INGEN INNTEKT: Daglig leder i Bergen Live, Frank Nes. Selskapet arrangerer konserter for over 20.000 publikummere, men har hatt inntektsstopp siden desember.

Konsertarrangør om restriksjonene: − Vi blir marginalisert

Fremdeles må konsertarrangørene sørge for at alle i publikum kan holde en meters avstand, hvis det ikke er faste tilviste plasser. – Det oppleves som meningsløst, sier konsertsjef.

– Med restriksjoner som i praksis har gitt oss yrkesforbud og null inntekter i to måneder, oppleves det ikke som at vi blir tatt på alvor.

Det sier konsertarrangør og daglig leder i Bergen Live Frank Nes til VG. Tirsdag publiserte han et innlegg på Facebook, hvor han kritiserte regjeringen for å marginalisere konsert- og utelivsbransjen, under håndteringen av coronasituasjonen.

– Det har tidligere blitt sagt mye i festtaler og andre anledninger om viktigheten av kulturnæringene. Slik det oppleves nå er vi fullstendig marginaliserte sammen med restaurant- og utelivsbransjen, sier han.

For selv om antallsbegrensningene for arrangementer ble fjernet denne uken, må arrangørene likevel sørge for at alle som er til stede holder meteren hvis det ikke er faste tilviste plasser.

– Meteren gjør at vi aldri kommer oss tilbake til normal drift. Det oppleves som meningsløst, sier han.

Etterlyser svar

– Det oppleves som helt absurd at to bransjer, konsert- og utelivsbransjen, blir stående med byrden og restriksjonene, mens de fleste andre deler av samfunnslivet er tilbake til normalen, sier han.

Nes savner et svar fra myndighetene, på hva som er det faglige grunnlaget bak å opprettholde meteren i konsertbransjen, når folk kan stå tett i tett på buss og fly.

– Hva er det faglige grunnlaget og hvilken data er det basert på? Får vi fakta på bordet, er det null problem. Men det blir gang på gang pakket inn i helhetlige vurderinger, uten å være konkret eller faglig begrunnet.

Han er glad for at regjeringen denne uken fjernet restriksjoner på arrangementer med faste tilviste plasser, men understreker at det bare dekker behovet til deler av bransjen.

– En stor del av konsert- og scenehusene som kan gjøre nytte av dette, er offentlig eide eller drevne, som gjerne også baserer store deler av virksomheten på aktører som er offentlig finansiert, sier han.

I en e-post til VG skriver kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at de ikke vil risikere at for mange blir syke samtidig. Derfor opprettholder de meteren som et smitteverntiltak i arrangementer uten tilviste plasser.

– Her beveger publikum seg mer og står potensielt tettere enn ved arrangementer hvor publikum sitter i faste seter.

Hun understreker at arrangementsbransjen og andre som lever av å samle mennesker, er truffet særlig hardt og at hun har stor forståelse for at det er en krevende tid for bransjen.

– Tiltakene som står igjen er midlertidige, det er vi helt tydelige på. Dersom situasjonen utvikler seg slik vi tror nå, vil vi gå bort fra meteren om to uker.

METEREN FORTSETTER: Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Mens meteren fjernes for høyere utdanning og arrangementer med faste seter, opprettholdes den i store deler av kulturbransjen.

– Det henger ikke på greip

I februar venter en kompensasjon til kulturbransjen, men også denne setter begrensninger ifølge Nes. Dersom bedriften gikk i overskudd for november, en måned hvor samfunnet var helt åpent, vil det nemlig gi fradrag for desember.

– Det henger ikke på greip, sier han og legger til at de fleste bedriftene i bransjen har vært uten inntekt siden begynnelsen av desember.

Han sier det er en mager trøst å få beskjed om at de støtteordningene kommer.

– Prøv å gå i kassen på Rema 1000 med full handlevogn og si at du får penger om et par måneder.

Trettebergstuen skriver til VG at kompensasjonsordningen skal ivareta sektoren i en overgangsperiode.

– Hvordan vi skal etablere smitteverntiltak og i hvor lang tid, må vi komme tilbake til, men det er vår fremste prioritet å få på plass.

Reagerer på uttalelse

I Facebook-innlegget, kritiserer Nes også helseministeren for å ha omtalt det å lette på tiltak i konsertbransjen som «å ta tilbake helgen», i tirsdagens Debatten på NRK.

– Og så er spørsmålet om vi kunne tatt tilbake helgen og, og dratt på konsert. Det skjønner jeg er vanskelig for de som driver den der type virksomheter som det du gjør, uttalte hun i debattprogrammet.

– Det er bare trist at det er slik vi oppleves av en av landets fremste embetspersoner. Jeg håper det var en forsnakkelse. Dette er et yrke og en profesjon og vi må tas på alvor, sier Nes.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), skriver i en e-post at hun aldri har hatt til hensikt å undergrave hva restriksjonene har kostet for arbeidsgivere og arbeidstagere.

– Regjeringen er veldig bevisst hvilken betydning kunst, kultur og opplevelser har for oss alle. Som alltid må vi vurdere helheten og veie ulike interesser opp mot hverandre, når vi skal bestemme hva slags restriksjoner vi skal ha i samfunnet for å ha kontroll på smitten.

UNDER VURDERING: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier de har gitt helseetatene oppdrag om å løpende vurdere om det er smittevernfaglig forsvarlig å oppheve meteren.

Nes understreker at han har respekt for jobben helsemyndighetene gjør, men at de må se alvorlig på bekymringene i konsertbransjen.

– Vi må ha respekt for at de har en enormt vanskelig jobb. Men hvis de føler at de er på tynn is, er det ikke flaut å be om hjelp, sier han og viser til da tidligere kulturminister Abid Raja opprettet Sommergruppen for å gi råd til større arrangementer, sier han og legger til,

– Vi som bransje står klare til å bidra.