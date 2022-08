DENNE HARMONIEN LYVER: Kjemien er ikke så dårlig etter årets feide i industrien, at de to kamphanene, leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) og leder Frode Alfheim i Industri Energi gikk ut og tok en fredsøl etter at streiken var over onsdag. I dag kan du få innsikt hva som har skjedd. Harmoni er det ikke.

NHO-topp varsler mer bruk av lockout

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri brukte trussel om lockout for å presse LO til å avslutte industristreiken. Han varsler at lockout bør bli like legitimt å bruke som streik.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

VG kan fortelle hva som skjedde i kulissene da industristreiken ble avblåst onsdag ettermiddag, etter ti dagers streik.

LO ble presset i kne, etter at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, med full støtte i NHO, sjokkerte dem med et lockout-vedtak.

Bakteppet er slik:

Mandag 15. august gikk LO-forbundet Industri Energi til streik i prosessindustrien, som rammet giganter i norsk industri, som Hydro, Alcoa, Boliden og Elkem.

De produserer aluminium og andre produkter i store ovner i smelteverk, som det tar svært lang tid å stenge ned og å gjenåpne.

Det er ikke uten grunn at vi bruker ordet giganter: De står for rundt halvparten av eksporten fra den landbaserte industrien i Norge.

Mekling i stillhet

Denne uken begynte dramatisk.

I all stillhet hadde de to stridende partene, LO-forbundet Industri Energi og NHO-foreningen Norsk Industri, tilbrakt store deler av helgen hos riksmegleren, for å forsøke å få slutt på streiken.

Disse bedriftene i Industri Energi har ingen tradisjon for å ende i konflikt. Men på grasrota har det ulmet lenge.

De har lokal forhandlingsrett, men tillitsvalgte og ansatte har ofte opplevd at de ikke har hatt noen reell innflytelse i de lokale forhandlingene. Mange har opplevd at de har blir overkjørt og fått et lønnsdiktat tredd ned over hodet.

De gikk forbannet til streik for å få større innflytelse over de lokale oppgjørene – de krevde aksjonsrett lokalt/dagsing, for å presse frem innflytelse over de lokale lønnsforhandlingene.

Gikk rett på kontoret

Mandag 22. august. Det er grytidlig.

Mens folk flest fortsatt ligger i sengen, må Riksmekleren innse at helgens megling ikke førte frem.

Industri Energi-leder Frode Alfheim hadde to ganger stilt seg forsiktig positiv til Norsk Industris forslag om å utrede aksjonsrett, men forhandlingsdelegasjonen hans mente det var for tynt.

Klokken 0600 gikk de fra hverandre etter en lang natt.

Stein Lier-Hansen gikk ikke hjem og la seg.

Han gikk rett på kontoret.

Og planla en lockout.

ARKITEKTEN: Stein Lier-Hansen bekrefter at han tok initiativet til en storlockout.

Lockout er er noe arbeidsgiverne kan bruke for å presse frem en slutt på en streik fra arbeidstagere: Det betyr at arbeidsgivere stenger ute arbeidere fra arbeidsplassene, også dem som ikke er i streik.

Men Lier-Hansen gikk enda lenger. Han ville ha en stor-lockout, hvor alle bedriftene i prosessindustrien, skulle stenge ute alle ansatte fra bedriftene.

– For meg var dette en ekstremt viktig prinsippsak. Konflikter og streik i Norge skal skje sentralt. Hvis vi åpner for allmenn bruk av aksjoner også i de lokale oppgjørene, kan det undergrave hele den norske forhandlingsmodellen, sier Lier-Hansen til VG, dagen derpå.

Lier-Hansen samlet mandag styret i Norsk Industri, som ga sin fulle tilslutning til en storlockout.

De begynte å ringe til bedriftene, som alle skal ha stilt opp.

Klokken 12 mandag formiddag, var lockout-vedtaket på plass. De ga Lier-Hansen fullmakt til å varsle plassoppsigelse for alle bedriftene om 14. dager:

Det er i avtalen med Industri Energi en frist på 14 dager før lockout kan gjennomføres.

Det er NHOs ansvar å bidra til iverksettelse av en lockout, gjennom å varsle plassfratredelse.

Administrasjonen i NHO ble varslet av Norsk Industri mandag ettermiddag og det ble planlagt for styremøte.

