Nakstad: Smitterekorden kan snus med bedre etterlevelse

Mye tyder på at immuniteten holder seg sterkere over tid etter den tredje vaksinedosen. Utrullingen av boosterdosen blir derfor svært viktig nå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

November er kommet med svært høye smittetall, og tirsdag ble det satt rekord i Norge med 2126 nye tilfeller på et døgn.

Men det finnes lyspunkter. Tall viser at den økende smittekurven ser ut til å avta.

– Vi har ikke den samme kraftige veksten som tidligere. Folk er litt flinkere til å være hjemme ved sykdom og ta noen forholdsregler. Da ser vi at denne veksten begynner å avta, sier Nakstad.

HOLD DEG HJEMME: Når du er syk, oppfordrer assisterende helsedirektøren Espen Rostrup Nakstad.

– Trenger bedre etterlevelse

Etterlevelsen av smittevernrådene har dalt gjennom høsten. 40 prosent av oss dropper å holde oss hjemme når vi er syke, viser Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse.

Betyr det at det går mot innskjerpede nasjonale tiltak nå?

– Det jobbes med kjente ting. Det å bruke munnbind der det er trengsel. Vi ser veldig nøye gjennom hvem som er anbefalt å teste seg, og hvem som skal i karantene om de ikke tester seg, sier Espen Rostrup Nakstad.

Det er ikke snakk om en total nedstengning av samfunnet, slik vi husker fra tidligere i pandemien.

– Det er først og fremst snakk om vi kan få en bedre etterlevelse for å hindre at smitteførende smitter andre. Og at vi har regler som er tilpasset at fullvaksinerte også faktisk kan smittes.

Strengere grensekontroll

Nakstad har tro på at vi kan snu rekordsmittetallene med ganske enkle grep.

– Ved at litt flere er hjemme når de er syke, og at litt flere passer på å følge de grunnleggende smittevernrutinene og etterlever rådene ute i kommunene om å bruke munnbind, så tror vi at de tingene samlet sett vil være effektive for å snu hele smittetrenden.

Men det betyr ikke at smittetallene har flatet ut ennå. Helsetoppen har likevel tro på at det skal gå bra, fordi vi ser en god effekt av vaksinene i utgangspunktet.

– Vi lærer mye om vaksiner og denne sykdommen hele tiden. Kanskje vil tredje dose være formålstjenlig i et litt lengre perspektiv, at immuniteten holder seg sterkere over tid etter den tredje dosen.

– Blir det nødvendig med strengere grensekontroll?

– Vi ser på det. For det er en god del land hvor mange reiser fra for å jobbe i Norge, hvor vaksinedekningen er lav. Bor du i et land hvor vaksinedekningen bare er 30 prosent, så er det stor sannsynlighet for at de som reiser til Norge for å jobbe har en like lav vaksinasjonsgrad. Derfor må vi jobbe aktivt både med å sjekke at folk ikke er syke når de kommer til Norge og tilby dem vaksinering.

Espen Rostrup Nakstad har ikke inntrykk av at det er en generell corona-tiltakstrøtthet i Norge nå.

– Men pendelen svinger litt. Enten er vi veldig flinke til å følge alle råd, vi er veldig pliktoppfyllende. Eller så glemmer vi veldig mye veldig fort når hverdagen er tilbake. Og det å både leve normalt og huske på munnbindet i enkelte situasjoner, kan være krevende.

Det ser ut til at det å bruke munnbind der det er trengsel, der er etterlevelsen økende, sier Nakstad.

– Hva tenker du om helomvendingen fra FHI om å anbefale tredje dose foran influensavaksine?

– Jeg tenker at de rådene er fornuftige. Å tilby en tredje dose og eventuelt flere doser senere om det skulle bli aktuelt.

Nakstad kan ikke si noe nå om det blir aktuelt med en dose i året fremover.

– Det er veldig usikkert. Kanskje vil vaksineeffekten etter tre doser holde seg lenge, kanskje må vi ha flere etter hvert. Det er ikke sikkert at vi trenger like hyppig vaksinering som ved influensa.

