DØD: 42 år gamle Renate Strand Normann ble funnet med store skader utendørs i april i fjor.

Mann tiltalt for å ha drept Renate Strand Normann

Mannen i 40-årene er tiltalt for å ha drept den 42 år gamle kvinnen på Varaldsøy i april i fjor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Normann ble om kvelden 22. april i fjor funnet med store hodeskader på en av veiene på øya.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til 42-åringen stod ikke til å redde.

Mannen i 40-årene ble pågrepet samme kveld, og har siden vært siktet for å ha drept kvinnen. Nå har statsadvokaten tatt ut tiltale mot mannen.

Ifølge tiltalen skal mannen ha slått den 42 år gamle kvinnen gjentatte ganger med en trestokk.

Han er også tiltalt for å ha utøvet vold mot en ekssamboer.

Den nå tiltalte mannen har tidligere hevdet at dødsfallet må ha skyldtes ett fall, og han har i senere avhør også hevdet at han handlet i nødverge.

Mannens forsvarer, Jørgen Riple, uttalte til Bergens Tidende før jul i fjor at mannen erkjenner straffskyld for grov kroppsskade, men ikke for drap.

– Han husker mer av det som skjedde og har fortalt i avhør at han handlet i nødverge. Han erkjenner straffskyld for grov kroppsskade, men nekter for drap.

Det var Bergens Tidende som meldte om tiltalen først.

Tidligere etterforsket og dømt

I etterkant av drapet bekreftet politiet at de tidligere har etterforsket mannen for trusler og familievold, begge gangene anmeldt av en tidligere samboer.

Trusselhendelsen ble anmeldt i 2015, og henlagt på bevisets stilling året etterpå.

Den siste saken om familievold ble anmeldt i april i fjor, og mannens tidligere samboer forklarte seg om flere alvorlige vold- og trusselhendelser.

– Saken ble etterforsket, men bevissituasjonen gjorde at saken ble henlagt av politiet etter bevisets stilling i august 2020. Henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten som opprettholdt henleggelsen, uttalte politiet den gang.

– Forventet

Bjarte Aarlie er bistandsadvokaten til Normanns foreldre og sønn. Han sier de er kjent med tiltalebeslutningen.

Han beskriver at den var forventet av de pårørende.

– De ser frem til å få en avslutning på dette, forhåpentligvis, sier han til VG.

Både Normann og den nå drapssiktede mannen bodde begge på den lille øya, som har omtrent 250 innbyggere.

Normann etterlater seg en voksen sønn.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få tak i mannens forsvarer, Jørgen Riple, for kommentar.