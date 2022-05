VIL IKKE OPPKLARE: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold vil ikke svare på hva han skrev til en tidligere justisminister om våpenoppbevaringen VG har omtalt i flere saker.

Justisdepartementet hemmeligholder Sjøvold-forklaring

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble bedt om å skrive en redegjørelse om våpnene han oppbevarte ulovlig på kontoret. Den nekter Justisdepartementet å gi VG innsyn i.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Redegjørelsen som Sjøvold skrev til tidligere justisminister Jøran Kallmyr, kan avdekke om Sjøvold har forklart seg riktig om våpenoppbevaringen – eller om informasjon er holdt tilbake.

– Det er uforståelig at offentligheten ikke skal få se redegjørelsen, sier Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Ba om møte med Sjøvold

VG har i flere saker fortalt hva som skjedde etter at Hans Sverre Sjøvold tok imot våpen fra enken etter en avdød losjebror i Odd Fellow Ordenen.

Den tidligere politimesteren i Oslo fortalte aldri Justisdepartementet om de tre våpnene da han skulle autoriseres til en av landets mest betrodde stillinger i mai 2019, fortalte VG søndag.

Først da VG fem måneder senere avslørte at PST-sjefen hadde oppbevart dem ulovlig i syv år, forklarte han seg for daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Kallmyr ba deretter Sjøvold om å utarbeide en skriftlig redegjørelse.

TIDLIGERE TOSPANN: Hans Sverre Sjøvold og Jøran Kallmyr.

Søndag uttalte Kallmyr til VG at innholdet i denne redegjørelsen var et viktig grunnlag for at han ga Sjøvold videre tillit i jobben som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

– All usikkerheten knyttet til hva som faktisk har skjedd, kan bidra til å svekke folks tillit til instansene, mener Ingvild Wetrhus Thorsvik:

– Det bør være i alles interesse å sørge for åpenhet rundt hva som faktisk har skjedd.

– En ren vennetjeneste

VG intervjuet Sjøvold første gang om våpnene i slutten av oktober 2019.

Sjøvold kalte oppbevaringen for «en ren vennetjeneste» overfor enken etter losjebroren. «Det har ikke vært noen ulovligheter her», sa han.

I samtalen bekreftet han at han ikke hadde lagret våpnene hjemme, men han ville ikke svare på gjentatte spørsmål om hvor de hadde ligget.

Sjøvold sa at de var «oppbevart i godkjent skap» og ble levert inn under et våpenamnesti.

Spesialenheten fastslo senere at våpnene ble levert halvannet år før våpenamnestiet.

I tillegg var de oppbevart i skuffer og skapreoler på kontoret – blant annet inne i Justisdepartementet.

Hvilke av disse to versjonene fortalte Sjøvold til sin egen justisminister?

VG har spurt Sjøvold gjennom kommunikasjonsavdelingen i PST:

– Oppga du at du hadde oppbevart våpnene i strid med loven?

– Fortalte du at våpnene ble oppbevart i kontormøbler?

– Opplyste du om at våpnene ble innlevert halvannet år før våpenamnestiet?

Sjøvold ønsker ikke å besvare spørsmålene.

VG har derfor bedt om innsyn i Sjøvolds redegjørelse til tidligere justisminister Kallmyr.

Mandag denne uken ble VGs forespørsel avslått av Justisdepartementet. Begrunnelsen er at opplysningene er underlagt taushetsplikt med henvisning til Sikkerhetsloven og «sikkerhetsgradert informasjon».

Dette forstår ikke jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

KRITISK: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

– Hvordan kan opplysningene være en trussel mot nasjonal sikkerhet i Norge? Det gir ikke mening.

Nasjonale sikkerhetsinteresser handler om forhold som er sensitivt for landet sikkerhet, mener Marthinussen.

– For eksempel hvordan våre militære styrker opererer, hvordan Stortinget skal evakueres ved et terrorangrep eller hvordan vi sikrer kommunikasjon ved en krise, sier han.

– Justisdepartementet kan ikke sikkerhetsgradere gamle opplysninger om at han har hatt våpen på kontoret sitt.

Ubesvarte spørsmål

Mandag fortalte VG at Venstre, Høyre og SV nå har bedt justisminister Emilie Enger Mehl komme til Stortinget og svare på spørsmål.

JUSTISMINISTER: Emilie Enger Mehl.

Politidirektoratet har iverksatt en gransking etter at VG nylig avslørte at en ansatt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt ble 100 prosent ufør etter press og trusler fra kolleger om å ta imot Sjøvolds våpen.

VG har spurt tidligere justisminister Jøran Kallmyr om hva han gjorde for å kvalitetssikre opplysningene Sjøvold ga i redegjørelsen i november 2019.

– På det tidspunktet var det klart at Spesialenheten skulle etterforske saken. Det ryddigste var derfor å la Spesialenheten gjøre sin etterforskning og deretter vurdere Spesialenhetens beslutning opp mot informasjon som var gitt departementet, skriver Kallmyr i en e-post.

Han sluttet imidlertid som justisminister før Spesialenheten ga PST-sjefen en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.

– Er du trygg på at det Sjøvold skrev til deg var korrekt?

– Jeg har i dag hverken tilgang til redegjørelsen eller Spesialenhetens etterforskning. Derfor er det ikke mulig for meg å svare på det spørsmålet.

Monica Mæland (H) overtok som justisminister etter Jøran Kallmyr.

VG har spurt Mæland om Sjøvolds redegjørelse sammenfalt med hva Spesialenheten avdekket?

Spørsmålet er ikke besvart.