktuelle rommet.

– Rommet hadde ingen sikker rømningsvei, og det var mulig å låse innenfra. Begge deler er i strid med sikkerhetsforskriftene. Det var også mulig å gå rundt bordet i rommet. Marianne satt innerst. Hun hadde ingen steder å gjøre av seg.

STORT POLITIOPPBUD: Oppbudet av politi og ambulansepersonell var massivt etter at meldingen kom klokken 10.02 mandag 20. september i fjor.

Olsen sier familien nå vurderer å gå til søksmål mot Nav. De vil ha klarlagt ansvarsforholdene, understreker han.

– Vi kan ikke være sikre på at dette kommer frem under rettssaken. Jeg kan bare henstille til politiet om at de går bredt ut og prøver å snu enhver stein. Men jeg føler meg ikke sikker på at det vil skje.

VG har lagt kritikken fra Pål Gerhard Olsen frem for Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Jeg har den dypeste medfølelse overfor Olsen og hele Marianne Amundsens familie etter det grusomme som skjedde ved Nav Årstad. Både familien og kollegene ved Nav-kontoret har hatt det svært tøft etter den svært tragiske hendelsen, sier han.

KRITISERER NAV: Pål Gerhard Olsen (62) er bror til Marianne Amundsen (57), som ble drept på jobb på Nav Årstad i Bergen 20. september i fjor.

Etter drapet gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn på Nav Årstad.

Arbeidstilsynet konkluderte med at det ikke var gjort tilstrekkelige systematiske tiltak ved kontoret for å forebygge vold og trusler og ivareta sikkerheten for de ansatte.

Til sammen ble det gitt tolv pålegg.

– Vi er veldig kritiske til Arbeidstilsynets rapport. Den er altfor lite konkret. Du må lese mellom linjene. Rapporten gir oss egentlig ingen svar, sier Amundsens bror.

I rapporten – som VG har lest – går det frem at Nav Årstad hadde fem samtalerom vegg-i-vegg. Ifølge rapporten var alle utstyrt med alarm og rømningsvei. Rømningsvei gikk inn i tilstøtende samtalerom, og dør er ikke låsbar, heter det.

DREPT: Avdelingsleder Marianne Amundsen (57).

I rapporten slås det fast at samtalerommene ikke hadde vært benyttet under pandemien.

Olsen sier familien reagerer på at Arbeidstilsynet ikke har problematisert hvorfor brukersamtalen som endte så fatalt, ikke ble holdt i et av de fem samtalerommene.

– Hvorfor trengte alle fem å være stengt ned under pandemien?, spør han.

Arbeidstilsynet har heller ikke problematisert utformingen og møbleringen av rommet som ble benyttet i møtet Amundsen og Aulin hadde med brukeren som nå er siktet for drap og drapsforsøk, påpeker han.

– Vi vil vite hvem hadde ansvaret for at de fysiske forutsetningene var slik som de var.

Familiens bistandsadvokat May Britt Løvik uttalte til BT etter fremleggelsen av rapporten at de reagerte på to ting som ikke var blitt løftet frem i rapporten.

– I minimumsstandarden til Nav står det at samtalerom ikke skal være mulig å låse fra innsiden. Vi er blitt gjort kjent med at det var mulig i rommet der drapet skjedde, sa Løvik, som la til:

– Det er kjent for oss at brukeren gikk inn brukerdøren og at de ansatte gikk inn separat dør. Vårt klare inntrykk er at det ut fra møbleringen var mulig for siktede å bevege seg over mot de ansatte og angripe. Våre oppfatninger stammer fra Nav selv.

VURDERER SØKSMÅL: – Vi føler vi ikke kommer inn til kjernen av materien. Vi føler oss matte som pårørende, sier Pål Gerhard Olsen.

Olsen sier han har tenkt mye på om søsteren kunne vært i live om brukermøtet hadde vært holdt i et annet rom.

– Hvis Marianne hadde flyktet inn i et tilstøtende samtalerom og låst døren, da skjønner jo alle at det er stor sannsynlighet for at hun ville vært i live i dag. Så forferdelig er det på en måte.

Olsen sier familien ønsker å «skru klokken tilbake» til klokken 10.00 mandag 20. september i fjor. Spørsmålene er mange, sier han.

* Hvorfor var Marianne og Ida i det rommet?

