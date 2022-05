SIM-kort-mysteriet: Styrket tro på at gjerningspersonen har hatt kontroll på sentralt telefonnummer

Politiet har etterlyst kjøperen av et telefonnummer er som knyttes direkte til planleggingen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Nå er de styrket i troen om at en gjerningsperson har hatt en form for kontroll eller kunnskap om nummeret.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sist uke ba Øst politidistrikt om hjelp fra publikum. Politiet ville ha informasjon om totalt 20 norske telefonnumre som var til salgs i en Bunnpris-butikk i Iladalen i Oslo fra mai til desember 2017.

De 20 telefonnumrene er viktig fordi ett av dem – 40 74 56 68 – kan knyttes direkte til de avanserte forberedelsene før Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog for drøyt 3,5 år siden.







Ved å få full oversikt over kjøpere og utsalgssteder for hele den aktuelle nummerserien, håper politiet å få svar på hvor 68-nummeret ble kjøpt – og aller viktigst: Navnet på kjøperen.

Les også Lørenskog-saken: Nye opplysninger om trusselbrevet Politiet vet i praksis alt om trusselbrevet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut.

Politiets etterlysning ledet dem til en ny Bunnpris-butikk, der minst ett av SIM-kortene ble solgt på Grønland – også det i sentrum av Oslo. Nå - nesten to uker etter første etterlysning - sier påtaleleder Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt følgende:

– Hypotesen om at 68-nummeret er solgt i en Bunnpris-butikk i Oslo, enten på Ila eller på Grønland, er styrket. Det er for tidlig å gå ut med mer detaljer, siden vi fortsatt jobber med numrene.

Påtalelederen fortsetter:

– I forlengelsen av dette, så er også hypotesen om at gjerningspersonen har hatt en form for kontroll eller kunnskap om 68-nummeret styrket. Vi er ikke i mål på om det er Ila eller Grønland som er salgssted, men de to stedene skiller seg ut som salgssteder.

Les også SIM-kort-mysteriet

– Hvorfor er politiet styrket i troen på at en gjerningsmann har hatt kontroll på 68-nummeret?

- Vi mener denne hypotesen er styrket av flere grunner. For det første treffer nummeret et uregistrert kontantkort som ikke er aktivert og heller ikke har blitt det senere. For det andre er det solgt i geografisk nærhet til åstedet i en periode vi vet at andre forberedelseshandlinger har funnet sted i krypto-sporet, svarer Hanssen.

– Hvorfor er politiet styrket i troen på at 68-nummeret er solgt enten på Bunnpris Grønland eller Bunnpris Iladalen?

– Denne hypotesen er ytterligere styrket gjennom etterforskningen de siste dagene, men det er for tidlig å gå i detaljer på dette nå, svarer påtalelederen.

– Hva forteller de samlede funnene dere om gjerningspersonen?

– Det gjenstår å se hva det sier om aktuelle gjerningspersoner, men det kan i alle fall si noe om de faktiske handlingene gjerningspersonene har utført, svarer han.

SJEF: Gjermund Hanssen er påtaleleder i Lørenskog-saken.

Avdekket butikker

Bakgrunnen for jakten som nå foregår, er at politiet har avdekket at Bunnpris-butikken i Iladalen mottok såkalte startpakker fra Telia i juni 2017.

SIM-kortene lå i en pakke på 20 som skulle selges enkeltvis. De første seks sifrene i telefonnumrene i kontantkortstokken var identiske: 40 74 56.

De to siste sifrene strakte seg fra 56 til 76. 73 var allerede solgt og i bruk i mai 2017 og er derfor ikke interessant for politiet.

Politiet jobber med å kartlegge salgene gjennom vitneavhør og elektroniske spor som for eksempel kontoutskrifter, kontaktlister og tidligere bruk.

Politiet bekrefter nå at det siste kjente salget av en av disse startpakkene ved Bunnpris Iladalen ble gjort i desember 2017 - samme måned som butikken ble lagt ned.

Politiets teori har vært at noen av de resterende pakkene ble sendt videre til andre utsalgssteder etter nedleggelsen.

Les også SIM-kort-mysteriet: Jakter bevis i ny butikk GRØNLAND (VG) Politiets etterlysning i Lørenskog-saken har ledet dem til en ny Bunnpris-butikk: Minst ett av SIM-kortene…

Flere mulige forklaringer

I tallrekken på 20 telefonnumre, så har politiet nå snevret inn dette tallet til 14 numre. Politiet jobber derfor videre med å få oversikt over kjøpere og utsalgssteder for disse 14, som er tydelig markert i rødt i oversikten under:

Fortsatt foreligger det flere mulige forklaringer på hvorfor nettopp nummeret 40 74 56 68 ble oppgitt under en verifiseringsprosess på kryptobørsen KuCoin:

Kortet ble kjøpt av en gjerningsmann eller skaffet på annet vis fra Bunnpris-butikken i Iladalen før den stengte dørene en gang i desember 2017.

Kortet ble kjøpt av en gjerningsmann eller skaffet på annet vis fra Bunnpris-butikken på Grønland som politiet nå undersøker. Kjøpet må i så fall ha skjedd fra desember 2017 til 7. juli året etter. Den dagen ble nemlig nummeret oppgitt under KuCoin-verifiseringen.

Kontantkortene som lå igjen i Bunnpris-butikken i Iladalen da den opphørte, ble sendt til en eller flere utsalgssteder som politiet fortsatt ikke kjenner til.

Gjerningsmannen har ingen direkte forbindelse til nummeret. Enten er nummeret tilfeldig valgt som er gjettet, kortet er stjålet uten at det kan spores flere år senere eller det foreligger andre omstendigheter som gjør at det ikke finnes noen forbindelse mellom kontantkortet og en gjerningsmann.

68-nummeret som er sentralt i Lørenskog-etterforskningen har aldri blitt aktivert og ikke benyttet i en telefon.

Dersom etterforskerne finner den eller de som kjøpte dette nummeret, kan det lede dem direkte til en eller flere gjerningspersoner.