HEKS: Kunnskapsminister Tonje Brenna fleipet om mulig tittel for en prinsesse som forlover seg med en sjaman.

Statsråd vitset om Märthas forlovelse

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) deltok tirsdag kveld på en fest i regi av tenketanken Agenda. I sin tale fleipet hun om forlovelsen mellom Durek Verrett og prinsesse Märtha.

Festen ble holdt på utestedet Dattera til Hagen på Grønland i Oslo tirsdag kveld.

Tankesmien Agendas leder, Trygve Svensson, ønsker gjestene velkommen til kveldens party.

Kunnskapsministeren var en av gjestene og ut i selskapet holdt hun det som ble opplevd som en morsom og avslappet tale.

I talen kom hun inn på en av tirsdagens store nyhetssaker: Durek Verrett og prinsesse Märtha har forlovet seg.

Da skal hun ifølge Svensson ha fleipet med at prinsesse Märtha, når hun blir gift med en sjaman, kan få ny tittel: Som heks.

Flere reagerte

Flere av gjestene reagerte på hendelsen, fordi Brenna som statsråd sitter ved Kongens bord – og at det derfor ikke passer seg å si noe slikt, selv om det bare var ment som uskyldig humor.

Ingen ønsker å stå frem, fordi det kan være stigmatiserende.

Svensson ler.

– Jeg synes den vitsen var ganske vittig. Hvilke politikere får man hvis du ikke kan spøke litt om den store snakkisen den dagen, som forlovelsen var, sier han.

INTET NYTT: Agenda-sjef Trygve Svensson mener vitsen til kunnskapsministeren ikke var tung nok til å kunne nådd opp i «Nytt på Nytt».

– Hun fortalte at hun kom fra Stortinget, hvor det ble fleipet med forlovelsen. Hun sa at hun lurte på hva som blir prinsesse Märthas tittel når en sjaman og prinsesse finner sammen. Kan det bli en «heks»?, sier Svensson.

– Jeg lo i hvert fall, sier Svensson.

LYKKE: Sjaman Durek Verrett og prinsesse Märtha blir vitset med etter at de annonserte sin forlovelse.

Han sier at kongefamilien har vist vei i sin åpenhet og inkludering.

– Vi har blitt vant til at prinsesse Märtha har et kjempealternativt livssyn. Hun er en del av en inkluderende kongefamilie som vi setter pris på. At det kan vitses med, det mener jeg er helt greit.

– Ikke hard nok

Han legger til:

– Jeg tror den vitsen der er så forsiktig at den ikke hadde nådd opp på «Nytt på nytt», fordi den ikke var hard nok.

Verrett har hevdet å være sjette generasjons sjaman, som blant annet kan endre bevissthetstilstander for å oppnå kontakt med åndeverden.

– Uskyldig spøk

Brenna sier det var en spøk om fremtidig tittel etter forlovelsen.

– Jeg dro en uskyldig spøk som refererte til noe jeg hørte på vei ut av Stortinget om dagens store snakkis, om hva prinsessetittelen og sjamantittelen blir om de slås sammen.

– Mente ikke å støte noen

Hun trodde det var innenfor.

– Jeg mente selvfølgelig ikke å støte noen, og det var bare godt og humoristisk ment fra min side. Personlig heier jeg alltid når noen finner kjærligheten, og jeg vil ønske Märtha og Durek alt godt og lykke til med forlovelse og ekteskap.