* Hvem var ansvarlig for at rommet så ut som det gjorde?

* Hvilken tenkning var det i forkant av brukermøtet?

* Hvorfor ble ikke noen av de fem samtalerommene brukt? Hvorfor trengte alle fem å være stengt ned under pandemien?

Familien har ikke fått svar på noe av dette, sier han.

– Vi føler at Nav prøver å distansere seg fra 20. september i fjor. De vil bare se fremover. Og de vil i minst mulig grad inn på de konkrete fysiske omstendighetene som gjorde at Marianne ble drept på brutalt og kaldblodig vis.

LA NED BLOMSTER: Flere la ned blomster utenfor Nav-lokalene etter drapet 20. september i fjor høst.

Olsen sier at de ikke er sikre på at den kommende rettssaken vil gi svar på spørsmålene familien stiller.

– Rettssaken er jo ikke mot Nav, men mot mannen som står på tiltalebenken. Vi tror rettssaken kan bli en behagelig blindsone for Nav å bevege seg inn i.

UNDERSØKTE ÅSTEDET: På bildet er politiets kriminalteknikere på vei inn for å undersøke åstedet 20. september i fjor.

Marianne Amundsen etterlot seg fire voksne barn. Tilbake sitter også hennes to foreldre på 91 år, og to eldre brødre.

– Marianne var ankerfestet i familien, og det som skjedde har vært et ekstremt hardt slag for de fire barna hennes. Og for min bror og mine to foreldre på 91 år, som i høy alder har opplevd at deres eneste datter ble drept.

Ifølge Olsen skjedde knivangrepet 20. september i fjor uten noen forutgående diskusjon eller samtale som førte til dårlig stemning.

– Han griper ned i sekken etter kniven, går rundt bordet og begynner å stikke. Det var ingen fysiske sperringer inne i rommet. Marianne satt innerst. Hun hadde ingen steder å gjøre av seg.

Olsen sier at det er vel kjent at Nav Årstad har den mest sosialt belastede brukergruppen i Bergen. Arbeidstilsynet skriver i rapporten:

«NAV Årstad er et kontor som håndterer en stor andel sårbare brukergrupper. Flere ansatte har mottatt trusler, og føler seg utrygg også utenfor arbeidsplassen. Det vises til at noen ansatte har hemmelig telefonnummer. Noen brukere tar med seg våpen inn i publikumsmottaket».

Han er kritisk til at det ikke foretas noen form for screening ved Nav-kontorene.

– For meg er det, uavhengig av Mariannes forferdelige død, helt ubegripelig at man ikke har innført en diskret screening ved inngangen når man har å gjøre med personer som ofte er i mental ubalanse. Noen har opprivende krigsopplevelser bak seg, noen har høyt aggresjonsnivå og kan være labile og fortvilet.

I dag kan du gå inn på et Nav-kontor og ta med deg hva som helst, en kniv eller et våpen, sier han.

– Vakten sjekker ikke sekken, bagen eller posen du har med deg. Det er ingen undersøkelser av hva folk tar med inn. Nav er så livredde for omdømmetap. De er livredde for å stigmatisere brukerne.

RASKT PÅ PLASS: Ifølge politiet gikk det bare seks minutter fra meldingen ble ringt inn, til gjerningsmannen var pågrepet.

Han mener Nav må foreta en drastisk endring av sikkerhetstenkningen på kontorer som har utfordrende brukergrupper.

– Det virker som de tenker risiko og sikkerhet på et abstrakt plan med planverk og dokumenter, mens de tenker i ufattelig liten grad på konkrete og fysiske lett gjennomførbare sikkerhetstiltak. Jeg forstår det ikke. Det er kanskje det verste med dette, at jeg er helt sikker på at det som skjedde i september i fjor kommer til å skje igjen.

I oktober i fjor ble de pårørende invitert til å komme på befaring på Nav Årstad, for å se rommet der knivangrepet skjedde. Olsen sier en niese og nevø av ham takket ja, men at begge reagerte på at rommet var ryddet.

– Rommet var tomt, og ikke møblert, så de klarte ikke å danne seg et bilde av hvordan det hadde sett ut. Vi synes det er veldig påfallende.

Olsen sier at niesen og nevøen reagerte på at møblene var fjernet, siden de innledningsvis hadde hørt at møblene var boltet fast.

