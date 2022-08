SLÅR TILBAKE: Bjørnar Moxnes (Rødt) beskylder Erna Solberg (H) for folkeforakt i strømsaken.

Moxnes svarer Erna Solberg: Hun driver med folkeforakt i strømdebatten

Rødts leder Bjørnar Moxnes beskylder Erna Solberg for å bortforklare høye strømpriser, når hun sier prisene kan forklares med hybridkrigen fra Russlands president Vladimir Putin.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Moxnes sier at han har åtte av 10 nordmenn bak seg i kravet om makspris på strøm, og viser til meningsmålinger blant annet i Klassekampen.

– Når Erna Solberg og resten av landets EU-vennlige elite sier nei til makspris på strøm, så lar de Putins linje med å strupe gass-leveransene til Europa slå rett inn i Norge og øke forskjellene her. Hun driver med folkeforakt i strømdebatten, sier Moxnes til VG.

Moxnes skyter tilbake etter at Høyre-lederen i et VG-intervju sa at ekstremt høye strømpriser nå, er et ledd i president Putins hybride krigføring mot vestlige land.

– Han har sett at her er vi sårbare, sa Solberg til VG.

Peker på Høyre og Ap

– Hvis ikke folkevalgte her tar grep og kontroll over energiprisene, så vil kanskje Putin lykkes med splittelsene, svarer Moxnes.

– Mener du at Putin er uten ansvar for høye priser og energikrise i Europa?

– Selvsagt har Putin skyld for mange av Europas problemer, krigen og forsyningssvikt av gass. Men grunnen til at Tysklands skyhøye energipriser smitter over til Norge, er at Høyre og Ap har koblet Sør-Norge på enda dyrere prisområder, med kraftkabler, uten noen kontroll av strømprisen, svarer Rødt-lederen.

– Hvor er Rødts’ solidaritet med Europa, når dere vil strupe krafteksporten dit?

– Det beste vi kunne gjøre for å være solidarisk med folk i Europa, var å sette ned prisen på den gassprofitten som vi nå får krigsprofitt for å selge, sier han.

– Men det er ikke Solberg interessert i. Det hjelper ingen i Tyskland at arbeidsfolk i Norge skal betale i dyre dommer for vannkraft som er vårt felles eie, sier Moxnes.

Høyre: Rødt på feil side

Høyres nestleder Henrik Asheim svarer på vegne av partileder Erna Solberg:

– Det er ikke overraskende at det ikke passer inn i partiet Rødts virkelighetsbeskrivelse at Putins krigføring i Europa får konsekvenser også for nordmenn. Rødt har konsekvent stilt seg på feil side siden krigen brøt ut, senest når de før sommeren ville nekte vårt naboland Finland NATO-medlemskap, skriver Asheim i en epost til VG.

Han legger til at Rødt’s løsning på strømkrisen, makspris på strøm, «i verste fall vil kunne føre til blackout på strømnettet noen steder og rasjonering av strøm andre steder, fordi det vil ta bort alle grunner til å spare på strømmen.»

– Og det hjelper veldig lite at strømmen er billig hvis du ikke har strøm. Høyre har fått regjeringen med på en utvidet strømstøtte. Og nå venter vi på hvilken løsning regjeringen vil komme opp med til bedriftene. Høyre er krystallklare på at mer av de uvanlig store inntektene stat, fylker og kommuner har som følge av de høye strømprisene bør komme folk og bedrifter til gode, skriver Asheim.