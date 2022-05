17. MAI-STEMNING: Mor Hege Annie Nordlund Hagen og sønnen Magnus (5) tar et oppgjør etter 17. mai-toget i Bodø tirsdag. Mor gikk med norsk flagg og bunad, mens sønnen gikk med kofte og samisk flagg.

Magnus (5) gikk med samisk flagg i 17. mai-tog – moren forteller om flere ubehagelige situasjoner

Magnus (5), som gikk med kofte og samisk flagg, og mor Hege Annie Nordlund Hagen sier de opplevde minst tre ubehagelige situasjoner i barnehagetoget i Bodø tirsdag.

Magnus hadde gledet seg til 17. mai lenge og var klar på at han ville gå med det samiske flagget tirsdag morgen da han fikk valget av moren.

– Da vi startet å gå, kom en mann bort til ham og snakket med en fin, nærmest barnevennlig tone og sa «du skal vel ikke gå med det flagget». Jeg gikk mellom dem og ba ham gå vekk, forteller Hagen.

Femåringen var heldigvis mest opptatt av å gå i tog og rope hipp hurra. Hun forteller at litt senere kommer noen eldre menn, rundt 60–70 år gamle anslår Hagen, bort og sa «æsj» til sønnen. Sønnen får ikke dette med seg, men får med seg to eldre damer som skuler og peker på sønnen, ifølge Hagen.

Midt i dette måtte Hagen spørre seg: Skal jeg ta denne kampen nå midt i 17. mai-toget? forteller hun.

– Man blir litt sånn matt

Hun forteller også om en annen episode der et annet barn skal ha sagt at vi er i Norge, og at man må ha norsk flagg. Hun er opptatt av at barn ikke kommer opp med sånt av seg selv, men at de får det fra voksne.

– Da er det tydelig at han har fått med seg litt mer enn jeg trodde og sier: Hvorfor er folk så opptatt av hvilket flagg jeg har?

– Der og da, når vi er ti meter unna Pelle Politibil i toget, så orker jeg ikke å ta det. Jeg avfeier det litt og sier at det er noen som synes det er merkelig, men det skal ikke du bry deg om, sier hun.

Hun sier hun blir lyn forbanna, men velger heller å ta det senere.

– Man blir litt sånn matt, sier hun.

– Det som gjør meg ekstra forbanna i dag, er at det går ut over min fem år gamle sønn som har gledet seg til 17. mai så lenge, sier Hagen.

Hun sier hun ikke kjenner noen av personene og beskriver dem som helt fremmede.

Hagen var alene sammen med sønnen i toget, men en venninne av henne som hadde egne barn med seg, var med henne i deler av toget.

– Jeg har ikke hørt alt selv, men etter hvert merket jeg at Magnus var litt usikker og at han spurte om hvorfor det var flere som reagerte, og at Hege svarte at han ikke måtte bry seg, sier Lisa Lorentzen.

Hege Annie Nordlund Hagen fortalte først om sine opplevelser i 17. mai-toget på Facebook.

Omfattende problem

Dette er ikke første gang Hagen opplever slike situasjoner, og hun er langt fra den eneste.

– Jeg tror du kan ringe hvem som helst same i en av de norske byene, og de vil si at de har opplevd noe av det samme. Mange har skrevet til meg om sine erfaringer etter at jeg la det ut, sier hun.

– De fleste som har kofte eller andre samiske plagg, har opplevd den type hets, sier hun.

Hun vil ikke anmelde saken, men vil bidra til å gjøre folk oppmerksomme på hetsen samer mottar.

– Jeg har ikke lyst til å anmelde det, men jeg vil få det fram og belyse det slik at det blir satt på dagsordenen. Da håper jeg at mine barn ikke trenger å støte på samme problem når de blir voksne.

Overveldende respons

Hun beskriver responsen som overveldende etter at hun la ut et innlegg på Facebook.

– Det var ikke meningen at det skulle bli en sånn greie som blåste seg opp. Jeg måtte bare få ut frustrasjon, sier hun.

– Hvilken følelse sitter du igjen med nå på slutten av dagen?

– Følelsen er at vi har mye jobb å gjøre. Og den jobben må vi faktisk gjøre. Jeg har vært i kontakt med ordføreren i dag som ville snakke med oss, sier hun.

Neste år sier hun at hun vil gå med det samiske flagget enda høyere.

Fra venstre: Helene Lovise Nilssen (representerer Bodø ungdomsråd), Agnete Tjærandsen (nestleder i komiteen), Inger Lund (sekretær), sogneprest Bodø Kyrre Kolvik, Ali Horori (leder for komiteen), varaordfører Ola Smedplass og Danielle Johanna Hansen (komitemedlem).

– Hører ikke hjemme i 2022

Medlem av 17. mai-komiteen i Bodø, Anita Sjåvik, sier til VG at denne typen oppførsel ikke er akseptabel.

– At et barn skal ha blitt utsatt for hets på 17. mai, er trist. Det skal være en gledens dag for barna, og alle skal føle seg inkludert og trygg, sier Sjåvik.

Hun oppfordrer alle til å være stolt over den man er og tror at mangel på kunnskap og forståelse er årsaken til hatefulle ytringer.

– Slike holdninger hører ikke hjemme i 2022. Man skal ikke bli møtt med negative ord når man bærer koften sin. Den samiske kulturen er viktig for den norske historien, sier Sjåvik.

MANGFOLD: Ida Pinnerød (Ap), ordfører i Bodø. Hun sier at det å ha frihet til å vise at man hører til et sted, er en viktig del av det vi feirer på grunnlovsdagen.

Ordføreren: Blir oppriktig lei meg

Ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), sier til VG at hun blir oppriktig lei seg for at noen utsettes for slike holdninger i 2022.

Leder for 17. mai-komiteen, Ali Horori, sier til VG at slik oppførsel er stikk i strid med det 17. mai står for, og at han stiller seg bak ordføreren sine uttalelser.

– Dette er ikke sånn vi ønsker å ha det i Bodø. Enda verre er det når barn utsettes for det. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med noens holdninger, og det er en jobb som må gjøres hele tiden, også i Bodø, sier Pinnerød.

Hun er oppriktig stolt over at hun lever i en by og et land hvor det er mangfold. Pinnerød sier at hun blir skikkelig glad når hun ser alle koftene på 17. mai fordi det minner henne om at den samiske kulturen og historien også er en viktig del av Norges historie.

– Jeg vil si til Magnus og alle andre barn at de må bære både kofte, drakter, bunader og flagg som de selv ønsker og med stolthet, uansett hvor de er fra.