– Det var ingen tegn til at møblene hadde vært boltet fast. Dagen før hadde Arbeidstilsynet vært der.

FENGSLINGSMØTE: Bistandsadvokat May Britt Løvik (t.v.) fotografert under et fengslingsmøte i Hordaland tingrett i fjor. Politiadvokat Cathrine Møen Wisløff til høyre.

I et intervju med VG i april sa den daværende lederen for den kommunale tjenesten ved Nav Årstad, Hilde Skjelvik Larsen, at det «kan være vanskelig å vurdere hva som kan bli farlig».

– Vi må gjøre det vi kan for å sikre oss. Men vi skal samtidig tilby gode brukermøter og møte mennesker med varme. Det er en fin balansegang for oss som skal møte brukerne, sa hun blant annet.

I artikkelen ble Larsen fotografert i et av samtalerommene i de nye lokalene til Nav Årstad. Disse rommene har fått installert bord som går fra vegg til vegg, og fungerer som en sperre i rommet.

– Vi oppfatter dette som den behagelige historien som Nav ønsker å bevege seg inn i. Vi føler at de prøver å løpe fra ansvaret, ved å abstrahere seg bort fra den reelle sikkerhetsproblematikken som var ved Nav Årstad, sier Olsen.

Olsen sier de pårørende sitter igjen med et inntrykk av at Nav prøver å dekke over og avdramatisere det som skjedde.

– Som bror til Marianne, og en søster jeg var veldig glad i og nært knyttet til, har jeg ikke tenkt å sitte stille og se på at de fortsetter det jeg på mange måter oppfatter er en dekkoperasjon.

DRAPSSIKTET: En mann i slutten av 30-årene er siktet for drap og drapsforsøk etter knivangrepet ved Nav Årstad i september i fjor.

Pål Gerhard Olsen omtaler søsteren som en god hjelper, som var snill, omsorgsfull og godt likt av alle.

– Marianne hadde et genuint ønske om å hjelpe andre som hadde det vanskelig. Hun ville hjelpe de som ikke hadde fått den trygge og gode oppveksten som hun og jeg og min bror hadde fått. At hun døde på post i samfunnets førstelinje er dobbelt tragisk.

Olsen sier han har spurt seg selv mange ganger om hvorfor ikke de gode hjelperne får bedre beskyttelse i samfunnet.

– Jeg føler ofte at jeg er inne i det rommet sammen med Marianne, men er ute av stand til å hjelpe henne. Jeg må bare se at hun blir slaktet ned. Som bror er det en forferdelig følelse.

Olsen vil gjøre alt som står i hans makt for å trenge til bunns i hvorfor søsteren døde.

– Jeg vil finne sannheten i hvorfor rammeverket rundt Marianne ikke var bedre enn det var. Og den hjelpen føler jeg at Nav Årstad ikke har tenkt å gi oss.

I desember i fjor meldte flere medier at rommet der knivangrepet skjedde var revet. Olsen sier at han synes det er påfallende at dette skjedde så kort tid etter drapet.

Han savner en erkjennelse fra Nav om at sikkerheten var for dårlig.

– Når de viser frem nye samtalerom med høyere sikkerhetsnivå får vi en følelse av at det ikke var relevant for det som skjedde med Marianne. Det er fint det er slik nå, men det hjelper ingen verdens ting for oss. Vi føler at de har bestemt seg for å beklage det de trenger å beklage, så skal de bevege seg fremover i størst mulig tempo- bort fra dette dødsrommet, som jeg kaller det.

– Hva mener du Nav burde gjort da rapporten fra Arbeidstilsynet kom?

– Ideelt sett burde de kalt oss inn til et møte. Vi hadde håpet at Nav ville vært mer proaktive og ettergått rapporten og besvart de spørsmålene som ligger implisitt i den. De burde skjønt problemstillingene som ligger mellom linjene, og kommet til oss. Men det har de ikke gjort.

Olsen ser ikke noen motsetninger mot strengere sikkerhetstiltak, og behovet for å ivareta den gode samtalen med brukerne.

– Jeg skjønner ikke at det er et dilemma. Det må jo være mye lettere å ha en god samtale hvis du er sikker på at personen som sitter der foran deg ikke har et våpen på seg. Og det må være en fordel for alle de andre Nav-brukerne som ikke har noen onde aggressive hensikter.

