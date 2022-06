To pågrepet for deltagelse i terrororganisasjon: − Dreier seg om støtte til al-Qaida

En mann i Oslo er pågrepet og siktet for terrordeltagelse. Samtidig ble en norsk student pågrepet i Bulgaria siktet for blant annet det samme. Ifølge VGs opplysninger er de to brødre.

Pågripelsene, som var to deler i en koordinert aksjon i Norge og Bulgaria, skjedde tirsdag morgen.

– Det dreier seg for han som er pågrepet i Oslo om siktelse for deltakelse i en terrororganisasjon. Det dreier seg om støtte til al-Qaida, hovedsakelig bygget på nettbaserte forum, opplyser politiadvokat Thomas Blom hos PST på en pressekonferanse klokken 14.







al-Qaida er et internasjonalt terrornettverk grunnlagt av Osama bin Laden, og stod blant annet bak terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Også mannen som er pågrepet i Bulgaria er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, ifølge Blom.

Han opplyser at siktelsene mot de to er ulike, men ønsker ikke utdype dette av hensyn til den pågående rettsprosessen i Bulgaria, utover å si at han som ble pågrepet i Oslo kun er siktet for nettopp det.

Det indikerer at siktelsen mot mannen som ble pågrepet i Bulgaria er mer omfattende enn for han som ble pågrepet i Norge.

Brødre

PST bekrefter at de to er i familie, og at alderen på de to er 18 (snart 19) og 22 år. Ifølge VGs opplysninger er de to brødre. De skal ha blitt radikalisert gjennom Internett-aktivitet på gutterommet, noe som vil bli en sentral del av sikkerhetstjenestens etterforskningen.

– Jeg vil ikke gå inn på noen detaljer i saken. Vi jobber på spreng med å sikre databærende enheter. Vi jobber med å sikre bevis og har ikke oversikt over omfang, sier Blom, som også opplyser at de har etterforsket saken siden mai.

Ifølge VGs opplysninger er de to siktede omtalt i en tidligere dom mot en annen person. Der omtales de som tilhengere av terrororganisasjonen IS.

– De er begge norske statsborgere. Det var en samkjørt operasjon grytidlig i går morges i Oslo og Bulgaria i en mindre by utenfor hovedstaden. Operasjonen ble ledet av PST i samarbeid bulgarsk politi og Oslo politidistrikt, sier Martin Bernsen i PST til VG.

På spørsmål om de to er født i Norge svarer politiadvokat Blom at han «mener de er det».

Fryktet handling

Thomas Blom forteller til VG at det for dem har vært viktig å sette en stopper for «aktiviteten som var tiltagende».

– Det var høy risiko for at noen kom til å gjøre noe.

– Kan dere se at det har vært konkrete planer om en hendelse?

– Jeg kan ikke si noe om det nå, svarer Blom, som heller ikke ønsket å kommentere om det er gjort beslag i noen form for våpen.

Han omtaler aktiviteten til de to som «bistand i form av nettbasert virksomhet til støtte for al-Qaida, eller al-Qaida-budskapet». Han vil likevel ikke si noe spesifikt rundt hvordan de to skal ha blitt radikalisert.

– Jeg kan si svært lite om radikalisering fordi vi er helt innledende i etterforskningen

Samtykker til fengsling

Mannen som er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon har samtykket til 14 dagers varetektsfengsel med brev- og besøksforbud, opplyser PST. Han har så langt ikke avgitt noen forklaring.

Han nekter straffskyld, sier hans forsvarer til VG.

– Det er på dette stadiet i saken ikke aktuelt å kommentere siktelsen utover at siktede ikke har deltatt i noen terrororganisasjon, og nekter straffskyld etter siktelsen, sier advokat Per Zimmer i Vaag og Zimmer advokatfirma til VG.

PST opplyser at pågripelsen i Norge var udramatisk.

Når det gjelder mannen som er pågrepet i Bulgaria forventer PST en relativt rask utlevering til Norge, og antyder mellom ti og 60 dager. Hvordan han stiller seg til siktelsen, og eventuell varetektsfengsling, er foreløpig uvisst.

Kripos har hovedansvar for samarbeid med politiet i utlandet og bekrefter over VG at de har kjennskap til pågripelsen i Bulgaria, men viser til PST for ytterligere kommentarer.