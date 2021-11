CORONAPASS: I Helsedirektoratets faglige grunnlag til regjeringen anbefaler de at det kan være hensiktsmessig for kommunal bruk av coronasertifikatet.

Her anbefaler Helsedirektoratet at coronapass kan brukes

Helsedirektoratet anbefaler nå at coronapass kan tas i bruk lokalt i kommunene.

Av Thea Rosef

Smitten i landet øker kraftig mange steder, og sykehustallene stiger.

Regjeringen gir nå kommunene mulighet til å ta i bruk coronapass innenlands i Norge, opplyste regjeringen på en pressekonferanse fredag. Regjeringen er nå i gang med å lage en forskrift.

– Det gjør at man kan leve mest mulig normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen innfører nå følgende nye nasjonale tiltak: Kommuner skal få muligheten til å innføre coronapass.

Alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose – altså en «booster»-dose.

Reglene for hvem som må teste seg strammes inn.

Nye regler for uvaksinert helsepersonell. Vis mer

Grønt coronapass viser om du er vaksinert med én dose for mer enn tre uker siden, har hatt påvist corona det siste halvåret eller har tatt negativ test det siste døgnet.

I Helsedirektoratets faglige grunnlag til regjeringen anbefaler de at det utredes om coronapass kan tas i bruk innenlands for å forebygge smittespredning og nedstenging.

– I lys av dagens situasjon vurderer Helsedirektoratet at det kan være hensiktsmessig for kommunal bruk av coronasertifikatet, skriver Helsedirektoratet.

– Så langt har Norge hatt en begrenset innenlands bruk av coronasertifikatet, sammenlignet med mange andre europeiske land. Det grunnleggende premisset har vært at sertifikatet kun skal brukes til å gjenåpne arenaer som ellers ville være stengt, skriver de videre.

Helsedirektoratet viser til følgende eksempler på arenaer coronapasset kan vurderes å tas i bruk:

Arrangementer

Serveringssteder med skjenkebevilling

Kulturinstitusjoner (kino, teater konserter og lignende)

Messer og lignende

Trengingssentre, svømmehaller osv.

– Bør knyttes til fullvaksinerte

Videre i det faglige grunnlaget skrivet Helsedirektoratet at de legger til grunn at det kan være enkelt og billig å innføre coronasertifikatet på en rekke områder også i Norge for å forebygge smittespredning og nedstiging.

– Rent teknisk ligger ingenting i veien for at «hvem som helst» kan kontrollere sertifikatet, men det vil kreve avklaringer.

Helsedirektoratet vurderer at adgang gjennom coronasertifikat bør knyttes til fullvaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

– Tidligere nasjonal bruk av coronasertifikat ga personer som kun var vaksinert med første dose adgang på linje med fullvaksinerte. Vi vet nå at den første dosen beskytter lite mot smittsomhet med delta-varianten.

Det har tidligere blitt påpekt at det er problematisk å definere en «universell» nedre aldersgrense for coronapasset.

– Et alternativ er å sette aldersgrensen til 16 år, da alle over 16 år i Norge er tilbudt to doser vaksine.

I forbindelse med gjenåpningen, ba forrige regjering FHI og Helsedirektoratet utrede beredskapsplaner for både tiltak og hvordan coronapass kunne brukes innenlands «ved en vesentlig forverret smittesituasjon».

Oppdraget ble levert 15. oktober, dagen etter at en ny regjering var på plass, men da var de enige om at det ikke var nødvendig å ta passet i bruk på det tidspunktet.

