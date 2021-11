LEI SEG: Eva Kristin Hansen sier at hun er kjempelei seg etter at pendlerboligsaken hennes sprakk i Adresseavisen.

Stortingspresidenten til VG: Fikk sjokk

Stortingspresident Eva Kristin Hansen lover å betale tilbake og gjøre opp for seg dersom hun har fått pendlerbolig urettmessig – og mener hun er rett person til å rydde opp i hele pendlerbolig-problematikken.

Av Eirik Røsvik , Alf Bjarne Johnsen og Javad Parsa (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Er du riktig person til å rydde opp i pendlerbolig-saken i Stortinget?

– Jeg var tydelig da jeg ble stortingspresident at jeg hadde lyst til å rydde opp i mange ordninger på Stortinget. Nå skal et eksternt utvalg foreslå endringer i pendlerboligordningen. Jeg mener åpenbart at det er behov for klargjøring, når jeg presterte å trø feil selv.

– Kan du delta i den behandlingen?

– Ja, det mener jeg.

Det var tirsdag kveld at Adresseavisen avslørte at Hansen hadde gratis pendlerbolig fra Stortinget, til tross for at hun eide bolig i Nordre Follo samtidig - som ligger nærmere Stortinget enn Stortingets egne regler, som setter en grense på 40 kilometer fra Stortinget.

Hansen hadde oppgitt sin folkeregistrerte adresse i Trondheim til Stortinget som grunnlag for å få pendlerbolig. I Trondheim leide hun et rom i leiligheten til partifelle Trond Giske.

Onsdag har MDG krevd Hansens avgang, mens Frp ba henne vurdere sin stilling. Høyre har varslet at de må vite mer om saken før de kan ta stilling til om de har tillit til Hansen eller ikke.

PÅ KONTORET: Eva Kristin Hansen møtte VG på stortingspresidentens kontor. Hun spiste en yoghurt og drakk juice mellom intervjuene med ulike medier.

Endring

– Har du sjekket ut sin egen pendlerbolig-sak med Stortingets administrasjon i høst, etter at Ropstad-saken kom opp?

– Nei. jeg tok kontakt med administrasjonen da jeg fikk spørsmål fra Adressa på mandag, da jeg skulle gi detaljerte svar på deres spørsmål. Jeg ville ikke si eller gjøre noe feil. Jeg har forholdt meg til bokstaven i regelverket: Du skal være folkeregistrert i valgdistriktet, eller ha bolig minst fire mil utenfor Oslo, sier Hansen.

Og fortsetter:

– Så fikk jeg beskjed om at i 2009 hadde det blitt en endring i tolkningen av reglene. At om du har bolig innenfor fire mil fra Stortinget, så utløser ikke det pendlerbolig automatisk. Det var ikke jeg klar over, at du ikke kunne ha nøkkel til en bolig innenfor fire mils grensen. Jeg trodde det var folkeregistreringen som gjaldt.

SJOKKERT: Eva Kristin Hansen sier at hun fikk et lite sjokk da hun forsto at hun hadde gjort feil.

– Sjokk

– Mandag kveld fikk jeg et lite sjokk. Jeg er stortingspresidenten som gikk ut og lovet å rydde opp. Når jeg klarer å trø feil, da tenker jeg at det er andre som ikke har kjent til det, eller tolket feil. Jeg burde kanskje ha stilt spørsmål om det, men det har jeg ikke gjort.

– Har du gjort noe galt?

– Stortinget sier at de ikke er sikker på om jeg skulle ha pendlerbolig. Men jeg har ikke ment å gjøre noe galt og ikke opplevd å gjøre noe galt. Derfor har jeg fortalt alle at dette var helt innenfor. Men så ble jeg kjent med den tolkningen.

– Når flyttet du til Ski?

– I 2017 formelt. Men jeg kjøpte meg inn i min kjærestes bolig i 2014. Jeg tenkte ikke det var noe galt i å eie en bolig. Vi levde en nomade-tilværelse mellom Ski, Oslo og Trondheim. Så i 2017 bestemte jeg meg for at jeg ikke orket å forholde meg til så mange steder.

Ville «samle trådene»

– Hvordan brukte du pendlerboligen i Oslo?

– Ofte etter sene stortingsmøter, men noen ganger dro jeg til Ski også. Men jeg tenkte ikke på at det var feil.

– Brukte noen andre den leiligheten?

– Det var en medrepresentant som lånte den i en kort tid etter et samlivsbrudd.

– Hvorfor tar du flytting fra Trondheim til Follo få dager etter at du blir valgt til visepresident på Stortinget?

– Jeg orket ikke lenger å ha klær på flere steder. Jeg hadde lyst å bli voksen. Da jeg ble visepresident ble jeg i hvert fall voksen. Jeg ville samle alle trådene i livet mitt på ett sted. Så da tok jeg flytting til Nordre Follo kommune, og sa opp leiekontrakten i Trondheim.

– Vi hører at du på den tiden brukte Stortingets biltjeneste mellom Stortinget og din bolig på Ski?

– Jeg var syk i en lang periode med mye smerter. Da fikk jeg Stortingets tillatelse til å bruke biltjenesten en del.

INTERVJU: Aps kommunikasjonssjef på Stortinget, Jarle Roheim Håkonsen, var til stede under intervjuet.

