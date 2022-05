FERIE: Siri Andersen tok datteren Martine med til Kypros i begynnelsen av mai.

Fikk pass til datteren etter ett døgn: − Jeg ble veldig overrasket

Her koser Martine og mamma seg på ferie på Kypros. Jenta på halvannet år fikk pass etter ett døgn: – Vi var nok bare heldige, sier Siri Andersen (41).

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Høy etterspørsel og forsinkelser i produksjonen skaper kaos: 100.000 nordmenn venter på å få pass. Ventetiden er minst syv uker og stigende, ifølge politiet.

Mange frykter at reisen ryker, men andre har opplevd enestående service.

Siri Andersen dro til politihuset i Oslo 27. april, like før de skulle på ferie til Kypros. Hensikten var å få nødpass til datteren Martine.

– Reisen var bestilt en måned før, men vi hadde ikke fått time til å bestille vanlig pass. Politiet bekreftet at nødpass lot seg ordne, to dager før avreise.

STABBER AV GÅRDE: Martine fikk pass etter ett døgn.

Andersen kom frem til skranken på passkontoret etter noen timers venting og fikk vite at Martine like godt kunne få ordinært pass som nødpass.

– Jeg hadde lest at produksjonstiden var veldig lang og ble litt usikker, men fikk vite at jeg kunne stole på at passet ville komme allerede dagen etter, med ekspresslevering, sier hun.

Info For deg som vil søke om pass Vent med å bestille reise til du har gyldig pass, oppfordrer politiet.

Sjekk når passet utløper. Husk at barns pass har kortere gyldighet. Noen land krever at pass eller ID-kort er gyldig tre eller seks måneder etter utreise. Se UDs nettsider.

Du kan søke på alle pass- og ID-kontorer i Norge, ikke bare der du bor. Nye timer legges ut fortløpende, åpningstidene blir gradvis utvidet over hele landet.

Alle søknader behandles fortløpende. Du får SMS når pass eller ID-kort er på vei.

Skal du ikke reise før høsten, kan du vente med å bestille time på passkontoret. Køene ventes å avta og situasjonen vil være normal i oktober eller november.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

Politiet opplyste i slutten av april at ventetiden var fem uker.

Martines onkel kunne hente passet på politihuset dagen etter at søknaden var levert.

– Glad for å få det

– Jeg ble veldig overrasket, i positiv forstand, men har ingen formening om hvorfor jeg fikk passet så raskt. Jeg var jo bare glad for å få det.

Siri Andersen legger til at hun føler med alle som må vente lenge.

– Vi var nok bare heldige. Jeg tror ikke passkontoret sorterer prioritet ut fra formålet med reisen, sier Andersen – som allerede har planlagt reise til Kreta i juli.

Politiet har varslet innstramninger i reglene for å få nødpass senere i dag.

SANDKASSE: Martine storkoste seg i varmen på Kypros.

– Nesten sjokk

Bjørn Måsø (63) i Porsgrunn hadde mandag denne uken time på Skien politistasjon, for å ordne nytt pass til sin yngste datter Isabella (11).

Avtalen på passkontoret ble inngått i månedsskiftet februar-mars. Da bestilte familien på fire flybilletter og opphold i Vancouver i Canada fra 27. juni.

– Vi fikk nesten sjokk da kvinnen i skranken opplyste at ventetiden var tolv uker, ikke syv som dere skriver. Da går jo reisen ad undas, tenkte jeg, sier Måsø.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

Hvis du ikke har fått SMS om at pass eller ID-kort er sendt når det er mindre enn en uke til du skal reise, kan du møte hos politiet og søke om nødpass.

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal foreta.

Den ekstraordinære situasjonen kan føre til at ikke alle vil få nødpass.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

Familien skulle til Canada for å besøke hans eldste datter fra et tidligere ekteskap.

– Så ble vi forklart på passkontoret at vi kunne bestille ekspresslevering for å få passet utlevert på Gardermoen, mot et gebyr på 250 kroner.

Måsø slo til – og fulgte politiets råd om å bestille overnatting på Oslo lufthavn natten før morgenflyet, for å være helt sikker på å få passet i tide.

OVER DAMMEN: Bjørn Måsø og døtrene Julieane og Isabella gleder seg til å besøke storesøster i Canada i sommer.

– Forvirrende

– Men allerede tirsdag kom en SMS fra politiet om at passet var klar til henting på valgt utleveringssted. Det var et knapt døgn etter at vi hadde vært på passkontoret.

– Det var vel en god nyhet?

– Jo da, men jeg forstår ikke. Hvordan klarer de å lage et nytt pass på mindre enn et døgn, når vi hadde fått vite at ventetiden kunne være tolv uker? Det er forvirrende.

Porsgrunn-mannen funderer på å kjøre til Gardermoen i ens ærend i god tid før avreise, bare for å få passet i hånden og være helt sikker.

– Alt tyder på at det vil gå fint, vi har et veldig godt håp om at vi kan komme oss av gårde. Men jeg synes veldig synd på alle som står i en skvis og faktisk ikke får reise.

BADEFERIE: Bjørn Måsø med døtrene Julieane og Isabella på Filippinene i 2019.

– Helt krise

63-åringen fra Porsgrunn sier at turen til Canada er viktig for familien.

– Pia har besøkt oss, men vi har aldri vært der. Reisen for to år siden ble stoppet av covid. Det ville vært helt krise, om vi ikke kunne reise denne sommeren, sier Måsø.

Isabella (11) og Julieane (17) har gledet seg veldig til å treffe storesøsteren. Selv ser han også frem til å se sine to barnebarn på to år og fire måneder for første gang.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik sa mandag til VG at politiet ikke lenger klarer å tilby ekspresslevering til dem som har utreise før forventet leveringstid.

– Det blir for mye ekspresslevering. Det er ikke nok dokumenter til alle, sa Vandvik.