KAN BLI REVET: Viken-skilter som på fylkes-administrasjonens lokaler i Oslo sentrum kan bli revet om få måneder. Et flertall i Vikens Ap-lag kan trolig vippe flertallet i Viken fylkesting til å vrake Viken.

Akershus Ap: Godtar vraking av Viken - vil ha ut verdier i «nytt» Akershus

Akershus Ap gir sine delegater mandat til å finne frem til et felles vedtak som inkluderer oppløsning av Viken. I tillegg vil partilaget at Akershus, Østfold og Buskerud tar med seg ut verdier og gjeld de hadde med seg inn i Viken.

Det kom ut av representantskapsmøtet i Akershus Arbeiderparti tirsdag kveld. Dermed har også Akershus Ap, som er det partilaget i Ap som i praksis har hatt mest mot en oppløsning, gitt sine delegater rom for å gå med på en oppløsning av Viken.

Skjebnemøte

Dette skal avgjøres når både Akershus, Buskerud og Østfold Ap møtes til et skjebnemøte om Vikens fremtid på Sundvollen Hotell i Hole lørdag.

Men soleklare flertall for oppløsning i både Buskerud og Østfold Ap, samt et stort mindretall i Akershus Ap som vil oppløse Viken, gjør at utfallet går klart i retning av at Ap vil oppløse storfylket med 1,2 millioner innbyggere.

– Representantskapet i Akershus Ap har ikke endret syn om at vi mener at Viken burde bestå, men vi mener tiden har kommet for å finne en samlende løsning. Vi

søker å få til et best mulig vedtak for innbyggerne i Akershus.

– Dette inkluderer at de tre fylkeskommunene skal ta med seg ut de eiendeler,

verdier og den gjeld de hadde med seg inn, skriver nestleder Øystein Slette i Akershus Ap i en melding til VG.

Mandag kveld besluttet samarbeidsutvalget i de tre fylkeslagene i Ap som er involvert i Viken-saken - at de har en intensjon om å løse opp storfylket.

LEDET VIKEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ledet fylkesrådet i Viken før hun ble hentet til regjeringen. Som styremedlem i Akershus Ap har hun helst ville beholde Viken fremfor en oppløsning til de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Statsråder kan lide nederlag

Dette kom overraskende på mange, all den tid Akershus Ap med statsråd og fylkesleder Anniken Huitfeldt og statsråd Tonje Brenna i spissen - egentlig går inn for å beholde Viken som eget fylke.

Det har lenge pågått en kamp mellom Arbeiderparti-lagene i Viken om fylket skal oppløses igjen eller ikke.

Akershus Ap har ønsket å beholde storfylket, mens Østfold og Buskerud har gått inn for å oppløse det.

Samtidig har Støre-regjeringen i Hurdalserklæringen gått inn for å oppløse fylker som vil det selv, inkludert Viken.