Bodde på hotell

Hansen sier at hun først tok kontakt med partiet ved Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud mandag kveld, med beskjed om at det ble en sak i Adresseavisen og at det kunne bli bråk.

– Du går ikke for å bli stortingspresident hvis du tror at du har gjort mye galt, sier Hansen.

På spørsmål fra VG sier hun har brukt rommet i Trond Giskes leilighet mye i perioder. Hun sier at hun ikke har fått hotellregninger i byen dekket av Stortinget i samme periode.

– Det hender jo at vi alle bor på hotell hvis det er spesielle partimøter eller valgvaker som varer lenge, selv om du har bolig. Men da får du ikke dekket hotellet når du er folkeregistrert, sier hun.

Hansen sier at hun motiveres av ønsket om å rydde opp i Stortinget og at hun ikke har tenkt å trekke seg fra jobben som stortingspresident.

– Det har kommet reaksjoner fra andre parti og representanter i Stortinget. Det har variert fra at du bør vurdere å trekke deg fra vervet ditt til at du bør redegjøre i detalj for Stortinget. Hva er ditt svar?

– Jeg har tenkt å fortsette jobben med å rydde opp. Det er det jeg motiveres av og det er viktig for meg å gjøre. Så må jeg informere de som vil ha informasjon og får finne formen på det. Jeg skal være så åpen jeg kan overfor alt og alle, sier hun.

VIL BETALE: Eva Kristin Hansen sier at hun vil betale tilbake hvis det blir krevd av henne.

Vil betale tilbake

– Stortingets administrasjon sa til Adresseavisen at de legger bort denne saken. Har du bedt om det?

– Nei, det har jeg virkelig ikke bedt om, sier Hansen.

Svaret fra administrasjonen og stortingspresidenten kom i samme e-post, ifølge Adresseavisen. Stortingsdirektøren, Marianne Andreassen, skrev der at administrasjonen ikke ville gjøre mer med Hansens sak. Det reagerte Henrik Asheim (H) på.

Men Eva Kristin Hansen sier at hun vil betale tilbake hvis det blir konklusjonen.

– Hvis det er noe jeg har gjort som utløser at jeg må betale tilbake noe, så gjør jeg selvsagt det. Jeg har aldri hatt noe ønske om å berike meg selv og har ikke tjent noen penger på dette, sier Hansen.

Betaler tilbake

– Har du bedt om å foreta en vurdering av dette?

– Ja, jeg har sagt til direktøren at jeg vil betale tilbake hvis man kommer opp til en vurdering om at jeg skal det. Da gjør jeg selvsagt det, sier hun.

Hun sier at hun ikke kan vurdere sin egen sak.

Høyre ønsker å løfte enkeltsaker til det eksterne utvalget som skal gjennomgå Stortingets regelverk.

– Mandatet til utvalget er å se fremover og er vedtatt. Jeg har opplevd at Stortingets administrasjon har gått gjennom enkeltsakene til enkeltrepresentanter. Så er det noen eksterne som går gjennom alt det skattemessige. Så er det en egen gjeng som går gjennom det med etterlønn, sier hun.

Hansen sier at navnene på hvem som skal være i utvalget trolig er klare, hvis alle har sagt ja.

Presidentskapet skal ha et møte torsdag morgen for å banke gjennom saken.

– Har de fått en frist?

– Jeg lurer på om vi kommer til å si at de får rundt ett års tid på seg. Det er et grundig arbeid. Nå må vi haste oss på en ordentlig måte, slik vi får gjort ting skikkelig. Mange vil ha svar i morgen, men om vi skal be noen gå gjennom dette grundig må de få tid til å gjøre det grundig, sier hun.

PRESIDENT: Eva Kristin Hansen er den nest øverste i Norge etter kongen.

Uklart

Hansen sier at regelverket har vært uklart.

– Jeg mener at regelverket har vært uklart. Når det i tillegg er tolkningen av et regelverk, så kan det være vanskelig å gjøre rett når man tror at ting er innenfor. Sånn som når jeg trodde at jeg hadde gjort ting riktig, men det viser seg at jeg burde tolket ting annerledes. Det er behov for å ta en runde og det gjør vi, sier hun.

– Dette er tillitsbaserte ordninger. Ser du nå etter alle disse sakene at noen utenfor Stortinget også kan komme inn og se Stortinget i kortene?

– Det er viktig å ha god revisjon av Stortinget. Riksrevisjonen kan gjøre akkurat som de vil. Det ligger ingen hindringer der. Det er klargjort fra Stortingets side, sier hun.

– Kjempelei meg

Hansen sier at det har vært en tøff dag etter Adresseavisens avsløring tirsdag kveld og hun forventer at presset fremdeles være stort i morgen.

– Jeg er kjempelei meg. Dette er ingen enkel dag på jobben. Det vil det sikkert ikke være i morgen heller. Men jeg skal stå i det, så får vi rydde opp i de tingene vi skal rydde opp i, sier hun.

Ektemannen er til stede på kontoret under intervjuet. Hansen kaller ham støttekontakten sin.

Hun sier at hun ikke er en kjeltring – og ikke har ment å gjøre noe galt.

– Men jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som mener at jeg har gjort dumme ting. Det må folk å mene. Jeg har aldri ment å gjøre noe galt, men folk må få si det de mener.