I debatten med NHO ble argumentene veid. Flere spilte inn at bruken av lockout kunne utløse full krig med LO.

Lier-Hansen var veldig uenig. Han hadde ledet meglingen for Norsk Industri og var sikker at en lockout ville føre til at Industri Energi raskt ville komme tilbake til forhandlingsbordet.

Han fikk støtte.

Tirsdag møttes styret i NHO. Det ledes av Svein Tore Holsether. Han er til vanlig sjef i Yara, som ville bli rammet av lockouten.

Også han sa seg enig i at saken var så prinsipielt viktig, at lockout kunne brukes.

Senere på ettermiddag gikk NHO-sjef Ole Erik Almlid ut i VG og ga klare signaler til LO.

– Vi kan aldri gi etter for kravet til Industri Energi, fastslo han.

I Norge er streikeretten nasjonal, knyttet til de sentrale oppgjørene. Lokal er det innenfor endel sektorer anledning til å gå sakte og andre moderate former for aksjonsrett.

En hovedutfordring er at en aksjon i prosessindustrien kan føre til at smelteovnene må stenges ned. Det tar mange dager før de da igjen kan produsere.

NÆRE: NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h.) og Stein Lier-Hansen hadde nær kontakt under de avgjørende dagene da lockout ble vedtatt, men aldri brukt.

Styret i NHO ga sin tilslutning til lockout tirsdag ettermiddag.

Et stort maskineri ble iverksatt. Selskapene er blant annet børsnoterte og det er strenge formelle krav til hvordan markedene skal få beskjed.

Onsdag klokken 12 var det formelle på plass og NHO-styreleder og president, Svein Tore Holsether, ga sin tilslutning på vegne av NHO.

Klokken 15. skulle de offentliggjøre lockouten.

Forhåndvarsel ga dialog

I Norge er partene i arbeidslivet nære. De kriger i forhandlinger og meglinger – og ofte utad, men i hverdagen prater de over grensene og møtes ofte.

Derfor var det en selvfølge at Industri Energi og LO skulle få et varsel før lockouten ble offentliggjort.

Det ble laget en liste hvor NHO-sjef Ole Erik Almlid skulle ringe LO-leder Peggy Hessen Følsvik, mens Lier-Hansen skulle informere riksmegleren og Alfheim.

Almlid ringte først LO-lederen. Hun ringte straks til Alfheim, før Lier-Hansen hadde rukket å ringe ham.

Etter en stund ringer Alfheim til Lier-Hansen.

Han ville møte Lier-Hansen. På grunn av at børsmeldinger måtte ut i forbindelse med offentliggjøringen av lockouten klokken 15, hastet det. Han fikk frist til klokken 14 med å svare.

Alfheim viste handlekraft. Han dro fra Youngstorget og kom klokken 13.30 opp på kontoret til Lier-Hansen i NHO-høyborgen på Majorstua.

Lier-Hansen sa at veien ut av dette er det forslaget som de hadde fremmet tidligere i meglingen; at de blir med på å utrede lokal aksjonsrett.

Alfheim kontaktet en engere krets i sitt forhandlingsutvalg.

Han rakk ikke å svare før fristen, så NHO ble enige om å utsette offentliggjøring til klokken 16.

Det ga Alfheim noe bedre tid. Han fikk støtte for å inngå et kompromiss med Lier-Hansen, som sikrer at deres krav om aksjonsrett blir grundig utredet.

Klokken 15.30, en halvtime før den utsatte fristen gikk ut, var han igjen på plass i NHO-huset og kunne signere et enighetsdokument. Streiken var over.

De begynte arbeidet med pressemeldinger som begge sider fikk godkjenne før de gikk ut.

Alfheim fastslo overfor VG at de hadde vunnet en viktig seier.

– Jeg er sikker på at kampen vi har ført, vil føre til bedre lokal lønnsdannelse i årene som kommer. Stein og jeg skal personlig lede utredningen. Jeg har stor tro på en god dialog og at vi skal komme frem til et godt resultat, sa han.

Torsdag konfronterer vi Lier-Hansen med maktgrepet han brukte for å tvinge Industri Energi på plass.

– Det dreide seg om en ekstremt viktig prinsipp, som vi aldri kunne være med på. Ingen av våre arbeidsgivere vil være med på å åpne for en generell lokal aksjonsrett, sier han.

