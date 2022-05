IKKE FORNØYD: Venstres justispolitiker, Ingvild Wetrhus Thorsvik mener tiden er inne for å granske de som skal granske politiet.

Ber om gransking av Spesialenheten

En politiansatt fortalte om trusler og press da han nektet å ta imot daværende politimester Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpen. Spesialenheten henla saken. Nå ber justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) Stortinget om en uavhengig gransking.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I dag er familiefaren 100 prosent ufør.

I august i fjor fikk mannen utbetalt 1.2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt mot at han sa opp jobben.

Tidligere visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim, har beklaget i et brev.

Etter at han tiltrådte som PST-sjef i 2019, ble Sjøvold etterforsket av Spesialenheten og ilagt en bot på 50.000 for besittelse og oppbevaring av tre ulovlige våpen.

VENNETJENESTE: Sjøvold Hans Sverre Sjøvold tok imot våpnene fra en enke i Vestfold etter at hennes mann døde i 2008. VG avslørte forholdet høsten 2019.

VGs gjennomgang av til sammen ti avhør i saken viser at påstandene om press og trusler ikke ble etterforsket.

– Jeg synes det er uforståelig, sier Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik.

– Mye taler for at saken burde blitt åpnet igjen.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

Vil granske kulturen

Thorsvik har i tillegg gjennomgått en serie mediesaker der Spesialenheten utsettes for kritikk.

En av dem er Spesialenhetens henleggelse av saken hvor en person ble skutt og drept av politiet på Bislett i fjor.

I morgen vil Venstre be Stortinget om en uavhengig gransking av enheten, som har som oppdrag å etterforske saker hvor tjenestemenn i politiet er anmeldt for påståtte straffbare handlinger begått i tjenesten.

– Politiet er samfunnets førstelinje i håndheving av rettsstaten og demokratiet, sier Thorsvik.

– Derfor er det avgjørende at folk har tillit til at rettssikkerheten deres ivaretas i møtet med Spesialenheten.

Tre punkter å granske

Thorsvik ønsker at dette skal undersøkes i granskingen:

En gjennomgang av kvaliteten på etterforskning og påtaleavgjørelser inkludert henleggelser.

En gjennomgang av intern kultur og uavhengigheten opp mot politiet

Undersøke hvor mange av de ansatte som ikke har bakgrunn fra politiet, og vurdere om det bør gjøres mer for å ansette folk med mer variert bakgrunn.

Thorsvik påpeker at mange i Spesialenheten har bakgrunn fra politiet og påtalemyndigheten.

– Dette kan utfordre uavhengigheten deres, fordi de har vært gjennom den samme utdannelsen og stått i de samme jobbene og situasjonene, sier Thorsvik.

– De har de samme erfaringene som politifolkene som de skal etterforske.

Dette kan skade legitimiteten og tilliten til Spesialenheten, mener hun.

Det meste henlegges

I 2021 behandlet Spesialenheten 1264 anmeldelser. Bare 65 av dem – fem prosent – endte med en positiv påtaleavgjørelse, enten i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse.

Thorsvik har undersøkt tallene tilbake til 2017.

– Nesten 60 prosent av sakene i 2021 ble henlagt uten at det har skjedd noen som helst etterforskning. Dette er en voldsom høy henleggelsesprosent, sier Thorsvik.

– Orker ikke ta kampen

I fjor behandlet Riksadvokaten 150 klager på Spesialenhetens avgjørelser. Avgjørelsene ble omgjort i litt over syv prosent av sakene.

Thorsvik har selv snakket med forsvarsadvokater om Spesialenheten arbeid. Enkeltpersoner som har henvendt seg til henne som medlem av justiskomiteen.

– Når jeg går dypere inn i sakene deres, skurrer det veldig for meg at de er blitt henlagt, sier Thorsvik.

Tidligere har Miljøpartiet de Grønne varslet at partiet ønsker et offentlig utvalg som skal granske Spesialenheten i forhold til uavhengighet.

Thorsvik poengterer at det er et skjevt maktforhold mellom politiet og sivile.

– Ofte gjelder sakene mennesker i sårbare situasjoner. Dersom terskelen for anmeldelse til Spesialenheten virker for høy, eller sannsynligheten for å vinne gjennom for lav, risikerer vi at enkelte ikke orker å ta kampen, sier Thorsvik.