BROR: Pål Gerhard Olsen sier familien vurderer å gå til sivilt søksmål mot Nav etter drapet på Marianne Amundsen (57) 20. september i fjor.

I rapporten fra Arbeidstilsynet står det at «rommet er utstyrt med alarm og rømningsvei fører ut til publikumsmottak».

Nav-direktør Hans Christian Holte skrev i en kronikk 19. oktober i fjor at hendelsen på Årstad «skjedde på tross av at sikkerhetstiltak ser ut til å ha vært på plass».

«Det er per i dag ikke noe som tyder på at det var brudd på sikkerhetsrutinene ved NAV Årstad den dagen det tragiske skjedde. De var to fra NAV til stede på møtet, de hadde rømningsvei og de hadde alarmeringsmulighet. Men det var ikke nok», skrev Holte.

– Dette er en forvrengning av de faktiske forhold. I virkeligheten hadde de ikke noen rømningsvei, og alarmeringsmuligheten begrenset seg til vekteren ute i publikumsområdet, sier Olsen.

– Det var klare brudd på sikkerhetsbestemmelsene den dagen, men Nav har helt fra starten av arbeidet hardt for å fremme sin egen retusjerte versjon. Holte burde komme med en offentlig beklagelse og innrømme disse sikkerhetsbruddene.

Nav-direktør Hans Christian Holte vil ikke kommentere enkeltheter i Olsens kritikk. Han viser til Arbeidstilsynets rapport fra tilsynet og at saken snart vil bli gjenstand for behandling i rettsapparatet.

Om kritikken mot kronikken Holte skrev i oktober i fjor, sier Holte at hensikten hans var å reise spørsmål ved hvordan man best mulig kan jobbe for å styrke sikkerheten i førstelinjen i velferdsstaten.

– Jeg har ikke noe ønske om å frikjenne Nav fra ansvar, og si at alt var i den skjønneste orden. Jeg ønsker virkelig åpenhet, og at alt kommer på bordet. Det jeg skrev var basert på det jeg kjente til da om den konkrete situasjonen, sier Holte.

NAV-SJEFEN: Nav-direktør Hans Christian Holte fotografert etter et møte med de ansatte ved Nav Årstad i september i fjor.

Holte peker på at Nav nå er midt i en omfattende gjennomgang av sikkerheten i Nav. Arbeidet ble satt i gang kort tid etter drapet på Nav Årstad, og styringsgruppen ledes av Holte selv. Etter planen skal rapporten legges frem på sensommeren.

– Vi forfølger mange spor. Vi ser på den fysiske utformingen ved kontorene, og på samarbeidsrutiner og informasjonsutveksling med andre etater som politi, helsevesen og kriminalomsorg. Og vi ser på rutiner samt kompetansen og bevisstheten hos ansatte i organisasjonen vår.

Seksjonsleder Jan Petter Sæbø i Arbeidstilsynet skriver i en e-post at han har stor forståelse for at de etterlatte har mange spørsmål etter en så tragisk hendelse.

Han understreker at hensikten med Arbeidstilsynets tilsyn var å undersøke hvordan NAV kommune og NAV stat hadde fulgt opp det systematiske helse, – miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS).

– Gjennom tilsynet avdekket Arbeidstilsynet flere brudd på regelverket, blant annet at det ikke var gjennomført tilstrekkelige systematiske planer og tiltak for å forebygge vold og trusler, og ivareta sikkerheten for ansatte, herunder kartlegging og risikovurderinger. Videre avdekket vi manglende rutiner for å melde avvik og at vernetjenesten ikke i tilstrekkelig grad var tatt med på råd både under planlegging og gjennomføring av tiltak.

Nav har rettet opp i påleggene Arbeidstilsynet har gitt og tilsynssakene er nå avsluttet, påpeker han.

– Selv om tilsynet ikke gir detaljerte svar på alle de spørsmål som de etterlatte har, var Arbeidstilsynets vurdering at virksomhetenes kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold var mangelfulle, ved at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretok arbeidets organisering og tilrettelegging, kompetanse og opplæring, beredskap og rutiner, utforming av arbeidslokaler og tekniske løsninger mv. Ettersom kartleggingen og risikovurderingen var mangelfull, forelå det heller ikke en plan med tiltak som i tilstrekkelig grad ivaretok hensynet til arbeidstakerens arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å følge opp HMS-arbeidet.