STØTTE: Alfheim har hatt streikestøtte fra LO-sjef Peggy Hessen Følsvik.

Lockout har tradisjonelt vært et historisk verktøy, som de fleste knapt har hørt om, som skapte samfunnsuro på 30-tallet og politisk storm i 1986, da forløperen til NHO, Norsk Arbeidsgiverforening, stengte over 100.000 LO-organiserte ute fra arbeidsplassene. Det endte med at NAF-sjefen måtte gå av.

Men i det siste har lockout igjen blitt brukt, senest i flyteknikerstreiken i år, og nå som trussel.

Lier-Hansen vil utfordre at lockout er et førhistorisk virkemiddel.

– I arbeidslivet har arbeidstagerne streik som virkemiddel. Arbeidsgiverne har lockout. Jeg tror vi må akseptere at begge parter i siste instans må kunne bruke de virkemidlene vi har for å løse en konflikt.

Vil sidestille streik og lockout

Han legger til:

– Det er definert at det er mer normalt at LO kan bruke streik, mens vi ikke kan bruke lockout. Jeg sier ikke at det blir mange lockouter fremover, men jeg mener det må være legitimt å sidestille de to virkemidlene, streik og lockout.

– Du brukte ekstrem makt for å få Industri Energi på plass?

– Når de fremmer krav som er umulig for arbeidsgiversiden å godta, må vi kjempe. Det var et angrep på den tradisjonelle lønnsdannelsen i Norge. Derfor kunne vi ikke godta det.

NHO-sjef Ole Erik Almlid var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag. Kommunikasjonsdirektør i NHO, Nina Kraugerud Ertzaas, sier dette:

– Vi har ingen tradisjon for å kommentere det som skjer under forhandling og mekling.

Alfheim: En stor seier for oss

Leder Frode Alfheim i Industri Energi har fått lese saken og Lier-Hansens uttalelser. Han erkjenner at lockouten presset dem, men at de opplever at de er seierherrene i denne striden.

– Vi har kommet mye lenger enn jeg innerst inne trodde da vi startet forhandlingene i vår. Det er en stor seier at vi har fått på plass en omfattende utredning av aksjonsrett. Det er allerede prøvd i en bedrift og jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger som ikke skader produksjonen og som gir våre tillitsvalgte reelle lønnsforhandlinger lokalt.

DRAKAMP OM SEIEREN: Froder Alfheim mener det er de som er seierherrene i drakampen med Norsk Industri.

Han sier at streiken presset frem en løsning.

– Vi hadde aldri nådd frem uten streiken og vi har fått til en løsning vi er strålende fornøyd med. Husk at denne sektoren knapt noen gang streiker. Der tror jeg Lier-Hansen forregnet seg. De stilte totalt uforberedt til til den første meklingen og streik ble i realiteten umulig å unngå.

– Ga tommelen ned

VG skriver at Alfheim to ganger under meklingen i helgen hadde stilt seg forsiktig positiv til Norsk Industris forslag om å utrede aksjonsrett, men ikke fått forhandlingsdelegasjonen med på det.

– Jeg lovet å prøve: Jeg har som forhandlingsleder ansvar for å legge frem alternativer overfor forhandlingsdelegasjonen. Jeg skjønner at delegasjonen ga tommelen ned. Det kom på deres bord kort tid før vi skulle trappe opp streiken mandag morgen. Da kom vi samlet til at vi ikke ville avslutte streiken, men trappe den opp.

– Men dere ga under for presset da trusselen om lockout kom?

– Vi visste at lockout lå i potten. Det er et alvorlig steg, med store konsekvenser. Vi tok ansvar til ny dialog og mener at resultatet er så godt at vi kunne avblåse streiken.

Han legger til:

– Våre medlemmer står foran lokale forhandlinger i høst. Jeg er helt sikker på at streiken og utredningen gjør at vi kan få reelle lønnsforhandlinger i bedriftene, hvor de må se at de må gi gode tillegg i bedrifter som går godt.

Bønn til Lier-Hansen

Han sier Lier-Hansens trussel om likestilling av streik og lockout er latterlig.

– Det har sier vil provosere hele fagbevegelsen. Jeg anbefaler jegeren Lier-Hansen å komme seg til fjells for å skyte villrein, i stedet for å skyte på oss. Og komme mer avslappet tilbake til byen.