VIL VISE STØTTE: Pastor i Erik Andreassen i Oslo misjonskirke Betlehem.

Pastor: − Har lyst å gå i Pride-paraden

Da pastor Erik Andreassen besøkte åstedet for masseskytingen i Oslo, ble han klar over utryggheten mange skeive føler på. Men ledere i andre kristne miljøer ser ikke behovet for å delta i en Pride-parade nå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I etterkant av masseskytingen som tok livet av to mennesker og skadet 21 andre, har det ikke vært mange kristne ledere utenfor Den norske kirke som har uttalt seg.

Mens Bassel Anis Hatoum i Skeiv Verden sier til NRK at en støtteerklæring fra «en bredde av religiøse miljøer» vil være symboltung og kunne gi trøst til personer som både er skeive og religiøse, skriver Vårt Land.

Nå tar pastor Erik Andreassen i Oslo misjonskirke Betlehem til orde for at kirker og menigheter tenker gjennom hva de mener, og hvilke konsekvenser disse meningene får.

– Spesielt i lys av dette. Men det betyr ikke at det eneste legitime utfallet er at man begynner å gå i Pride-tog eller går inn for likekjønnet ekteskap. Likevel burde alle kristne forsamlinger ha denne samtalen.

Selv synes han det kan være vanskelig å uttale seg i en slik sak, fordi debatten om seksualitet og samliv for mange kristne, ifølge ham, «ikke er et rett frem spørsmål».

– Det som sies av en del skeive at «vi er ikke en ideologi», og det er sant. Men i selve Pride-paraden er det et mylder av ideer, holdninger, tankesett og ideologier. Men det betyr ikke at det er akkurat nå vi skal diskutere disse, sier han.

43 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag.

Det er fremdeles uavklart om han hadde medvirkere eller andre samarbeidet med ham i forkant.

ÅSTEDET: Det var her, utenfor barene Herr Nilsen, Per på Hjørnet og London Pub at gjerningsmannen gikk til angrep på sivile natt til lørdag.

– Kanskje på tide

For Andreassen gikk det opp et lys da han møtte sin homofile og kristne venn Henning Meling på C.J. Hambros plass i Oslo sentrum.

– Da jeg står sammen med ham ved åstedet og han beskriver hvordan han så flere falt og at han selv måtte løpe, så går det opp for meg at mange skeive kjenner på en utrygghet hele tiden, blant venner, i familie, i menigheter, på gaten og i samfunnet vårt, og at de er redde, sier Andreassen til VG og legger til:

– Ingen trenger å være redde, det vil jeg si veldig tydelig. Men det betyr ikke at man ikke kan ha et konservativt syn på seksualitet, man må kunne si begge deler.

Lørdag kveld, timer etter angrepet, tok pastoren til Facebook:

«Jeg tenkte gjennom natten, der jeg var på hytta, at nå var det kanskje på tide å gå i min første Pride-parade», skrev han blant annet.

Overfor VG utdyper han:

– Før har det vært uaktuelt for meg å gå i Pride-tog, men nå har jeg lyst å gjøre det, i solidaritet med alle skeive. Men jeg usikker på om det finnes en fane som passer for meg.

PRIDE-PARADEN: Slik så deler av paraden i Oslo ut sist gang den ble arrangert i 2019, før pandemien.

Rektor ved den kristne høyskolen VID, Bård Mæland, har skrevet en tekst på skolens hjemmeside for å tydeliggjøre deres standpunkt, skriver Vårt Land.

– Noen flere av oss trenger nå å ta tydeligere stilling til alle menneskers rett til å elske dem de vil, og sikre et kulturelt, sosialt, psykisk og fysisk vern rundt denne friheten. For det trengs, og det har skeive visst altfor godt altfor lenge! skrev Mæland.

Overfor avisen sier han at skolen flere ganger har gått i Pride-tog siden skolen ble etablert i 2016.

Pinsebevegelsen: Kan vise støtte på annet vis

Men hverken Pinsebevegelsen eller den kristne høyskolen NLA, som VG har snakket med, vil gjøre noe tilsvarende.

–Jeg hadde ikke planlagt å gå i Pride-paraden fra før av. Og jeg har ikke planlagt det nå heller. Men det jeg kjenner meg veldig lei meg for, er at Pride-bevegelsen ikke får gjennomført feiringen. Jeg føler virkelig med dem, sier daglig leder Ingunn E. Ulfsten i Pinsebevegelsen til VG.

Pinsebevegelsen er en konservativ frikirkelig bevegelse som mener at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

– Skeivt kristen nettverk (SKN) opererer med en liste for kirker og menigheter de kaller trygge å gå i for LHBT+-personer. Ingen av Pinsebevegelsens menigheter er å se på denne listen. Hva tenker du om det?

– Skeivt kristent nettverk må stå for den listen. Vi har mange skeive som går i våre menigheter. SKN representerer noen, men ikke alle skeive. Vi ønsker at alle våre kirker skal være trygge å gå i for i skeive.

– Vi har en pågående samtale om disse spørsmålene, og den typen hendelser blir en vekker for oss alle. Vi ønsker å stille oss solidariske med denne gruppen nå, og si at vi ikke vil ha det

slik.

– Men ville ikke å ha deltatt i en Pride-parade nå, tydelig ha vist støtte til denne gruppen?

– Jeg mener man kan vise vår støtte og solidaritet på mange måter, og vi har vist det på et annet vis. Vi har ikke planer om å gå i noen Pride-parade nå, i hvert fall ikke som vi organiserer fra sentralt hold i Pinsebevegelsen.

DAGLIG LEDER: Ingunn E. Ulfsten i Pinsebevegelsen.

Kristen høyskole: – Ikke naturlig for oss

Høyskolen NLA, som har avdelinger i Oslo, Bergen og Kristiansand, har tidligere vært i hardt vær da de ansatte en studentprest som var leder av organisasjonen Til helhet, som driver med såkalt konverteringsterapi – også kjent som homoterapi.

Høyskolen har, som Pinsebevegelsen, nedfelt i vedtektene hva de mener om ekteskapet. Her står det blant annet:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

– Hvordan stiller NLA seg til å gå i Pride-parader etter masseskytingen i Oslo?

– Det er ikke noe som har vært drøftet hos oss. Vi har heller ikke funnet det naturlig frem til nå. Vi er en høyskole som bygger på et kristent verdigrunnlag, og det du nevner er del av et tradisjonelt samlivssyn, sier rektor Sigbjørn Sødal til VG.

REKTOR: Sigbjørn Sødal ved NLA høgskolen.

– Kommer dere til å gå i Pride-paraden ved neste anledning for å vise støtte til det skeive samfunnet?

– Jeg har ikke funnet det naturlig for oss som institusjon, men det kan gjerne være ansatte hos oss som gjør det.

– Oppstår det noen nye tanker om hvordan det er å være skeiv, etter helgens masseskyting?

– Det skeive miljøet har min store medfølelse i en slik situasjon, jeg forstår at det må være vondt, og det er helt uakseptabelt om dette er rettet mot det skeive miljøet – det må vi på alle måter ta avstand fra, og støtte dem som er utsatt for det.

– Men er ikke for eksempel å delta i en Pride-parade å vise at man står opp for denne gruppen?

– Jo absolutt, men det er noen andre sider ved Pride, som slik jeg forstår, er litt vanskeligere, som at Pride både oppfattes som støtte til mangfold, men også en støtte til konkrete politiske mål og ambisjoner. Da vil det være ulike forståelser hva som ligger i dette.