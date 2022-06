«TØFFE-PEGGY»: Den nye LO-lederen har gjentatte ganger presset statsminister Jonas Gahr Støre i viktige saker. Nå gyver hun løs på de som har en del mer enn andre.

LO-lederen: − Nå skal vi ta de rike

YOUNGSTORGET (VG) LO-leder Peggy Hessen Følsvik begynner sin gjerning som valgt LO-leder med å advare landets rikeste om at de betaler for lite i skatt. Og at hun vil gjøre noe med det.

– Penger er makt, og makt skal fordeles. Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere. Et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge., sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og utdyper:

– I tråd med at kapitaleierne har fått mer makt er skattesystemet blitt stadig bedre for formuende kapitaleiere på bekostning av resten av befolkningen.

– Det er payback-time

Hun sier at den store omfordeling av rikdom som Solberg-regjeringen gjennomførte via sine skattelettelser, skal reverseres.

– De rikeste står i gjeld til vanlige folk. Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike, sier hun.

Følsvik understreker at hun ikke er ute etter å ta de rike, bare for å ta dem, men fordi økningene i de rikes formue er en viktig årsak til at det har blitt større økonomiske forskjeller i Norge.

– De rikeste har fått mer makt og penger, mens det er kuttet milliarder i ytelser og tjenester til vanlige folk.

– Skremmende

Hun sier at skattesystemet ikke er tilstrekkelig omfordelende i dag.

– Forskjellene øker. Vi ser en kraftig økning i folk med store formuer. Vi er nå skremmende nok på nivå med Storbritannia og Frankrike i formuesulikhet.

Hun har laget en liste som hun forventer at statsminister Jonas Gahr Støre leverer på.

– Regjeringen må raskest mulig gripe fatt i en rekke av punktene vi utfordrer dem på. Dette haster, sier hun.

Blant punktene er å øke formuesskatten og gå løs på en rekke andre ordninger som rike mennesker nyter godt av.

Info Her er hele listen 1. Øke formuesskatten 2. Utrede ulike former for selskapsbeskatning ment for vekst, herunder fritaksmetoden og opsjonsskatteordningen. 3. Utrede hvorvidt dagens system for eiendomsskatt er utdatert. 4. Innføre omvendt kreditfradrag som lovet i Hurdalsplattformen 5. Utrede hvordan digitale tjenester skal skattlegges i landet der tjenesten leveres. Ikke opphavsland. 6. Senke terskelen for å kildebeskatte. 7. Avvikle avtaler med skatteparadiser/lavskattland. 8. Gjennomgå Norges bilaterale skatteavtaler. 9. Fjerne advokaters sterke taushetsplikt ved skatterådgivning. 10. Utvide opplysningsplikten ved skatterådgivning. 11. Jobbe internasjonalt for å heve den vedtatte minsteskattesatsen for selskaper. Vis mer

LOs regnestykke ser slik ut:

– Solbergregjeringen ga rundt 30 milliarder kroner i skattelette, hvor 8,6 milliarder var formuesskatt. Støre-regjeringen hentet inn 6,7 milliarder i formuesskatt i årets budsjett.

– Det betyr at det ikke er mer enn et par milliarder å hente, hvis dere bare skal tilbake til formueskattenivået før Solberg-regjeringen tiltrådte?

– Det er riktig, men som du ser fremmer vi en rekke forslag til tiltak som vil gjøre at rike mennesker bidrar mer til samfunnet.

– En del eldre er ikke spesielt rike, men har formuen i hovedsak knyttet til boligen sin. Er ikke det urettferdig?

– Det må vi finne løsninger på. Vi vil ikke at minstepensjonister må flytte fordi de rammes av formuesskatt. Det finnes skjermingsordninger og så kommer det an på hvor skjæringspunktet settes.

KNYTTNEVE MOT DE RIKE: Følsvik knyttet neven på LO-kongressen. Nå er det formuende hun retter den mot.

LO-lederen sier at formue ikke er noe de fleste nyter godt av.

– Nordmenn har verdensrekord i privatgjeld og verdensrekord i grunnformue. Gjelden har mange, men formuen er for de få. Dette er en tikkende bombe som alle som har lån i banken, og ikke mye penger på bok, bør være veldig opptatt av.

