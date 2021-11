SKATT: Flere stortingsrepresentanter har kontaktet administrasjonen på Stortinget for å få klarhet i skatteregler.

SV-topp om Stortingets skattesak: Administrasjonen visste ikke om skatteregel

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Stortinget risikerer krav på over 350.000 kroner i skatter og avgifter, etter at han har leid ut hjemmet i Tromsø og bodde gratis i Oslo.

Fredag skrev VG at flere stortingsrepresentanter med gratis pendlerbolig Oslo har leid ut hele eller deler av boligen på hjemstedet sitt i flere år.

I samme sak slo Skatteetaten fast at alle arbeidstagere som får gratis pendlerleilighet må skatte av den fordelen, dersom de leier ut sitt eget hjem.

Nå sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) at administrasjon ikke hadde kjennskap til den viktige skatteregelen.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen vil ikke svare VG om hva de visste.

DIREKTØR: Stortingets direktør, Marianne Andreassen, i vandrehallen.

Trakk skatt for én av 127

Før valget i høst hadde Stortingets administrasjon delt ut pendlerleiligheter til 127 folkevalgte på statens regning.

Likevel har det bare skjedd én gang i løpet av de siste ti årene at Stortinget ba Skatteetaten trekke en representant for skatt på for pendlerboligen. Det bekrefter Stortingets direktør Marianne Andreassen på spørsmål fra VG.

STORTINGSLEILIGHET: Slik ser leilighetene i Grønnegata ut.

– Anette Trettebergstuen er skattlagt for fordelen av fri bolig fra arbeidsgiver siden 01.01.2020, sier Andreassen til VG.

Det skyldes at Ap-politikeren selv tok kontakt for å si at hun folkeregistrerte seg hos moren på Hamar og ikke lenger hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Derfor ba hun om å få skatte av pendlerboligen i Oslo.

Stortingets ansvar

Ansvaret for å betale rett skatt ligger både hos Stortinget og representantene:

Arbeidsgivere har ifølge loven et selvstendig ansvar for korrekt innrapportering og skattetrekk. I tillegg skal de selv betale riktig arbeidsgiveravgift på skattepliktige ytelser til ansatte. Det kan gjelde fri mobiltelefon, subsidiert barnehage – eller en pendlerleilighet. Avgiften er normalt 14 prosent.

– Leies egen boenhet ut helt eller delvis, kan man altså ikke motta fri pendlerbolig skattefritt, sa seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten til VG fredag.

Likevel spør ikke Stortinget representanter som får gratis pendlerboliger i Oslo om de leier ut boligen på hjemstedet – og dermed må skatte av fordelen. Det får VG bekreftet fra flere hold.

Fredag skrev VG at stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra Troms ikke betalte skatt for å bo gratis i stortingsleilighet fra 2015 til i dag. Det til tross for at han leier ut deler av leiligheten hjemme i Tromsø der han er folkeregistrert. I tillegg eier SV-nestlederen en leilighet i Oslo som leies ut.

TOK KONTAKT: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tok kontakt med Stortingets administrasjon.

Etter en innsynsbegjæring fra VG svarer Stortingets administrasjon at verdien gratis pendlerbolig i Oslo for Fylkesnes er anslått til totalt 780.000 kroner fra 2015 til og med 2020.

VGs beregninger viser at normal inntektsskatt og arbeidsgiveravgift på denne goden til sammen ville gitt minst 350.000 kroner i statskassen.

Verdien av gratis stortingsleilighet: Verdien av å bo gratis i Fylkesnes’ stortingsleilighet er anslått til 130.000 kroner i året fra 2015 til og med 2020. Totalt 780.000 kroner. «Fordelen av pendlerbolig blir innberettet til Skatteetaten for å avskjære fradragsretten som pendler. Det er altså snakk om beløp som er innberettet, men ikke beskattet», skriver pressekontoret på Stortinget til VG. Verdien er estimert leieverdi, fastsatt i samråd med Skatt Øst. Tall for 2021 er ikke klare. I regnestykket om skatt på denne fordelen er det lagt til grunn en moderat inntektsskatt på 32 prosent og arbeidsgiveravgift på 14 prosent. Fylkesnes fikk også pendlerleilighet av Stortinget i 2013 til en verdi av 22.000 kroner og 2014 til en verdi av 88.000. Vis mer

– Kjente ikke til regelen

VG omtalte Fylkesnes’ eiendommer i en lengre artikkel den 11. september i år. Ti dager senere tok Fylkesnes selv kontakt med leder Roger Fretheim ved Seksjon for representantordninger i Stortingets administrasjon og en seniorrådgiver i samme avdeling.

