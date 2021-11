BOLIGBLOKK: Et barn er død og et alvorlig skadet etter at begge ble funnet med skader i en bygård utenfor en boligblokk i Hässelby i Stockholm søndag kveld.

Erkjenner knivstikking av barna sine

Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk etter at to barn ble funnet alvorlig skadet utenfor en bygård i Stockholm søndag erkjenner nå både å ha knivstukket barna og «forårsaket fall fra en stor høyde».

Det sier mannens advokat Malin Rådström til Aftonbladet.

Ett av barna døde etter hendelsen, mens det andre skal være livstruende skadet.

Den 43 år gamle mannen er nå siktet for drap og drapsforsøk på sine to barn. Han samtykker til varetektsfengsling, opplyser advokaten.

Faren skal ha ifølge Aftonbladet ha knivstukket barna mens de lå og sov i sengene sine. Leiligheten de falt ut fra lå i byggets femte etasje.

Det pågikk søndag kveld en stor politiaksjon etter at de to barna, som begge er under 10 år gamle, ble funnet med alvorlige skader utenfor en bygård i Hässelby i Stockholm.

Politiet mistenkte at barna hadde falt fra en stor høyde og pågrep to personer, mistenkte for drap og drapsforsøk. Begge hadde en relasjon til barna, ifølge politiet.

En av disse, barnas far, er mannen som nå har erkjent forholdet.

Ifølge Aftonbladet skal faren ha knivstukket barna før han kastet dem ut av leiligheten. Ifølge avisen er det 15 meter ned til bakken fra leiligheten. Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.46 søndag kveld, og nødetatene rykket ut med store styrker.

Politiets pressetalsperson Helena Boström Thomas bekreftet da til VG at de mistenkte at barna hadde falt fra stor høyde og at de ikke utelukket noe at noe kriminelt hadde skjedd.

Nå har altså den ene av de to mistenkte erkjent forholdet.