– Syltes ned

Hun setter pris på at norske eiere og investorer skaper arbeidsplasser og dermed bidrar til stor verdiskapning, men sier det ikke er noe sterkt argument.

– Det blir sagt at vi må være forsiktige med å skatte de som har mest, fordi pengene de henter inn blir brukt til å investere i arbeidsplasser. Det er en sannhet med sterke begrensninger. Mer og mer penger syltes ned, sier Følsvik.

MEKTIG PAR: Følsvik sitter i Aps sentralstyre sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. Her viser hun ham noe morsomt på mobilen, under LO-kongressen som ble avsluttet fredag.

Blant punktene hun ber regjeringen gripe fatt i, tar utgangspunkt i at det må tas grep for å hindre at skatt unngås og unndras.

– Her må man spesielt se på internasjonale aktører, men også norske holdingselskap der mye penger ligger og gjør lite. Norges rikeste har i altfor lang tid klart å betale mindre skatt av inntekten sin enn alle andre, sier Følsvik.

– Ikke veien å gå

Hun sier at regjeringen har begynt.

– LO ønsker velkommen lovforslaget fra Regjeringen om å styrke skattlegging av forbruk i selskaper, som eierskap av dyre båter og boliger, som etter dagens regler ofte ikke beskattes.

Hun sier at en oppdeling av formuesskatten i privat formue og arbeidende kapital, ikke er riktig metode.

– Å definere noe skatt som «arbeidende» er ikke veien å gå. Det vil bare bidra til mer ulikhet og ingen samfunnsmessige gevinster.

– Hvilken vei vil du gå?

– En mulig løsning er at opptjent overskudd, ikke utdelt overskudd, beskattes årlig. Eventuelt at overskuddet beskattes på lik linje som utbytte. Vil gjør det vanskeligere for rike å snike seg unna.

– Det viktigste

Hun sier at de også vil løfte i bunnen.

– Det viktigste er å få flere i jobb. Det er 200 000 i NAV-systemet, som det er mulig å få inn i jobbmarkedet. Å ruste NAV til å ta den jobben, er noe av det viktigste vi kan gjøre.

– Helt enig

Høyre-nestleder og finanspolitisk talsperson, Tina Bru er enig i det siste.

– Jeg er helt enig med Følsvik i at den viktigste oppgaven fremover blir å få flest mulig av de som står utenfor arbeidslivet i jobb. Et vitnemål eller fagbrev i hånden er roten til alt godt, til en mulighet til å stå på egne bein og være sjef i eget liv.

Hun sier det er derfor Høyre prioritere kunnskap og kompetanse.

– Ikke bare for skolebarna, men også for voksne som har behov for utdanning, for å bli inkludert i arbeidslivet, eller stå lengre i den jobben de har.

– Nedrig

Men hun slakter Følsviks språkbruk.

– At LO-lederen bruker uttrykk som «vi skal ta de rike» er bare nedrig. Det er polariserende språkbruk som tatt ut av skoledebatt-mappen til ungdomspartiet. Jeg skulle ønske vi kunne samarbeide om å løfte de svakeste, heller enn å gå inn for å «ta» en bestemt gruppe.

Hun er kritisk til det Følsviks parti leverer.

– Det er synd at Støre-regjeringen nedprioriterer både skolen, tiltak for å få flere i jobb og forskning på det vi skal leve av i fremtiden.

– SMÅ FORSKJELLER: Tina Bru sier det er små forskjeller i Norge, sammenlignet med svært mange andre land.

Bru reagerer også på bildet LO-lederen forsøker å tegne.

– Sannheten at Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk. Jeg tror de fleste akkurat nå er mye mer bekymret for sin egen privatøkonomi, enn for de tingene LO-lederen tar opp her, sier Bru.

Skal sitte til 2025

Følsvik ble enstemmig valgt som LO-leder på LO-kongressen fredag, frem til neste kongress i 2025.

Hun var nestleder frem til i fjor, men måtte rykke opp da Hans Christian Gabrielsen døde i fjovinter.