I e-posten forklarte Fylkesnes at han nylig oppdaget en juridisk vurdering fra Skatteetaten som konkluderer med at pendlere som leier ut hjemmet sitt må skatte av fordelen med fri bolig fra arbeidsgiveren. Dokumentet ligger tilgjengelig på nett.

FLERE: Fylkesnes mener at langt flere stortingsrepresentanter, både nåværende og tidligere, må gå gjennom skatten sin dersom reglene gjelder for Stortinget.

Fylkesnes forklarte at han har leid ut deler av leiligheten i Tromsø siden 2015 og spurte om skattereglene omfatter stortingsrepresentantene.

En seniorrådgiver ved seksjonen svarte samme ettermiddag at de ville undersøke om det var tilsvarende regler som hadde betydning for stortingsrepresentanter med pendlerbolig.

– Administrasjonen kjente ikke til regelen, sier Fylkesnes nå til VG.

Fylkesnes mener at langt flere stortingsrepresentanter, både nåværende og tidligere, må gå gjennom skatten sin dersom disse skattereglene også gjelder for stortingsrepresentanter.

Ifølge skattejurist og partner i Wiersholm, Bettina Banoun, er skattereglene om pendlerboliger godt kjent.

SKATTEJURIST: Bettina Banoun.

– Det finnes langvarig praksis om beskatning av pendlerbolig. Dersom arbeidstagerens faste bolig leies ut, er det praksis for at pendlerboligen blir skattepliktig, sa Banoun til VG fredag.

Tause om hva de visste

VG har spurt Fretheim og seniorrådgiveren om Stortingets administrasjon ikke har visst at representantene skulle skatte av pendlerboliger, dersom de leier ut egen bolig hjemme. Begge henviser til pressekontoret.

VG stilte samme spørsmål til stortingsdirektør Marianne Andreassen. Hun besvarer ikke på spørsmålet, men sier følgende til VG i en skriftlig uttalelse:

VIL IKKE SVARE: Stortingsdirektør Marianne Andreassen vil ikke si hva de visste.

– Det pågår for tiden en skatterevisjon, som også omhandler det som det er spurt om her. Vi kommer derfor ikke til å kommentere nærmere på den skattemessige håndteringen av dette før skatterevisjonens rapport foreligger.

– Stortingets administrasjon bekrefter å ha hatt dialog med Knag Fylkesnes om eventuell beskatning av pendlerbolig, sier Andreassen.

Fylkesnes sier til VG at han nå to måneder senere fortsatt ikke har fått svar på skattespørsmålet sitt. Det kommenter ikke Andreassen til VG. I ettertid valgte Fylkesnes å søke råd andre steder.

– Jeg tok derfor like etter kontakt med Skatteetaten og innberettet alt som naturlig kunne knyttes til skatteregelen og spurte om dette fikk betydning for beskatning, sier Fylkesnes.

Han har foreløpig ikke fått svar.

– Har gjort en slett jobb

Advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen Rolf Lothe reagerer.

– Stortingets administrasjon burde åpenbart hatt et mer bevisst forhold både til skattereglene som gjelder for alle, og rundt de skattereglene som gjelder spesielt for stortingsrepresentanter, sier Lothe.

– Situasjonen Stortinget er i nå viser at veldig mange har gjort en slett jobb, sier Lothe.

– Skal de fortsette å ha egne regler, så bør de begynne med å klargjøre hvilke spesielle behov de faktisk har og hvilke behov de eventuelt har som ikke vanlige arbeidstagere har, sier Lothe.