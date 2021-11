MÅ DISKUTERE TVANG: Raymond Johansen sier at vi lever med høy risiko i samfunnet og mener politikere må diskutere om man trenger mer tvang i psykiatrien.

Krever debatt etter Bislett-dramaet: − Vi er nødt til å bli forskånet

Raymond Johansen (Ap) vil ha debatt om hvor høy risiko vi skal leve med – og om terskelen for tvang nå bør senkes i psykiatrien.

Publisert: Nå nettopp

Oslos byrådsleder møter VG på kontoret i Oslo etter at en mann i 30-årene ble skutt og drept på Bislett.

Politiet har opplyst at mannen mandag slapp ut på kortvarig permisjon fra helsevesenet.

Han ble i desember 2020 dømt til tvungent psykisk helsevern etter et lignende knivangrep for to års tid siden.

– Dette var en tragisk hendelse og innmari tøft for mange som var i nærheten av det. Både det å se en som blir meiet ned, en som stikker med kniv og så blir skutt og dør. Jeg tror det var viktig at politiet klarte å avverge en potensielt mer alvorlig situasjon, selv om det fikk et veldig tragisk utfall, sier Johansen til VG.

Han vil ikke diskutere den konkrete saken, men ønsker en debatt om psykisk helsevern på generelt grunnlag.

PÅ RÅDHUSET: Raymond Johansen var på Bislett bare ti minutter før tirsdagens knivangrep. Han sier at vi må se nærmere på hvordan vi behandler psykisk syke.

Høy risiko

Johansen mener vi som samfunn tar en høy risiko med dagens system, og mener det er legitimt å ta debatten om man bør bruke mer tvang.

– Vi er nødt til å bli forskånet som storsamfunn fra det som skjedde på Bislett, sier Johansen.

Den drepte mannen hadde ifølge rettspsykiater Randi Rosenqvist en positiv utvikling senhøsten 2020. Hun var en av de sakkyndige i saken mot mannen for to år siden.

– Det er en debatt innenfor psykisk helsevern om de vurderingene som gjøres og når man anser risikoen for vedkommende som dempet. Det er en ekstremt krevende vurdering å ta, sier Johansen.

– Bør man ha lavere terskel for tvang?

– Jeg synes det er en legitim diskusjon. Rettssikkerheten er en ting å ivareta, så er det den alminnelige rettsoppfatning også er viktig å føle på, sier Johansen.

– Hvis en som har begått en alvorlig straffbar handling som et drapsforsøk, og ikke kan sone fordi personen betraktes som utilregnelig, men så slippes ut etter kort tid fordi risikoen anses som dempet, så kan det også stride mot folks allmenne rettsoppfatning om hva som er riktig og galt, sier han.

– Det er en debatt som vi som beslutningstagere på ulike nivåer må være villige til å ta. Den debatten deltar jeg mer enn gjerne i.

– Men det kan være utrolig inngripende?

– Ja, det er hele tiden en avveining. Vi er mennesker. Det finnes ingen garantier. Menneskesinnet er et mysterium.

– Går det an å beskytte seg totalt?

– Nei, heldigvis ikke. Det samfunnet vil vi heller ikke ha.

TITTER UT: Raymond Johansen styrer Oslo fra Rådhuset. Her ser han utover byen.

Pandemiproblemer

Johansen forteller at han selv var på Bislett ti minutter før angrepet.

Han sier at mange er i en skjør situasjon på grunn av pandemien.

– Det er ingen tvil om at nedstengingene kan ha gjort de psykiske utfordringene for enkelte grupper større, sier Johansen.

Han sier at det har vært vanskelig å gi folk hjelpen de trenger, både fordi folk kan ha fått problemer under pandemien man ikke har oversikt over og fordi antall henvendelser har økt.

– Jeg tror vi som samfunn nå skal ha en stor årvåkenhet og kunnskap rundt dette med psykiske utfordringer. Det er en diskusjon. Den andre er om psykisk helsevern og storsamfunnets krav til beskyttelse, sier han.

BISLETT: En person døde etter at han ble skutt av politiet på Bislett i Oslo tirsdag. Før han ble skutt hadde han truet folk på gaten og angrepet politiet med kniv.

På spørsmål fra VG om vi som samfunn opererer med for høy risiko, peker Johansen på Randi Rosenqvist.

– Hennes analyse er knyttet til at vellykkethet i spesialisthelsetjenesten måles mot antall døgn man er inne. Er det få liggedøgn, er det en suksess. Kort behandlingstid kan karakteriseres som en suksess, sier han.

Han sier at vi nå må ta en diskusjon om dette er riktig måte å måle suksess.

Oslo kommune har ansvaret for skolehelsetjenester og bydelene samarbeider med Distriktspsykiatriske senter (DPS).

Staten har ansvaret for spesialisthelsetjenesten.

ØNSKER DEBATT: Raymond Johansen sier at det er en legitim debatt å diskutere om man trenger mer tvang.

– Vi trenger den diskusjonen som samfunn. Både om den terapeutiske tilgjengeligheten er god nok og om tilbudene man har møter det behovet man har. Både i spesialisthelsetjenesten som staten driver og for oss selv på et mer lokalt nivå, sier han.

Johansen sier at det kan være at helsevernet har hatt for lite ressurser.

Han sier samtidig at penger ikke kan løse alt og at det er viktig at vi ikke sykeliggjør normale følelser i samfunnet.

– Jeg forstår fra de som driver med medisinsk behandling at det å ha et for sterkt fokus på det også kan bidra til en sykeliggjøring. Alle har trøbbel i livet. Det er ikke noe å skamme seg over, sier han.